Искусство и стройки: как выглядит изнанка одной из ключевых улиц центра Ярославля

На этой улице типичных ярославских дворов совсем немного
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Александр Куренной / 76.RU
Улица Победы в Ярославле проходит от Волги и почти до Которосли: от Волжской набережной до Большой Октябрьской. На Победы расположены заводы, исторические здания, офисы, рестораны, торговые центры, церковь, мечеть, стадион «Шинник» и многое другое. Ее протяженность около 2,5 километра.
Но парадная сторона — лишь часть ее истории. Стоит свернуть во дворы, и открывается совсем другой городской пейзаж: старые хозяйственные постройки соседствуют с новоделами и недостроями, а уличное искусство — процветает.
В этом выпуске рубрики изучаем дворы улицы Победы. «Изнанка Ярославля» Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Напротив него на бетонном основании Октябрьского моста растут цветы
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Александр Куренной / 76.RU
Если зайти во двор, на крыше здания можно увидеть граффити
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Александр Куренной / 76.RU
В давно пустовавшем
доме-памятнике сейчас ведутся работы по восстановлению (улица Победы, 3А) Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Птицы облюбовали крышу дома, расположенного за остановкой общественного транспорта на Октябрьской площади
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Александр Куренной / 76.RU
По ту сторону двора бегут люди к остановке, кипит жизнь. А здесь — тишина
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Александр Куренной / 76.RU
Знаменитый долгострой на Октябрьской площади пока одинаков со всех сторон
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Александр Куренной / 76.RU
Здание достраивают и уже
продают в нем квартиры Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Торговый центр «Дом моды» давно уже не про моду
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Александр Куренной / 76.RU
За ним — стена с граффити и много зелени
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Александр Куренной / 76.RU
На участке улицы от Советской до проспекта Октября находятся жилые дома, клиника и Ярославский ликеро-водочный завод
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Александр Куренной / 76.RU
Еще один типичный ярославский двор найден. И парковщики на газоне тоже
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Александр Куренной / 76.RU
Так выглядит задний двор медицинского центра, здесь тоже видны следы стройки — владелец клиники
пристраивал этаж к дому-«сталинке» Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Цех Ярославского ликеро-водочного завода
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Александр Куренной / 76.RU
Ярославская соборная мечеть
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Александр Куренной / 76.RU
На территории играют дети
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Александр Куренной / 76.RU
Во дворе инструменты и тележки
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Александр Куренной / 76.RU
Храм построен в 1910 году
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Александр Куренной / 76.RU
Территория бывшей Ярославской табачной фабрики
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Александр Куренной / 76.RU
Сейчас ее
развивают под общественно-деловые и культурные пространства Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Участок с зеленью и беседкой внутри
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Александр Куренной / 76.RU
С территории виден знаменитый «дом-подкова» (проспект Октября, 34/21) — пятиэтажное здание в стиле советского неоклассицизма
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Александр Куренной / 76.RU
Часть зданий на территории бывшей фабрики привели в порядок и сдают в аренду
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Александр Куренной / 76.RU
Необычный ракурс на
дом с Атлантами — особняк купца И. Н. Дунаева Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Памятник архитектуры регионального значения
выкупал собственник, чтобы реставрировать. Но за несколько лет ничего не сделал, поэтому власти изымают его обратно Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Дальше по улице расположены школа № 44, жилые дома, магазины и кафе
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Александр Куренной / 76.RU
Территория двора, расположенного напротив школы
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Александр Куренной / 76.RU
Здесь смогли вписать жилой дом, стройка которого вовсю идет
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Александр Куренной / 76.RU
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Александр Куренной / 76.RU
На территории установлен памятник североходовцам
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Александр Куренной / 76.RU
Стадион «Шинник», а напротив него — ТЦ «Аура»
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Александр Куренной / 76.RU
Вознесенская башня и Вознесенские казармы расположены на пересечении улиц Победы и Свободы
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Александр Куренной / 76.RU
Во дворе казарм — выставка граффити
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Александр Куренной / 76.RU
Представлены работы ярославских художников
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Александр Куренной / 76.RU
Пространство отличается спокойной и уютной атмосферой
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Александр Куренной / 76.RU
Универмаг «Ярославль» — один из старейших торговых центров города
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Александр Куренной / 76.RU
Во дворе напротив универмага ведется строительство здания
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Александр Куренной / 76.RU
Вход в храм Никиты Мученика
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Александр Куренной / 76.RU
Так выглядит внутренний двор храма
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Тут заканчивается улица Победы
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Во дворах много деревьев и зелени
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Граффити на стене одного из домов
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
На такой разной улице Победы нашлось место и для общежития
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Александр Куренной / 76.RU
Во дворе которого много зелени. А белье, по старинке, сушат на веревках
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Александр Куренной / 76.RU
Напишу свою любимую улицу города в комментариях