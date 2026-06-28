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Город Изнанка Ярославля Фоторепортаж Искусство и стройки: как выглядит изнанка одной из ключевых улиц центра Ярославля

Искусство и стройки: как выглядит изнанка одной из ключевых улиц центра Ярославля

Изучаем, что скрывает улица Победы

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На этой улице типичных ярославских дворов совсем немного | Источник: Александр Куренной / 76.RU На этой улице типичных ярославских дворов совсем немного | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На этой улице типичных ярославских дворов совсем немного

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Улица Победы в Ярославле проходит от Волги и почти до Которосли: от Волжской набережной до Большой Октябрьской. На Победы расположены заводы, исторические здания, офисы, рестораны, торговые центры, церковь, мечеть, стадион «Шинник» и многое другое. Ее протяженность около 2,5 километра.

Но парадная сторона — лишь часть ее истории. Стоит свернуть во дворы, и открывается совсем другой городской пейзаж: старые хозяйственные постройки соседствуют с новоделами и недостроями, а уличное искусство — процветает.

В этом выпуске рубрики «Изнанка Ярославля» изучаем дворы улицы Победы.

Дом № 1 на улице Победы | Источник: Александр Куренной / 76.RUДом № 1 на улице Победы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Дом № 1 на улице Победы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Напротив него на бетонном основании Октябрьского моста растут цветы | Источник: Александр Куренной / 76.RUНапротив него на бетонном основании Октябрьского моста растут цветы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Напротив него на бетонном основании Октябрьского моста растут цветы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Если зайти во двор, на крыше здания можно увидеть граффити | Источник: Александр Куренной / 76.RUЕсли зайти во двор, на крыше здания можно увидеть граффити | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Если зайти во двор, на крыше здания можно увидеть граффити

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В давно пустовавшем доме-памятнике сейчас ведутся работы по восстановлению (улица Победы, 3А) | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ давно пустовавшем доме-памятнике сейчас ведутся работы по восстановлению (улица Победы, 3А) | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В давно пустовавшем доме-памятнике сейчас ведутся работы по восстановлению (улица Победы, 3А)

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Птицы облюбовали крышу дома, расположенного за остановкой общественного транспорта на Октябрьской площади | Источник: Александр Куренной / 76.RUПтицы облюбовали крышу дома, расположенного за остановкой общественного транспорта на Октябрьской площади | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Птицы облюбовали крышу дома, расположенного за остановкой общественного транспорта на Октябрьской площади

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

По ту сторону двора бегут люди к остановке, кипит жизнь. А здесь&nbsp;— тишина | Источник: Александр Куренной / 76.RUПо ту сторону двора бегут люди к остановке, кипит жизнь. А здесь&nbsp;— тишина | Источник: Александр Куренной / 76.RU

По ту сторону двора бегут люди к остановке, кипит жизнь. А здесь — тишина

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Знаменитый долгострой на Октябрьской площади пока одинаков со всех сторон | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗнаменитый долгострой на Октябрьской площади пока одинаков со всех сторон | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Знаменитый долгострой на Октябрьской площади пока одинаков со всех сторон

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Здание достраивают и уже продают в нем квартиры | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗдание достраивают и уже продают в нем квартиры | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Здание достраивают и уже продают в нем квартиры

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Торговый центр «Дом моды» давно уже не про моду | Источник: Александр Куренной / 76.RUТорговый центр «Дом моды» давно уже не про моду | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Торговый центр «Дом моды» давно уже не про моду

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

За ним&nbsp;— стена с граффити и много зелени | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗа ним&nbsp;— стена с граффити и много зелени | Источник: Александр Куренной / 76.RU

За ним — стена с граффити и много зелени

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На участке улицы от Советской до проспекта Октября находятся жилые дома, клиника и Ярославский ликеро-водочный завод | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа участке улицы от Советской до проспекта Октября находятся жилые дома, клиника и Ярославский ликеро-водочный завод | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На участке улицы от Советской до проспекта Октября находятся жилые дома, клиника и Ярославский ликеро-водочный завод

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Еще один типичный ярославский двор найден. И парковщики на газоне тоже | Источник: Александр Куренной / 76.RUЕще один типичный ярославский двор найден. И парковщики на газоне тоже | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Еще один типичный ярославский двор найден. И парковщики на газоне тоже

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Так выглядит задний двор медицинского центра, здесь тоже видны следы стройки&nbsp;— владелец клиники пристраивал этаж к дому-«сталинке» | Источник: Александр Куренной / 76.RUТак выглядит задний двор медицинского центра, здесь тоже видны следы стройки&nbsp;— владелец клиники пристраивал этаж к дому-«сталинке» | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Так выглядит задний двор медицинского центра, здесь тоже видны следы стройки — владелец клиники пристраивал этаж к дому-«сталинке»

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Цех Ярославского ликеро-водочного завода | Источник: Александр Куренной / 76.RUЦех Ярославского ликеро-водочного завода | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Цех Ярославского ликеро-водочного завода

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Ярославская соборная мечеть | Источник: Александр Куренной / 76.RUЯрославская соборная мечеть | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославская соборная мечеть

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На территории играют дети | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа территории играют дети | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На территории играют дети

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Во дворе инструменты и тележки | Источник: Александр Куренной / 76.RUВо дворе инструменты и тележки | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Во дворе инструменты и тележки

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Храм построен в 1910 году | Источник: Александр Куренной / 76.RUХрам построен в 1910 году | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Храм построен в 1910 году

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Территория бывшей Ярославской табачной фабрики | Источник: Александр Куренной / 76.RUТерритория бывшей Ярославской табачной фабрики | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Территория бывшей Ярославской табачной фабрики

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Сейчас ее развивают под общественно-деловые и культурные пространства | Источник: Александр Куренной / 76.RUСейчас ее развивают под общественно-деловые и культурные пространства | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Сейчас ее развивают под общественно-деловые и культурные пространства

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Участок с зеленью и беседкой внутри | Источник: Александр Куренной / 76.RUУчасток с зеленью и беседкой внутри | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Участок с зеленью и беседкой внутри

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

С территории виден знаменитый «дом-подкова» (проспект Октября, 34/21)&nbsp;— пятиэтажное здание в стиле советского неоклассицизма | Источник: Александр Куренной / 76.RUС территории виден знаменитый «дом-подкова» (проспект Октября, 34/21)&nbsp;— пятиэтажное здание в стиле советского неоклассицизма | Источник: Александр Куренной / 76.RU

С территории виден знаменитый «дом-подкова» (проспект Октября, 34/21) — пятиэтажное здание в стиле советского неоклассицизма

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Часть зданий на территории бывшей фабрики привели в порядок и сдают в аренду | Источник: Александр Куренной / 76.RUЧасть зданий на территории бывшей фабрики привели в порядок и сдают в аренду | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Часть зданий на территории бывшей фабрики привели в порядок и сдают в аренду

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Необычный ракурс на дом с Атлантами&nbsp;— особняк купца И.&nbsp;Н.&nbsp;Дунаева | Источник: Александр Куренной / 76.RUНеобычный ракурс на дом с Атлантами&nbsp;— особняк купца И.&nbsp;Н.&nbsp;Дунаева | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Необычный ракурс на дом с Атлантами — особняк купца И. Н. Дунаева

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Памятник архитектуры регионального значения выкупал собственник, чтобы реставрировать. Но за несколько лет ничего не сделал, поэтому власти изымают его обратно | Источник: Александр Куренной / 76.RUПамятник архитектуры регионального значения выкупал собственник, чтобы реставрировать. Но за несколько лет ничего не сделал, поэтому власти изымают его обратно | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Памятник архитектуры регионального значения выкупал собственник, чтобы реставрировать. Но за несколько лет ничего не сделал, поэтому власти изымают его обратно

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Дальше по улице расположены школа № 44, жилые дома, магазины и кафе | Источник: Александр Куренной / 76.RUДальше по улице расположены школа № 44, жилые дома, магазины и кафе | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Дальше по улице расположены школа № 44, жилые дома, магазины и кафе

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Территория двора, расположенного напротив школы | Источник: Александр Куренной / 76.RUТерритория двора, расположенного напротив школы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Территория двора, расположенного напротив школы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Здесь смогли вписать жилой дом, стройка которого вовсю идет | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗдесь смогли вписать жилой дом, стройка которого вовсю идет | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Здесь смогли вписать жилой дом, стройка которого вовсю идет

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Бизнес-центр «Североход» | Источник: Александр Куренной / 76.RUБизнес-центр «Североход» | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Бизнес-центр «Североход»

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На территории установлен памятник североходовцам | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа территории установлен памятник североходовцам | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На территории установлен памятник североходовцам

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Стадион «Шинник», а напротив него&nbsp;— ТЦ&nbsp;«Аура» | Источник: Александр Куренной / 76.RUСтадион «Шинник», а напротив него&nbsp;— ТЦ&nbsp;«Аура» | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Стадион «Шинник», а напротив него — ТЦ «Аура»

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Вознесенская башня и Вознесенские казармы расположены на пересечении улиц Победы и Свободы | Источник: Александр Куренной / 76.RUВознесенская башня и Вознесенские казармы расположены на пересечении улиц Победы и Свободы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вознесенская башня и Вознесенские казармы расположены на пересечении улиц Победы и Свободы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Во дворе казарм&nbsp;— выставка граффити | Источник: Александр Куренной / 76.RUВо дворе казарм&nbsp;— выставка граффити | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Во дворе казарм — выставка граффити

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Представлены работы ярославских художников | Источник: Александр Куренной / 76.RUПредставлены работы ярославских художников | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Представлены работы ярославских художников

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Пространство отличается спокойной и уютной атмосферой | Источник: Александр Куренной / 76.RUПространство отличается спокойной и уютной атмосферой | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Пространство отличается спокойной и уютной атмосферой

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Универмаг «Ярославль»&nbsp;— один из старейших торговых центров города | Источник: Александр Куренной / 76.RUУнивермаг «Ярославль»&nbsp;— один из старейших торговых центров города | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Универмаг «Ярославль» — один из старейших торговых центров города

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Во дворе напротив универмага ведется строительство здания | Источник: Александр Куренной / 76.RUВо дворе напротив универмага ведется строительство здания | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Во дворе напротив универмага ведется строительство здания

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Вход в храм Никиты Мученика | Источник: Александр Куренной / 76.RUВход в храм Никиты Мученика | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вход в храм Никиты Мученика

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Так выглядит внутренний двор храма | Источник: Александр Куренной / 76.RUТак выглядит внутренний двор храма | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Так выглядит внутренний двор храма

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Тут заканчивается улица Победы | Источник: Александр Куренной / 76.RUТут заканчивается улица Победы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Тут заканчивается улица Победы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Во дворах много деревьев и зелени | Источник: Александр Куренной / 76.RUВо дворах много деревьев и зелени | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Во дворах много деревьев и зелени

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Граффити на стене одного из домов | Источник: Александр Куренной / 76.RUГраффити на стене одного из домов | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Граффити на стене одного из домов

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

И пестрый гараж | Источник: Александр Куренной / 76.RUИ пестрый гараж | Источник: Александр Куренной / 76.RU

И пестрый гараж

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На такой разной улице Победы нашлось место и для общежития | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа такой разной улице Победы нашлось место и для общежития | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На такой разной улице Победы нашлось место и для общежития

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Во дворе которого много зелени. А белье, по старинке, сушат на веревках | Источник: Александр Куренной / 76.RUВо дворе которого много зелени. А белье, по старинке, сушат на веревках | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Во дворе которого много зелени. А белье, по старинке, сушат на веревках

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

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Комментарии
4
Гость
49 минут
Это "искусство" скорее провокация. "Арт объекты" таже пачкотня, что и любой вандализм. Отличие лишь в том, что это власть поощряет&оплачивает. Всё это эрзац "культурное", подменяет за дёшево, необходимость реальной поддержки настоящему искусству. Вспоминаем театр на Свердлова и многое другое.
Гость
22 минуты
Жизнь кипит, дома строятся, люди работают, всё ухоженно и зелени кстати много)
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Гость
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