Что смотреть этой осенью: 10 главных блокбастеров, которые нельзя пропустить

Не говорите потом, что мы вас не предупреждали! Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Этой осенью мировые кинотеатры превратятся в настоящую арену больших камбэков и громких открытий. Киноманов ждет возвращение в жестокий мир Панема с новыми «Голодными играми» (12+), долгожданное воссоединение культовых ведьм Сандры Буллок и Николь Кидман, а также мощный десант российской кинофантастики во главе с Юрой Борисовым. Рассказываем о главных блокбастерах осени 2026 года, пропустить которые будет преступлением.

Не все эти фильмы доберутся до широких экранов, так что некоторые из них мы будем ждать в бесплатных кинотеатрах.

«Бегущая» (16+)

В ураганном экшен-триллере от оскароносного Кевина Макдональда Галь Гадот сменила доспехи Чудо-женщины на кроссовки и деловой костюм. Привычный утренний спринт топ-адвоката Майи превращается в кромешный кошмар после звонка похитителя. Условия безумного психопата на том конце провода просты: если она остановится хоть на секунду или обратится к копам — ее маленький сын погибнет. Чтобы спасти ребенка, Майе придется на бешеной скорости пересечь Лондон и лично ликвидировать ключевого свидетеля по делу, которое она ведет в суде.

Зрителей ждет чистый кинематографический адреналин в режиме реального времени, где каждый переулок становится смертельной ловушкой. Оператор культового хита «На игле» (18+) Энтони Дод Мэнтл снял эту гонку на выживание так, что камера буквально задыхается от темпа, заставляя зрителя чувствовать каждый удар пульса.

Никогда не знаешь, как всего один звонок может изменить твою жизнь Источник: кадр из фильма «Бегущая» (16+), реж. Кевин Макдональд, Rockwood Pictures, 2026 год

Премьера: 3 сентября.

«Охота на императора» (12+)

Этот историко-приключенческий фильм — последняя режиссерская работа Алексея Пиманова. Действие картины разворачивается осенью 1812 года. Французские войска после Бородинского сражения входят в Москву, но город абсолютно пуст, в нем нет ни одного жителя.

А пока Наполеон Бонапарт обживает Кремль, против него зреет сразу несколько тайных заговоров. Во-первых, оставшиеся служители Чудова монастыря видят во французском императоре Антихриста и хотят его подорвать. Во-вторых, молодая и отчаянная русская дворянка Мария пробирается в оккупированный город, чтобы застрелить Наполеона и отомстить за гибель своего брата. В результате всё это превращается в смертельно опасную шпионскую игру.

Трейлер фильма «Охота на императора» Источник: Атмосфера кино / Vk.ru

Премьера: 10 сентября.

«Практическая магия 2» (12+)

Официальное продолжение культового хита 1998 года вернет на экраны полюбившихся сестер-ведьм Салли и Джиллиан Оуэнс, в семье которых подросло новое поколение юных ведьм. Героиням вновь придется столкнуться со знаменитым родовым проклятием: любой мужчина, который искренне влюбляется в женщину из их рода, обречен на скорую гибель. На этот раз, чтобы разрушить чары раз и навсегда, сестрам и их дочерям придется отправиться в путешествие к истокам своей семейной магии и раскрыть тайны предков.

Сандра Буллок вернется к роли рассудительной и осторожной Салли, а Николь Кидман вновь сыграет эксцентричную и страстную Джиллиан. Кроме того, сценарий к сиквелу написал оскароносный драматург Акива Голдсман, который работал и над сценарием первой «Практической магии» 1998 года. Создатели фильма обещают сохранить ту самую неповторимую, уютную и слегка мистическую атмосферу оригинала, за которую фильм так любят зрители.

Нестареющие ведьмы снова в деле Источник: кадр из фильма «Практическая магия 2» (12+), реж. Сюзанна Бир, Warner Bros., 2026 год

Мировая премьера: 11 сентября. Поскольку крупные голливудские студии, включая Warner Bros., официально не выпускают свои новинки на российском рынке, прямого официального проката в России не будет.

«Как Иван в сказку попал» (6+)

Главный герой этого фильма — обычный 12-летний московский подросток Иван Добрынин. Он не расстается с гаджетами, пропадает в интернете, не верит в чудеса, а старые русские народные сказки считает скучными и устаревшими. До тех пор, пока не находит волшебный сундук, сквозь который проваливается в живой мир русского фольклора.

Судя по первым вышедшим тизер-трейлерам, картина представляет собой красочный визуальный микс: с одной стороны, это уютная и светлая атмосфера классического советского фильма «Там, на неведомых дорожках…» (0+), а с другой — масштабный экшен с отсылками к эпическому фэнтези вроде «Властелина колец» (18+).

Трейлер фильма «Как Иван в сказку попал» Источник: Централ Партнершип / Vk.ru

Премьера: 17 сентября.

«Девятая планета» (12+)

Масштабный фантастический боевик с Юрой Борисовым и Ириной Старшенбаум в главных ролях расскажет о молодом парне по имени Игнат, который живет самой обычной жизнью в провинциальном российском городке. Всё меняется, когда он попадает в тяжелую аварию на мотоцикле. В результате травмы и пережитой клинической смерти в его сознании начинают всплывать странные, пугающие и невероятно детальные воспоминания.

Авторы делают ставку на смесь психологического триллера и классической космической фантастики в духе «Вспомнить всё» (18+), «Грани будущего» (18+) и «Аватара» (12+). Зрителей ждут динамичные боевые сцены, уникальный дизайн инопланетной фауны и глубокая личная драма человека, потерявшего собственную идентичность.

Трейлер фильма «Девятая планета» Источник: Кинокомпания СТВ / Vk.ru

Премьера: 24 сентября.

«Битва моторов» (12+)

«Битва моторов» — наш ответ голливудскому хиту «Форд против Феррари» (18+). На дворе 1908 год, Российская империя. Дерзкий журналист Андрей Нагель и гениальный конструктор Дмитрий Бондарев создают первый отечественный спорткар «Руссо-Балт». Когда чиновники решают закрыть проект, парни бросают вызов мировым автогигантам и заявляются на Ралли Монте-Карло. Чтобы выжить и победить, им придется проехать безумный марафон от заснеженного Санкт-Петербурга до залитого солнцем Монако.

На экране — огненный дуэт российского кино: Иван Янковский и Юра Борисов. Зрителей ждут бешеные скорости начала века, рев моторов, предательства за спиной и тонны грязи из-под колес. Ради этого зрелища автоконструкторы с нуля воссоздали 10 аутентичных гоночных монстров той эпохи, а съемки развернулись от дворцов Царского Села до опасных серпантинов Черногории.

Чего только не творилось на дорогах Российской империи в начале 20 века Источник: Централ Партнершип / Vk.ru

Премьера: 8 октября

«Чужая мама» (18+)

Мистический хоррор «Чужая мама» — один из самых засекреченных и интригующих проектов студии Blumhouse и продюсера Джеймса Вана, подарившего фанатам хорроры «Заклятие» (18+) и «Астрал» (18+). История рассказывает о благополучной с виду семье, которая переезжает в уединенный загородный дом, чтобы начать жизнь с чистого листа. Однако вскоре их маленькая дочь начинает общаться с «невидимым другом».

Поскольку фильм выпускает Blumhouse, зрителей ждет не банальный ужастик с монстрами, а глубокая психологическая драма о материнском инстинкте, гиперопеке и страхе потерять связь со своим ребенком. Визуальный стиль картины будет строиться на игре теней, искажении пространства дома и гнетущей атмосфере, где главную опасность представляет то, что нельзя увидеть обычным взглядом.

Продюсером этого фильма стал известный мастер триллеров Джеймс Ван Источник: кадр из фильма «Чужая мама» (18+), реж. Роб Сэвидж, Blumhouse Productions, 2026 год

Мировая премьера: 9 октября. В России официальная дата премьеры не объявлена, так как крупные американские студии официально прекратили прямые поставки своих новинок в российские кинотеатры.

«Клара и Солнце» (16+)

Научно-фантастическая драма Тайки Вайтити — это экранизация одноименного романа-бестселлера лауреата Нобелевской премии по литературе Кадзуо Исигуро. Действие разворачивается в недалеком антиутопическом будущем, где генетическое редактирование детей стало нормой для высшего общества. Главная героиня — Клара, робот-андроид, созданный для того, чтобы скрашивать одиночество подростков и оберегать их.

Клару покупает тяжелобольная девочка по имени Джози. Между роботом и девочкой завязывается глубокая эмоциональная связь. Понимая, что Джози угасает, Клара пытается заключить тайную сделку с Солнцем, надеясь, что его «особая доброта» и лучи смогут исцелить ее юную хозяйку. Параллельно Кларе приходится столкнуться с пугающей правдой о том, зачем на самом деле мать Джози приобрела робота с такой детальной внешностью.

Дружба подростка и искусственной девочки не может быть вечной. Чем она закончится — узнаем из фильма «Клара и Солнце» Источник: кадр из фильма «Клара и Солнце» (16+), реж. Тайка Вайтити, TriStar Pictures, 2026 год

Мировая премьера: 23 октября. Официальной информации о прокате и дате выхода фильма в России на данный момент нет, так как официальный показ голливудских новинок в российских кинотеатрах сегодня не самая простая задача.

«Дикая лошадь» (18+)

Это пятый полнометражный фильм знаменитого ирландского режиссера и сценариста Мартина Макдоны, подарившего миру шедевры «Залечь на дно в Брюгге» (18+), «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (18+) и «Банши Инишерина» (18+). Действие картины разворачивается в начале 1970-х годов. Главные герои — хладнокровные офицеры ЦРУ Крис и Ли, которые находились в столице Чили, Сантьяго, и активно готовили там масштабный военный госпереворот.

Незадолго до путча начальник отправляет напарников со спецзаданием в одно из самых изолированных мест на планете — на остров Пасхи. Оказавшись вдали от цивилизации посреди Тихого океана, шпионы должны распутать местный заговор и разобраться со шлейфом собственного темного прошлого. Однако ситуация резко выходит из-под контроля: Крис решает засесть за написание мемуаров и неожиданно сближается с парой бунтующих студенток. Эта случайная связь и всплывшие старые обиды между напарниками ставят всю сверхсекретную миссию правительства США под угрозу срыва.

Мартин Макдона традиционно собрал в своем фильме выдающийся ансамбль культовых актеров, которые идеально вписываются в его фирменный циничный и абсурдный стиль: Джона Малковича, Сэма Рокуэлла, Стива Бушеми и Тома Уэйтса.

С этой парочкой вы точно не заскучаете Источник: кадр из фильма «Дикая лошадь» (18+), реж. Мартин Макдона, Blueprint Pictures, 2026 год

Мировая премьера: 6 ноября, но официальной даты премьеры фильма в российских кинотеатрах нет из-за приостановки работы голливудской студии Searchlight Pictures в России.

«Голодные игры: Рассвет Жатвы» (12+)

Это шестая часть знаменитой антиутопической франшизы. Фильм является одновременно сиквелом приквела «Баллада о змеях и певчих птицах» и прямым приквелом к оригинальной трилогии. Сюжет перенесет зрителей в Панем на 24 года назад до событий с Китнисс Эвердин — прямо в утро Жатвы 50-х Юбилейных Голодных игр.

Добро пожаловать в старый, но не самый добрый Панем Источник: кадр из фильма «Голодные игры: Рассвет Жатвы» (12+), реж. Фрэнсис Лоуренс, Lionsgate, 2026 год

Главным героем станет 16-летний Хеймитч Эбернети — будущий ментор Китнисс и Пита. Особенность этих Игр заключалась в том, что по приказу Капитолия количество трибутов удвоили: на арену смерти отправились не 24, а 48 подростков (по 4 от каждого дистрикта). История покажет, через что пришлось пройти юному Хеймитчу, чтобы победить, и какую цену ему пришлось за это заплатить.

Премьера: 19 ноября.