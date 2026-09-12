«Что за тенденция — жалеть того, кто всё и всех ест»: эксперт назвала единственный способ решить проблему с медведями-людоедами

Численность медведей призывают регулировать так же, как у волков Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В »медвежьем вопросе» главное — не эмоции, а разумный подход, убеждена будущий охотовед Татьяна Прусакова. Она внимательно наблюдает за дискуссией вокруг борьбы с опасными животными и не понимает, почему хищников сейчас принято жалеть. Татьяна считает, что в пользу контроля над численностью этих диких зверей есть масса неоспоримых аргументов. Она их перечислила и постаралась объяснить, что проблема выглядит несколько иначе, чем ее видят обыватели. Мнение эксперта от первого лица — в колонке для NGS24.RU.

Татьяна Прусакова студентка КрасГАУ, будущий охотовед

Тема нашествия медведей ежедневно присутствует в информационном поле. Она вызывает множество эмоций — от страха до возмущения. Страх оттого, что такое вообще случилось, и негодование: почему начали отстреливать бедного мишку? Да, спасителем быть куда круче, чем взять на себя ответственность и стать регулятором. «Пусть природа сама рулит», — кричат комментаторы из своего коммунального рая — теплых квартир за железными дверями, с продуктами в холодильнике, водой из-под крана — не надо ходить в лес, к реке. «Да, где справедливость?» — сетуют другие, живя в страхе, отпускать или не отпускать детей в школу, поутру недосчитавшись телят или другой живности, которую задрал медведь.

Медведь подчиняется инстинктам, пожирая всё, а человек обладает разумом. Ученые пристально на протяжении многих лет изучают биологию видов всех животных. Как вы думаете, для чего? Для того, чтобы грамотно поддерживать баланс в той самой природе, в которой мы живем и занимаемся хозяйственной деятельностью, чтобы прокормить свою семью, выращивать урожай, рубить лес, чтобы строить дома, добывать ресурсы. Так было всегда. И это наше право.

Человек не перестанет держать скотину, пчел, заниматься огородничеством, ездить на дачу, рыбачить, собирать грибы и ягоды, охотиться, наконец, как и медведь не перестанет осваивать новые территории в поисках кормовой базы. И не потому, что пожары и неурожай шишки — они были всегда, а потому, что его стало слишком много. Не уследили, и надо в этом честно признаться.

Некоторые считают: виноваты пожары. Да, лес горел во все времена — это естественный цикл обновления и оздоровления. Называется сукцессия. Лекарства против того же сибирского шелкопрядника не изобрели. В советское время попытки протравить дустом с самолетов не увенчались успехом — только погибло всё живое, а не вредитель. Восстановилось. За шелкопрядником в этот лес приходит еще куча вредителей — подкорник, жук-древоточец, а потом в уже мертвую и сухостойную тайгу приходит пожар, выжигая колонии кладок насекомых, болезней растений. Так происходит в природе без человека. И цикл начинается заново.

Лес — восстанавливаемый ресурс, от которого человек не в силах отказаться, как бы ни хотелось. Использование ресурса до его естественного конца, до заражения — на пользу человеку и не катастрофа для тайги в умеренных объемах. Есть понятие рационального использования ресурсов, и ему нужно следовать. Для контроля и прогнозирования этого процесса есть целые институты леса, ведомства, ученые.

Я не понимаю, что за тенденция такая появилась в человеческой разумной среде — жалеть вдруг того, кто ест всё и всех, если ему надо или так случилось. Кто представляет реальную угрозу и держит сельский люд, да уже и городской, в напряжении каждый год. А ведь, помимо угрозы человеку, существуют еще копытные — лоси, маралы, косуля, мимо стельных самок и телят которых медведь тоже не пройдет. Но их, получается, не жалко, хотя они слабее и более уязвимы перед хищником и погодой и вынуждены выживать суровыми зимами не в спячке, а весной превращаться в корм для расплодившихся хищников.

Почему мы так же громко не жалеем более уязвимые виды? Я не заметила толпы товарищей-зоозащитников за заготовкой веников для косули. Этим занимаются из года в год те самые ненавистные охотпользователи: летом заготавливают, зимой развозят. Например, этой зимой ей было особенно плохо: наст и высокий снег лишили ее корма и сделали легкой добычей для хищников.

А как медведь убивает себе подобных и тех же медвежат, если ему нужна самка для спаривания, или в процессе отстаивания своей кормовой территории? В этом случае медвежат не жалко? «Ну ведь не человеческими же руками убивают медвежат, маралят, лосят и других, — скажут одни. — Это ведь природа так решила». Но сути процесса гибели это не меняет.

Защищать и жалеть именно хищника решил человек. Очеловечивать животный мир решил тоже человек. А животный мир — такой же ресурс, притом восполняемый. В режиме видового разнообразия на конкретных территориях человек, опираясь на многолетние труды ученых, способен поддерживать оптимальную численность всех видов, не допускать или минимизировать перекосы и дефициты путем изъятия или охраны, использовать лишний ресурс во благо сохранения баланса, особенно по хищникам.

Медведя можно и нужно регулировать, как и волка, как и любой вид, угрожающий балансу. Необходимо снижать риски встреч и сдерживать рост популяции — это жизненно важно как для человека, так и для остального животного мира. Исчезни человек с этой планеты, и хищник займет территорию за считаные годы. Это не уязвимый вид.

Для справки: есть страны цивилизованного мира, которые уже не один век живут полностью без этих хищников и совсем не стремятся к себе их возвращать, хотя это возможно. Например, Германия, Англия и ряд европейских стран. Там оберегают другие виды животных, отдавая дань природе и не забывая про себя и свою безопасность.

В нашей же стране речь не идет о полном истреблении. Но, повторюсь, у нас достаточно нетронутой тайги, где сохранять популяцию без рисков и перекосов возможно. А отодвинуть хищника от человека — разумно.