Ни «Тепло» ни холодно? Как Ярославль лишился легендарного арт-пространства из-за соседских склок

В «Тепле» устраивали кинопоказы и концерты Источник: Кирилл Поверинов











Ярославские творческие площадки можно пересчитать по пальцам. На слуху у многих — пространство «Тепло», расположенное в подвале неприметного домика на Советской, 2а. Здесь устраивали концерты, спектакли, кинопоказы.



Афиша зала пестрела событиями. Однако в июле 2024 года вскрылась неприятная подробность: несколько лет в доме шли соседские войны. И в этом году они дошли до пика. Сейчас двери «Тепла» опечатаны. 76.RU выехал на место, чтобы разобраться, что случилось.

Арт-пространство находится в историческом доме на Советской Источник: Кирилл Поверинов











Из сараев — в арт-пространство

«Тепло» располагалось под круглыми сводами в подвале исторического домика. Двухэтажную постройку, несмотря на то, что она находится в самом центре города, сложно заприметить с улицы. Она скрывается в тени массивных деревьев между «сталинками». К «Теплу» ведут сразу несколько указателей.

По открытым данным, дом был построен в XVII веке, а в 1917 году его перестраивали. Историчность постройки выдает лепнина, сохранившаяся на потолке. Сейчас жилье в двухэтажном доме делится на два вида: в левом крыле располагаются небольшие квартирки, правое — коммуналка. И подвалы здесь пользуются популярностью, в соседних от «Тепла» помещениях — кальянная и компания «ЯРМЕД». Под одной крышей соседствуют седовласые пенсионерки, семьи с детьми, студенты и творческое объединение.

Здание скрывается за деревьями Так выглядит подъезд, он находится на противоположной стороне от «Тепла» Внутри коммуналка и небольшие квартирки Всего около 20 квартир и комнат Здесь чисто 1 из 5 Здание скрывается за деревьями Источник: Кирилл Поверинов

Двор со стороны «Тепла» украшен несколькими арт-объектами Повсюду метки Фасад украшен милыми деталями 1 из 3 Двор со стороны «Тепла» украшен несколькими арт-объектами Источник: Кирилл Поверинов

По рассказам жильцов, до того, как открылось «Тепло», подвал десятилетиями использовали под нужды проживающих. Там хранили мебель, закрутки и другой инвентарь.



— Начали общаться с соседями, начала всплывать такая информация, что в подвале были сарайки собственников, там хранились вещи людей. Какие вещи? Консервации и не только. У меня сейчас на коридоре стоят детские велосипеды, машинка. Куда я это уберу? У меня прихожая метр на метр, — поделилась жительница дома со второго этажа Оксана.

Она здешняя активистка. С нами поговорить согласилась, но попросила не публиковать ее фото.

Здесь же организована небольшая библиотека В подвал ведет лестница, заваленная книгами В отделке пространства использовано много изделий, сделанных своими руками Когда-то здесь были деревянные сарайки, а сейчас концертный зал На площадке есть своя мини-кухня В помещениях — узкие проходы 1 из 6 Здесь же организована небольшая библиотека Источник: прокуратура Ярославской области / T.me

Однако в 2012 году, по воспоминаниям Оксаны, одной из жительниц дома пришла идея использовать подвал как концертный зал.



— Соседи пишут, что подвал занят с 2012 года. Я уже не помню, с какого года они функционируют, честно вам скажу. Была такая ситуация тогда. Мы с мужем вечером возвращаемся домой, где-то часов в 11, на подходе к дому слышу жуткий такой, знаете, как металл рубят, звук. Я думаю, наверное, где-то за этим домом гаражи, какие-то молодежные группы. Ну, я думаю, обалдеть, центр города, такой звук на всю улицу. Как такое может происходить? Почему никто полицию не вызывает? Мы заходим во двор, а музыку даже во дворе слышно. Я говорю: «Это откуда?» Муж говорит: «Из подвала нашего дома». Я вообще в шоке была. Все бабульки на ушах прыгали, — поделилась Оксана.

По словам жильцов, соседка заняла пространство после потопа.

— Она представлялась всегда старостой дома, говорила, что это ее личный подвал. Она говорила об этом многим людям. Когда начали выяснять, в чьей собственности этот подвал, начали делать запросы, а там, понимаете, тоже чёрт ногу сломит, что-то типа муниципальной площади, — добавила Оксана.



Подвал дома на Советской, 2а относится к общедомовому имуществу. Комнаты в коммунальной квартире в доме принадлежат не только физическим лицам, есть и муниципальное жилье. Права на подвал в том числе имеет и мэрия.

Кто основательница?

Наталья Вяткина — известный в городе архитектор Источник: «Хорошо там, где мы есть» / YouTube.com











Той самой соседкой, желающей организовать в подвале дома творческую площадку, оказалась архитектор Наталья Вяткина. Она известна в творческом сообществе Ярославля, является председателем ЯРО «Союз архитекторов России». В июле 2024 года стала кандидатом в депутаты муниципалитета.

— История началась в 2000-е годы, когда мы пришли сюда в это помещение. Потому что живем мы на первом этаже, над этим пространством. Здесь было помещение со старыми сараями. Помещение было убито на самом деле, потому что дом затапливало. <...> Дом потихонечку начал складываться. Я архитектор по образованию, меня эта проблема волновала. Мы посмотрели, что тут творится, и решили немножечко взяться за это помещение, разгребли его от воды и мусора, — говорила архитектор в интервью проекту «Хорошо там, где мы есть».

Из интервью Натальи следует, что на восстановление ушло больше десяти лет, в работах принимали участие эксперты. В том числе, как говорила основательница «Тепла», работы контролировал заслуженный архитектор и реставратор России Семен Новиков.



Мы связались с Натальей, чтобы получить комментарии о случившемся.

— Пока без комментариев. Юристы просили подождать, — сказала Наталья в беседе с 76.RU.

Что случилось: коротко

15 июля в пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что «Тепло» эксплуатировало подвал с нарушениями санитарного-эпидемиологического законодательства и требований пожарной безопасности. Также вскрылся долг.

— У организатора арт-пространства имеется задолженность перед управляющей компанией по оплате коммунальных услуг в размере около 400 тысяч рублей, — сообщали в прокуратуре.



Поводом к проверке стало коллективное обращение собственников. По словам самих жильцов, они не раз «стучались» в разные ведомства, департаменты и инстанции, однако эффективного разрешения конфликта не находилось. В начале лета они решили написать коллективное письмо против хозяйки «Тепла» и управляющей компании.

Сейчас «Тепло» опечатано Источник: Кирилл Поверинов











Как говорит активистка дома Оксана, поводом к написанию заявлений в первую очередь стали платежки. В квитках за электричество в строке «общедомовое потребление» суммы, по словам соседей, были выше, чем в «пакете услуг» за свой дом. К примеру, у пенсионерки с первого этажа за электроснабжение насчитали 1332 рубля, из них общедомовое потребление составило 736 рублей. Некоторые жильцы считают, что им приходится платить за потребности арт-пространства, так как оно находится в подвале «общего пользования».



По данным прокуратуры, у основательницы пространства задолженность в 400 тысяч рублей за оплату коммунальных услуг.



Еще одна причина — шум. Причем, по словам Оксаны, соседству с творческой площадкой не рады и жильцы расположенных рядом домов.

— Когда мы просим их не орать у нас под окнами там. Когда мы приходим и говорим: «Ребята, мы собственники, вы нам мешаете»... Да там культурой и не пахло, понимаете? — вопрошает Оксана.

Женщина признается: после проверки прокуратуры и закрытия пространства она столкнулась с хейтом в соцсетях. Оксана боролась за дом, а получила — оскорбления в Сети.

По словам жильцов, им приходится платить за расход общедомовой энергии Такая ситуация у нескольких человек 1 из 2 По словам жильцов, им приходится платить за расход общедомовой энергии Источник: Кирилл Поверинов

Что говорят соседи

Если задолженность доказана, то что там с шумом? Мы обошли этажи в попытке опросить других жильцов. С активисткой Оксаной согласились не все. Жительницы квартиры, расположенной аккурат над «Теплом», сказали следующее:

— Я их [«Тепло»] не слышу вообще. На собрания общедомовые я не ходила. Они мне не мешают. Там детки бывают, на концерты ходят. Я сама туда не заходила ни разу. Организатор живет рядом, могу сказать, что она хорошая женщина. Она соседка моя, мы общаемся, — поделилась Ольга с первого этажа.

Молодой человек Марк, живущий на втором этаже дома около двух лет, признается, что слышал гостей из окна, но не считает это чем-то критичным:

— Весьма тихое место было, но моментами были веселые люди, это абсолютно нормально. Когда выходят курить, люди не могут общаться негромко. Разные мероприятия были. Всё что происходит, — сложная ситуация. Ждем, смотрим, — поделился Марк. — На мероприятия в арт-пространство ходил, не так часто, но бывал. Любой культурный объект должен быть в городе. Очень жаль, что подобное происходит.

Ждем, смотрим, надеемся, что всё будет хорошо. Марк, житель дома на Советской, 2а, — о скандале вокруг «Тепла»

По словам молодой девушки из комнаты второго этажа, бывало, к дому приезжала полиция.



— Я просто знаю, что они [«Тепло»] есть. А что там делается, для чего они — нет, не в курсе. Музыка иногда, правда, мешает. Шум идет снизу, но я не могу сказать — это от кальянной или от арт-пространства. Но соседи неоднократно полицию вызывали, но это скорее на посетителей кальянной, — рассказала жительница.

Также мы зашли в дом напротив, с которым здание арт-пространства имеет общий двор. На первом этаже — коммуналка. Дверь первой комнаты открыла седовласая Валентина Николаевна.

Жительница соседнего дома Валентина Николаевна много раз бывала на концертах в «Тепле» Источник: Кирилл Поверинов











— Ничего не слышала, всё было тихо и спокойно. У них и концерты были, и всё было. Не знаю, что они там написали. Не мешали, ничего, — рассказала старушка. — Я ходила, смотрела концерт, и песни как-то пели. Но каждый день я не могу ходить. И свадьбы тут у них были, — поделилась пенсионерка.

«11 лет работы на благо города»

На стороне Натальи Вяткиной десятки ярославцев, которые когда-то были гостями ее детища. Слова поддержки горожане высказывают на страницах «Тепла» в соцсетях. В защиту проекта также высказалась команда проекта Textil:

— Были жалобы жительницы соседнего дома, есть претензии прокуратуры. Но также есть 11 лет работы на благо города и горожан! Есть любовь городского сообщества! Есть поддержка коллег и партнеров. Это должно перевесить. Прокуратура, управляющая компания и все, от кого зависит судьба площадки, должны сделать всё, чтобы помочь арт-пространству устранить замечания по работе и как можно скорее вернуться на служение городу! — говорится на странице музея-фабрики в группе во «ВКонтакте».

Местные власти отвечать на вопросы 76.RU о возможной помощи «Теплу» не стали. Мол, частные учреждения культуры — не их юрисдикция.

— От Министерства культуры Ярославской области комментариев не будет, это негосударственное учреждение культуры, — сообщила порталу 76.RU и. о. министра культуры Ярославской области Ирина Ширшова.

В ближайшее время в Кировском районном суде будут рассмотрены иски управляющей компании об освобождении помещения и взыскании задолженности с Натальи Вяткиной.