Юра Борисов развлекался с падчерицей Сальмы Хайек, а отец Фриске лишает внука наследства: новости из мира шоу-бизнеса

В голливудской тусовке Борисов уже давно чувствует себя своим благодаря роли в фильме «Анора» Источник: кадр из фильма «Анора» (18+), реж. Шон Бэйкер, FilmNation Entertainment, 2024

В мире знаменитостей на этой неделе произошло много всего интересного. Певец JONY (Джахид Афраил оглы Гусейнли) может скрывать жену и ребенка. Сын миллиардера Арсена Канокова сыграл свадьбу за 100 млн рублей. Супермодель Наталья Водянова дала новорожденной дочери сразу три имени, а актриса Натали Портман стала мамой в третий раз. Неприятный инцидент случился в семье певицы Клавы Коки, ее муж Дима Масленников попал в ДТП. Телеведущая Регина Тодоренко оказалась в инвалидном кресле. Николай Басков решил покинуть популярное шоу. Журналистка Маргарита Симоньян переживает за рецидив онкологии. Отец Жанны Фриске лишает своего внука наследства, а Юра Борисов развлекался с полураздетой падчерицей Сальмы Хайек в Риме. Всё, что произошло в жизни селебрити за последние семь дней, собрали в этом материале.

JONY может скрывать жену и ребенка

Певец JONY, известный по хитам «Комета» и «Никак», попал в центр обсуждения фанатов и СМИ. Он всегда держал личную жизнь в секрете, однако попал в объектив издания «СтарХит» в компании неизвестной брюнетки и маленького ребенка.

По данным источника, кадры сделаны в одном из люксовых отелей Европы. Очевидица рассказала изданию, что дважды видела артиста за завтраком на террасе.

Источник: Starhit.ru / Telegram

«Я сразу узнала JONY, хотя он старался максимально не привлекать к себе внимание. Потом, похоже, они уехали, останавливались здесь всего на пару дней. Вели себя как семья», — поделилась женщина.

Представители певца не прокомментировали ситуацию. Ранее JONY не раз признавался, что хочет стать многодетным отцом.

«Ребенок — чудо Всевышнего, его подарок, поэтому даже один сделает меня счастливым. Ну а семь — тем более!» — заявил JONY.

Теперь фанаты гадают, не начинает ли сбываться его мечта.

Муж Клавы Коки попал в ДТП

А вот в семье других звезд произошел неприятный инцидент. Блогер Дима Масленников, супруг певицы Клавы Коки, попал в аварию во время съемок. К счастью, серьезных травм ни у кого нет. Об этом Масленников рассказал в своих соцсетях.

По словам блогера, трое из пяти участников поездки на всякий случай отправились в травмпункт, чтобы сделать рентген. Сам Дима отделался легче всех: у него только ушибы. Масленников подчеркнул, что авария произошла из‑за случайного стечения обстоятельств, в ней никто не виноват.

«Говорят, что в этом типе транспорта такое бывает», — добавил он.

При этом блогер не стал раскрывать, на каком транспорте ехали участники съемок: «Даже не спрашивайте, на чем мы ехали, потом всё узнаете».

Регина Тодоренко оказалась в инвалидном кресле

Неприятная ситуация случилась с телеведущей Региной Тодоренко. На этой неделе она оказалась в инвалидном кресле и попала в больницу из-за проблем с ногами.

В своих соцсетях артистка выложила фотографию. Она поделилась, что ей предстоит несколько дней передвигаться на костылях.

Источник: Регина Путешественница / Telegram

«Первый раз фониатр сообщила, что мои головные связки в гипертонусе от сильной нагрузки на работе. Второй раз — вот теперь — травматолог сказал, что перегружены связки на ноге, в колене жидкость. И ближайшее время я проведу на костылях… Вселенная кричит мне о том, что паузы в композиции под названием „Жизнь“ важны не меньше, чем ноты. Или же просто надо было лучше качать ноги», — написала Тодоренко в своем Telegram-канале.

Ведущая также отметила, что проблемы со здоровьем возникли из-за плотного рабочего графика. Она выразила сожаление, что подает плохой пример своим подписчикам, и призвала их чаще отдыхать и уделять внимание своему телу.

Маргарита Симоньян сообщила о ремиссии

Глава RT Маргарита Симоньян рассказала в своем Telegram‑канале о текущем состоянии здоровья. Журналистка сообщила, что находится в ремиссии, но подчеркнула, что говорить о полном выздоровлении пока рано. По словам Симоньян, при раке молочной железы с поражением лимфоузлов риск возвращения болезни сохраняется в течение пяти лет после операции.

«Рак груди нельзя победить за год. Все девчонки, которые через это проходят, знают, что наш срок — пять лет», — отметила она.

Операция была год назад, значит, впереди еще четыре года борьбы. До того Симоньян прошла ПЭТ/КТ — обследование показало, что новых злокачественных образований нет.

«Это маленькая, маленькая такая промежуточная победа», — поделилась журналистка.

При этом она пояснила, что точно узнать, остались ли в организме опасные клетки, можно только с помощью регулярных обследований. Сейчас Симоньян продолжает лечение: ей предстоит еще четыре года тройной гормональной терапии со всеми сопутствующими побочными эффектами.

Николай Басков признался, что уходит из финала популярного шоу

Бессменный ведущий шоу «Ну‑ка, все вместе!» (12+) Николай Басков заявил, что не появится на финале восьмого сезона. По его словам, из‑за невероятно высокого уровня участников выбрать лучшего попросту невозможно.

«Я сказал, что не приду на финал, потому что не понимаю, как из этого количества действительно уникальных и невероятных в подаче, в имидже, в голосе выбрать лучшего. Это невозможно», — подчеркнул артист.

При этом Басков пообещал, что зрителей ждет немало сюрпризов. По его словам, конкуренция в новом сезоне настолько высока, что состязание сравнивают с международными соревнованиями.

«Конкурс перешел в грань Олимпиады. Вроде бы вот-вот человек получил 99 баллов. И представляете, он покидает проект, потому что два предыдущих набирают по 100 баллов и в батл он не выходит. Это невероятная интрига», — рассказал ведущий в эфире шоу «Утро России» (12+).

Сын миллиардера Канокова сыграл свадьбу за 100 млн рублей

В Кабардино-Балкарии состоялась одна из самых роскошных свадеб года: 5 сентября 24-летний Альберт, сын бывшего главы республики и миллиардера Арсена Канокова, женился на своей избраннице Лилии. По информации Mash, мероприятие обошлось в 100 миллионов рублей.

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На эти средства удалось пригласить более 600 гостей в ресторанный комплекс «Ридада», расположенный в Нальчике. Площадь комплекса составляет 1500 квадратных метров, что позволяет разместить до 1500 человек. Аренда зала обошлась примерно в 1,5 миллиона рублей. Меню ресторана включало более ста блюд, от закусок до стейков из осетрины, передает Mash.

Чтобы сделать праздник незабываемым, на свадьбу пригласили звезд шоу-бизнеса — Navai и Анну Асти. Кроме того, при организации торжества потратили 50 миллионов рублей на цветочные декорации. Живыми цветами были украшены дорожки, свадебная арка, столы для гостей и другие элементы интерьера.

На что пошел бюджет свадьбы сына миллиардера Канокова Источник: lilusiiikk, dzhar_1 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Свадьба сына миллиардера Канокова обошлась в 100 000 000 рублей Источник: lilusiiikk, islam_murachaev / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

История отношений Альберта и Лилии началась еще в детстве. Уже тогда маленький Альберт шутил, что Лилия станет его женой. Подробнее об этом мы рассказали здесь.

Отец Жанны Фриске лишает внука наследства

Отец Жанны Фриске, Владимир Копылов, в эфире программы «Звезды сошлись» объявил о своем намерении переписать элитную квартиру на Красной Пресне. Недвижимость принадлежит его дочери. Копылов хочет переписать жилье на имя своей младшей внучки Луны, дочери младшей сестры Жанны.

По словам Копылова, он почти не общается с Платоном, сыном Жанны и Дмитрия Шепелева, и поэтому не видит возможности передать имущество ему.

«Я не знаю Платона: где он, что с ним. Как я могу ему что‑то передать?» — пояснил он.

Все свои претензии мужчина адресует Шепелеву. По мнению отца певицы, он категорически против того, чтобы телеведущий и его близкие находились в квартире дочери.

«Я просто не хочу, чтобы в этой квартире когда‑либо ступала нога этого человека и его родни», — сказал он.

Копылов также подчеркнул, что за все годы Шепелев не предпринял никаких усилий для налаживания отношений с семьей Фриске. Он также отметил, что Платон до сих пор ни разу не посетил могилу матери. Однако дедушка подчеркнул, что не обвиняет мальчика в произошедшем.

Супермодель Наталья Водянова дала новорожденной дочери сразу три имени

Супермодель Наталья Водянова снова стала мамой. У супермодели и миллиардера Антуана Арно родилась дочь. Малышке дали сразу три имени.

«Дочь Наташи Водяновой родилась 2 сентября. Зовут Анна Наталья Лариса Арно», — обнародовал эксклюзив журнал «Антиглянец».

44-летняя Наталья родила шестого ребенка от Антуана Арно, своего второго супруга. У нее уже есть трое детей от британского аристократа Джастина Портмана и трое — от французского миллиардера.

По словам близких Водяновой, ее вторая дочь — настоящая красавица. Девочка похожа и на Наталью, и на Антуана.

Натали Портман стала мамой в третий раз

Еще одно счастливое событие произошло в семье 45-летней американской актрисы Натали Портман. Она стала мамой в третий раз.

Звезда родила ребенка в Париже в августе 2026 года, сообщает People со ссылкой на источник. Однако об этом событии стало известно лишь на этой неделе.

Это ее первый ребенок от нынешнего партнера Танги Дестабля, более известного под псевдонимом Tepr. У Портман также есть 15-летний сын Алеф и 9-летняя дочь Амалия от бывшего мужа Бенжамена Мильпье, с которым она развелась в 2024 году.

Юра Борисов развлекался с полураздетой падчерицей Сальмы Хайек на ее юбилее

В Риме с размахом отметили юбилей актрисы Сальмы Хайек, которой недавно исполнилось 60 лет. Праздник прошел в роскошной Вилле Медичи — дворце XVI века, что придало событию особый шарм. Для торжества звезда выбрала самые эффектные наряды, привлекая внимание всех гостей.

Среди гостей было немало знаменитостей. Среди них актриса Анджелина Джоли, режиссер Тайка Вайтити и его жена, а также известная певица Рита Ора.

Источник: Starhit.ru / Telegram

Однако больше всего внимание русскоязычных пользователей привлек тот факт, что на празднике был замечен российский актер Юра Борисов. В голливудской тусовке он уже давно чувствует себя своим благодаря роли в фильме «Анора», которая впечатлила не только зрителей, но и коллег.

О том, как началась дружба между Сальмой и Юрой, информации нет. Зато известно, что он нашел общий язык с ее падчерицей Матильдой Пино.

Источник: Starhit.ru / Telegram

Ее отец, Франсуа-Анри Пино, управляет брендами Gucci, Balenciaga, Saint Laurent и другими. Старшая наследница бизнесмена редко появляется на светских мероприятиях, но каждое ее появление вызывает большой интерес. Теперь о Матильде заговорили и в России благодаря фотографии с Юрой.