Вы что творите? 5 самых безумных изобретений человека — от них вам снесет башню

Доку и не снилось, до чего на самом деле может додуматься человечество Источник: кадр из фильма «Назад в будущее 2» (12+), реж. Роберт Земекис, Amblin Entertainment, 1989 год

Человеческий гений создал колесо, интернет и покорил космос, но иногда изобретателей заносит на территорию чистого безумия. От гаджетов, которые кажутся шуткой сумасшедшего профессора, до девайсов, вызывающих один-единственный вопрос: «Вы что творите?» Мы собрали 5 самых диких, странных и абсурдных изобретений человечества. Осторожно: после этого ваш мир уже не будет прежним, а от логики авторов вам гарантированно снесет башню.

Очки для куриц

В 1903 году американец Эндрю Джексон‑младший сделал уверенный шаг, чтобы войти в историю как создатель одного из самых курьезных патентов начала XX века. Он изобрел очки для куриц. Зачем? Чтобы защитить птиц!

Фермеры заметили, что курицы сильнее злятся, если видят кровь. Из-за этого, например, во время драки они расклевывали друг друга, могли даже лишиться глаз. Тогда изобретатель создал крошечные очки, которые крепились на клюв птицы. Очки закрывали прямой обзор, из-за чего курица теряла «прицел» и не могла точно клюнуть другую особь, но при этом сохраняла боковое зрение, чтобы видеть корм на земле.

Вдобавок, стекла таких очков были розовыми — чтобы маскировать красный цвет.

Самое удивительное, что это изобретение не осталось просто курьезом на бумаге Источник: wikipedia.org, общественное достояние

Производство стало массовым. Был даже случай, когда фермер из Иллинойса однажды надел очки сразу на 8000 кур.

Со временем об изобретении стали забывать. Науке стало понятно, что розовый цвет красный не маскирует, а для удобства и комфорта куриц стали использовать, например, шоры — специальные пластины, которые закрывали обзор по бокам.

Мышеловка-револьвер

Техасский изобретатель Джеймс Александер Уильямс вошел в историю благодаря созданию самой безумной и опасной мышеловки в мире. В 1882 году он запатентовал устройство под скромным названием «капкан для животных». Однако современных людей суть этого изобретения шокирует.

Дело в том, что вместо привычной рамки с пружиной Уильямс предложил крепить на деревянную станину настоящий боевой револьвер или пистолет. Перед дулом устанавливалась педаль-триггер. Когда грызун наступал на нее, система рычагов спускала курок — и оружие стреляло в упор.

Такие мышеловки особой популярностью не пользовались Источник: wikipedia.org, общественное достояние

На одних грызунах Уильямс не остановился. В патенте он указал, что его устройство можно ставить «для убийства любого человека или существа, открывающего дверь или окно». Изобретатель также предлагал использовать мышеловку как сигнализацию. Мол, хозяин проснется от выстрела и заметит грабителя.

К счастью, в массовые продажи эта мышеловка не ушла. Из-за колоссальной опасности для самих хозяев и их домашних питомцев этот «огнестрельный капкан» не дошел до конвейера, оставшись одним из самых диких примеров американской инженерной мысли XIX века.

Защитный экран для поцелуев

От экшен-настроения переходим к более романтичному. В 90‑х американская изобретательница Делорис Грей Вуд запатентовала щит для поцелуев. Изобретение представляло собой тонкую, эластичную и полупрозрачную пластиковую мембрану, натянутую на рамку с ручкой (внешне это напоминало гибрид веера, теннисной ракетки и сердца). Сооружение следовало подносить к губам, чтобы поцеловаться.

Зачем это было нужно? Да затем, чтобы защититься от микробов, герпеса и других заболеваний, которые могут передаться через поцелуи. Изобретательница уверяла, что экран необходим заботливым родителям, которые боятся подхватить микробы от детей, влюбленным парам, а также политикам, которым по долгу службы приходится целовать младенцев и избирателей на публичных встречах.

Тот, кто придумал целоваться через пленку, точно был брезгливый Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Естественно, мир оказался не готов целоваться через пластиковый пакет, и изобретение пополнило списки самых абсурдных патентов в истории человечества.

Гроб с сигнализацией

О безопасности и здоровье наши предки очень переживали. Даже придумали гроб с сигнализацией на случай, если лежащий в нем всё-таки не умер. В XVIII–XIX веках медицина еще не умела надежно определять смерть, так что похороны живого челвоека были не такой уж редкостью.

Причем идея «безопасного гроба» была настолько популярна, что ее разрабатывали сразу несколько изобретателей в разных странах.

Так выглядела система спасения Источник: wikipedia.org, общественное достояние

Одну из первых механических систем в 1829 году разработал доктор Иоганн Готфрид Табергер. К рукам, ногам и голове усопшего привязывались шнуры, которые вели на поверхность земли через трубку и соединялись с колокольчиком. Чтобы ветер или птицы случайно не подняли панику, колокол прятался в специальный защитный корпус.

40 лет спустя Франц Вестер улучшил этот гроб, встроив в него вентиляционную трубу и небольшую внутреннюю лестницу, чтобы очнувшийся человек мог самостоятельно выбраться из могилы. В 1885 году американские изобретатели Чарльз Зибер и Фредерик Борнтраегер разработали первый гроб с электрической сигнализацией.

Попытки сделать максимально полезный гроб продолжились до конца ХХ века. В 1995 году итальянский изобретатель Фабрицио Казели запатентовал конструкцию, где сигнализация — это целая система жизнеобеспечения: с переговорным устройством (наподобие домофона), баллоном с кислородом, фонариком и датчиком пульса.

Вот только за все годы разработок «оттуда» так никто и не дозвонился.

Переносная детская клетка

Напоследок изобретение, которое вызовет недоумение у большинства людей, — детская клетка для окна, которую в 1922 году презентовала Эмма Рид. Это проволочная конструкция, которая подвешивалась снаружи многоэтажки, чтобы ребенок мог дышать свежим воздухом, если у его родителей нет сада или балкона.

В 30‑х годах такие клетки раздавали бесплатно в Лондоне. Даже Анна Элеонора Рузвельт, первая леди США, однажды попробовала повесить такую у себя в Нью‑Йорке.

Сегодня применение такого устройства ужасает, но в то время подход был другим. Свежий воздух считался чуть ли не главным лекарством от всех болезней.