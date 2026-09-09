«Мама была против, чтобы я возвращалась в деревню»: фермер променяла город на село и завела блог

Ольга любит работать с животными Источник: Городские медиа

Ольга Муштатова выучилась на бухгалтера в Ростове-на-Дону, а затем вернулась в родной поселок Малый Лог, чтобы помочь отцу с хозяйством. Так, в 26 лет она начала заниматься документами и закупками для фермы, а муж ее старшей сестры стал отвечать за всю техническую часть.

Мама была против жизни дочери в селе, ведь свою молодость лучше провести в городе, где есть нормальная инфраструктура. Когда Ольга всё же вернулась в деревню, она выучилась на агронома, как и мечтала раньше. Фермерство было для нее главным интересом с самого детства.

Больше всего героине нравится работать с животными, особенно с коровами. Но, так как им нужно слишком много внимания, на которое у девушки нет времени, коров пришлось продать.