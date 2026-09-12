Скупаю подставки в Fix Price за копейки и решаю кучу задач по дому — 20 идей использования

Эта силиконовая подставка стоит всего 79 рублей Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

В Fix Price можно купить самые обычные вещи за небольшие деньги, а потом внезапно обнаружить, что они решают задачи, для которых вообще не предназначались. Например, квадратная силиконовая подставка размером 17,5 сантиметра сейчас стоит 79 рублей. Формально ее кладут под горячую посуду, но на этом ее возможности далеко не заканчиваются. Наши коллеги из издания NGS.RU собрали 20 способов использовать такую подставку на кухне, в ванной, при уборке и даже в рукоделии. Забирайте себе полезные идеи за копейки.

Силикон хорош тем, что не скользит по поверхности, легко моется и спокойно переносит обычные бытовые загрязнения. Поэтому небольшая квадратная подставка может заменить сразу несколько специальных мелочей.

Такие подставки стоят копейки и пригодятся в разных сферах быта Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

1. Подложка под кофейную станцию

Поставьте на нее кофейник, банку с кофе, сахарницу или молочник. Если что-то прольется, стол не придется сразу оттирать.

2. Антискользящий коврик для банок

Силикон хорошо держится за поверхность, поэтому подставку можно использовать, когда нужно открыть тугую банку. Поставили банку на нее, и крышка меньше скользит по столу.

3. Поддон для мелкой посуды

На подставку удобно складывать крышки, ситечки, насадки от блендера и другие небольшие детали, которые после мытья обычно валяются по всей кухне.

4. Подложка под бутылки

На подставке можно хранить бутылки с маслом, соусом, сиропом. Если с горлышка капнет, жидкость не попадет прямо на полку или столешницу.

Масло не будет проливаться при использовании на поверхности кухонных тумб и столов Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

5. Коврик под горшок

Под небольшой цветочный горшок силиконовая подставка тоже отлично подойдет. При поливе вода останется на ней, а не протечет на подоконник или мебель.

6. Подставка под свечу

Особенно удобно использовать ее под свечи, которые дают много воска. Капли останутся на силиконовой поверхности, а не на столе.

7. Место для остывания плойки

Нагретый утюжок для волос или плойку можно ненадолго положить на термостойкую силиконовую подставку во время укладки. Только перед использованием стоит проверить, рассчитана ли конкретная подставка на такую температуру.

8. Мини-коврик для кистей

С помощью рельефной силиконовой поверхности можно отмывать косметические кисти. Нанесли немного средства, потерли ворс о поверхность, смыли — и готово.

На таком коврике легко отмывать косметические кисти Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

9. Зона для хранения косметики

На нее можно складывать кремы, сыворотки, масла и другие баночки, пока вы краситесь или собираетесь. Если что-то потечет, отмыть саму подставку гораздо проще, чем столешницу.

10. Подложка под миску животного

При таком варианте использования можно поставить миску на силикон, и тогда вода и крошки останутся на подставке, а не размажутся по полу.

На таком коврике удобно разместить косметику в ванной Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

11. Подставка для ключей

Ее можно положить у входа и складывать туда ключи, мелочь, наушники и другие вещи, которые могут скатиться с гладких поверхностей или их вовсе приходится искать по всей квартире.

12. Место для зарядок

Сделайте на подставке маленькую «зарядную станцию», и телефон, часы, наушники и кабели не будут разъезжаться по тумбочке.

13. Защитная подложка на полках

Поставьте ее под бытовую химию, косметические банки и бутылки. Если что-то прольется, достаточно промыть силикон, а не драить всю полку.

14. Мини-коврик для клеевого пистолета

При работе с горячим клеем на силиконовую поверхность можно случайно капнуть — после застывания остатки клея проще удалить с нее, чем со столешницы.

15. Подложка для эпоксидной смолы или пластилина

Для мелких поделок из пластилина, эпоксидной смолы или полимерной глины силиконовая поверхность может пригодиться как защитный слой на столе. Застывшие капли обычно легче отделяются от силикона, а пластилин не запачкает другие поверхности.

А еще такую подставку можно использовать в качестве красивого фона для фотографий мелких вещей и поделок Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

16. Коврик для бисера и фурнитуры

Бусины, кольца, застежки и другие мелочи меньше скользят по силиконовой поверхности. Особенно удобно, когда собираете украшения и постоянно теряете мелкие детали.

17. Мини-рабочее место для маникюра

Пилочки, кусачки, бафы, лаки и мелкие инструменты можно разложить прямо на подставке. Получится маленький мобильный маникюрный «стол».

18. Панно на стену

Такую подставку также можно оформить красивой рамой и разместить на стене. Рисунок стильный, а рельефы на нем создают модный объем.

Подставку можно использовать для цветочных горшков Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

19. Мини-поднос для перекуса

На нее удобно поставить чашку и небольшую тарелку с печеньем, фруктами или бутербродом. Особенно если нужно донести еду из кухни и не хочется брать большой поднос.

20. Фотофон для мелких вещей

А самый неожиданный вариант — использовать подставку для съемки. На фактурной силиконовой поверхности можно фотографировать украшения, косметику, свечи, рукодельные изделия или небольшие покупки. Иногда такой простой фон выглядит интереснее обычной белой стены и не требует дополнительных ресурсов и затрат.