Что смотреть этой осенью: 10 главных блокбастеров, которые нельзя пропустить

Этой осенью мировые кинотеатры превратятся в настоящую арену больших камбэков и громких открытий. Киноманов ждет возвращение в жестокий мир Панема с новыми «Голодными играми» (12+), долгожданное воссоединение культовых ведьм Сандры Буллок и Николь Кидман, а также мощный десант российской кинофантастики во главе с Юрой Борисовым. Рассказываем о главных блокбастерах осени 2026 года, пропустить которые будет преступлением.
Не все эти фильмы доберутся до широких экранов, так что некоторые из них мы будем ждать в бесплатных кинотеатрах.
«Бегущая» (16+)
В ураганном экшен-триллере от оскароносного Кевина Макдональда Галь Гадот сменила доспехи Чудо-женщины на кроссовки и деловой костюм. Привычный утренний спринт топ-адвоката Майи превращается в кромешный кошмар после звонка похитителя. Условия безумного психопата на том конце провода просты: если она остановится хоть на секунду или обратится к копам — ее маленький сын погибнет. Чтобы спасти ребенка, Майе придется на бешеной скорости пересечь Лондон и лично ликвидировать ключевого свидетеля по делу, которое она ведет в суде.
Зрителей ждет чистый кинематографический адреналин в режиме реального времени, где каждый переулок становится смертельной ловушкой. Оператор культового хита «На игле» (18+) Энтони Дод Мэнтл снял эту гонку на выживание так, что камера буквально задыхается от темпа, заставляя зрителя чувствовать каждый удар пульса.
Премьера: 3 сентября.
«Охота на императора» (12+)
Этот историко-приключенческий фильм — последняя режиссерская работа Алексея Пиманова. Действие картины разворачивается осенью 1812 года. Французские войска после Бородинского сражения входят в Москву, но город абсолютно пуст, в нем нет ни одного жителя.
А пока Наполеон Бонапарт обживает Кремль, против него зреет сразу несколько тайных заговоров. Во-первых, оставшиеся служители Чудова монастыря видят во французском императоре Антихриста и хотят его подорвать. Во-вторых, молодая и отчаянная русская дворянка Мария пробирается в оккупированный город, чтобы застрелить Наполеона и отомстить за гибель своего брата. В результате всё это превращается в смертельно опасную шпионскую игру.
Премьера: 10 сентября.
«Практическая магия 2» (12+)
Официальное продолжение культового хита 1998 года вернет на экраны полюбившихся сестер-ведьм Салли и Джиллиан Оуэнс, в семье которых подросло новое поколение юных ведьм. Героиням вновь придется столкнуться со знаменитым родовым проклятием: любой мужчина, который искренне влюбляется в женщину из их рода, обречен на скорую гибель. На этот раз, чтобы разрушить чары раз и навсегда, сестрам и их дочерям придется отправиться в путешествие к истокам своей семейной магии и раскрыть тайны предков.
Сандра Буллок вернется к роли рассудительной и осторожной Салли, а Николь Кидман вновь сыграет эксцентричную и страстную Джиллиан. Кроме того, сценарий к сиквелу написал оскароносный драматург Акива Голдсман, который работал и над сценарием первой «Практической магии» 1998 года. Создатели фильма обещают сохранить ту самую неповторимую, уютную и слегка мистическую атмосферу оригинала, за которую фильм так любят зрители.
Мировая премьера: 11 сентября. Поскольку крупные голливудские студии, включая Warner Bros., официально не выпускают свои новинки на российском рынке, прямого официального проката в России не будет.
«Как Иван в сказку попал» (6+)
Главный герой этого фильма — обычный 12-летний московский подросток Иван Добрынин. Он не расстается с гаджетами, пропадает в интернете, не верит в чудеса, а старые русские народные сказки считает скучными и устаревшими. До тех пор, пока не находит волшебный сундук, сквозь который проваливается в живой мир русского фольклора.
Судя по первым вышедшим тизер-трейлерам, картина представляет собой красочный визуальный микс: с одной стороны, это уютная и светлая атмосфера классического советского фильма «Там, на неведомых дорожках…» (0+), а с другой — масштабный экшен с отсылками к эпическому фэнтези вроде «Властелина колец» (18+).
Премьера: 17 сентября.
«Девятая планета» (12+)
Масштабный фантастический боевик с Юрой Борисовым и Ириной Старшенбаум в главных ролях расскажет о молодом парне по имени Игнат, который живет самой обычной жизнью в провинциальном российском городке. Всё меняется, когда он попадает в тяжелую аварию на мотоцикле. В результате травмы и пережитой клинической смерти в его сознании начинают всплывать странные, пугающие и невероятно детальные воспоминания.
Авторы делают ставку на смесь психологического триллера и классической космической фантастики в духе «Вспомнить всё» (18+), «Грани будущего» (18+) и «Аватара» (12+). Зрителей ждут динамичные боевые сцены, уникальный дизайн инопланетной фауны и глубокая личная драма человека, потерявшего собственную идентичность.
Премьера: 24 сентября.
«Битва моторов» (12+)
«Битва моторов» — наш ответ голливудскому хиту «Форд против Феррари» (18+). На дворе 1908 год, Российская империя. Дерзкий журналист Андрей Нагель и гениальный конструктор Дмитрий Бондарев создают первый отечественный спорткар «Руссо-Балт». Когда чиновники решают закрыть проект, парни бросают вызов мировым автогигантам и заявляются на Ралли Монте-Карло. Чтобы выжить и победить, им придется проехать безумный марафон от заснеженного Санкт-Петербурга до залитого солнцем Монако.
На экране — огненный дуэт российского кино: Иван Янковский и Юра Борисов. Зрителей ждут бешеные скорости начала века, рев моторов, предательства за спиной и тонны грязи из-под колес. Ради этого зрелища автоконструкторы с нуля воссоздали 10 аутентичных гоночных монстров той эпохи, а съемки развернулись от дворцов Царского Села до опасных серпантинов Черногории.
Премьера: 8 октября
«Чужая мама» (18+)
Мистический хоррор «Чужая мама» — один из самых засекреченных и интригующих проектов студии Blumhouse и продюсера Джеймса Вана, подарившего фанатам хорроры «Заклятие» (18+) и «Астрал» (18+). История рассказывает о благополучной с виду семье, которая переезжает в уединенный загородный дом, чтобы начать жизнь с чистого листа. Однако вскоре их маленькая дочь начинает общаться с «невидимым другом».
Поскольку фильм выпускает Blumhouse, зрителей ждет не банальный ужастик с монстрами, а глубокая психологическая драма о материнском инстинкте, гиперопеке и страхе потерять связь со своим ребенком. Визуальный стиль картины будет строиться на игре теней, искажении пространства дома и гнетущей атмосфере, где главную опасность представляет то, что нельзя увидеть обычным взглядом.
Мировая премьера: 9 октября. В России официальная дата премьеры не объявлена, так как крупные американские студии официально прекратили прямые поставки своих новинок в российские кинотеатры.
«Клара и Солнце» (16+)
Научно-фантастическая драма Тайки Вайтити — это экранизация одноименного романа-бестселлера лауреата Нобелевской премии по литературе Кадзуо Исигуро. Действие разворачивается в недалеком антиутопическом будущем, где генетическое редактирование детей стало нормой для высшего общества. Главная героиня — Клара, робот-андроид, созданный для того, чтобы скрашивать одиночество подростков и оберегать их.
Клару покупает тяжелобольная девочка по имени Джози. Между роботом и девочкой завязывается глубокая эмоциональная связь. Понимая, что Джози угасает, Клара пытается заключить тайную сделку с Солнцем, надеясь, что его «особая доброта» и лучи смогут исцелить ее юную хозяйку. Параллельно Кларе приходится столкнуться с пугающей правдой о том, зачем на самом деле мать Джози приобрела робота с такой детальной внешностью.
Мировая премьера: 23 октября. Официальной информации о прокате и дате выхода фильма в России на данный момент нет, так как официальный показ голливудских новинок в российских кинотеатрах сегодня не самая простая задача.
«Дикая лошадь» (18+)
Это пятый полнометражный фильм знаменитого ирландского режиссера и сценариста Мартина Макдоны, подарившего миру шедевры «Залечь на дно в Брюгге» (18+), «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (18+) и «Банши Инишерина» (18+). Действие картины разворачивается в начале 1970-х годов. Главные герои — хладнокровные офицеры ЦРУ Крис и Ли, которые находились в столице Чили, Сантьяго, и активно готовили там масштабный военный госпереворот.
Незадолго до путча начальник отправляет напарников со спецзаданием в одно из самых изолированных мест на планете — на остров Пасхи. Оказавшись вдали от цивилизации посреди Тихого океана, шпионы должны распутать местный заговор и разобраться со шлейфом собственного темного прошлого. Однако ситуация резко выходит из-под контроля: Крис решает засесть за написание мемуаров и неожиданно сближается с парой бунтующих студенток. Эта случайная связь и всплывшие старые обиды между напарниками ставят всю сверхсекретную миссию правительства США под угрозу срыва.
Мартин Макдона традиционно собрал в своем фильме выдающийся ансамбль культовых актеров, которые идеально вписываются в его фирменный циничный и абсурдный стиль: Джона Малковича, Сэма Рокуэлла, Стива Бушеми и Тома Уэйтса.
Мировая премьера: 6 ноября, но официальной даты премьеры фильма в российских кинотеатрах нет из-за приостановки работы голливудской студии Searchlight Pictures в России.
«Голодные игры: Рассвет Жатвы» (12+)
Это шестая часть знаменитой антиутопической франшизы. Фильм является одновременно сиквелом приквела «Баллада о змеях и певчих птицах» и прямым приквелом к оригинальной трилогии. Сюжет перенесет зрителей в Панем на 24 года назад до событий с Китнисс Эвердин — прямо в утро Жатвы 50-х Юбилейных Голодных игр.
Главным героем станет 16-летний Хеймитч Эбернети — будущий ментор Китнисс и Пита. Особенность этих Игр заключалась в том, что по приказу Капитолия количество трибутов удвоили: на арену смерти отправились не 24, а 48 подростков (по 4 от каждого дистрикта). История покажет, через что пришлось пройти юному Хеймитчу, чтобы победить, и какую цену ему пришлось за это заплатить.
Премьера: 19 ноября.
Какой из этих фильмов вы ждете больше остальных?