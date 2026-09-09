Почему опытные хозяйки кладут обычную губку в холодильник: результат удивляет

Пористая структура губки помогает впитывать влагу и неприятные запахи Источник: GPT

Знакомая ситуация: еще вчера в холодильнике лежал бодрый пучок зелени, а сегодня салат выглядит так, будто пережил тяжелую рабочую неделю. На стенках контейнера появляются капли воды, огурцы становятся влажными, листья салата начинают темнеть. Причина нередко связана с избытком влаги.

Свежие овощи и зелень сами выделяют воду, а в закрытом пространстве холодильника она превращается в конденсат. При этом слишком сухой воздух тоже нежелателен: продукты быстрее теряют влагу и вянут.

Именно поэтому в современных холодильниках существуют специальные ящики для овощей и фруктов. Их задача — поддерживать подходящий уровень влажности, причем для разных продуктов он отличается. Например, листовым овощам обычно требуется более влажная среда, тогда как некоторым фруктам, наоборот, полезнее вентиляция.

При чем здесь обычная губка?

Ее сторонники используют как простой бытовой «буфер» для лишней влаги. Сухая губка способна впитать часть воды, которая скапливается рядом с овощами или на дне контейнера. Это может быть удобно, если в холодильнике образуется заметный конденсат.

Но есть важная оговорка: губка не регулирует влажность холодильника сама по себе и не заменяет специальный ящик для овощей. Это скорее небольшой вспомогательный прием, чем панацея от всех бед.

Что происходит с овощами из-за лишней воды

На первый взгляд кажется, что чем больше влаги, тем лучше для свежих продуктов. На самом деле всё немного сложнее.

Высокая влажность помогает овощам не пересыхать, но свободные капли воды на поверхности продукта могут создавать совсем другие условия. Особенно это заметно с нежной зеленью: если листья постоянно соприкасаются с водой, они быстрее теряют товарный вид.

Производители холодильников специально предусматривают для овощей отдельные отсеки с возможностью регулировать воздухообмен. При высокой влажности вентиляция ограничена, и продукты медленнее теряют воду. При низкой влажности воздух циркулирует активнее, а лишняя влага уходит.

«Овощам необходим более высокий уровень влажности, тогда как фруктам — более низкий. Специальные ящики холодильника создают оптимальные условия для хранения продуктов», — объясняет служба безопасности и инспекции пищевых продуктов USDA.

Поэтому сама идея бороться не с влагой вообще, а именно с избыточным конденсатом вполне логична.

Избыточная влага ускоряет потерю качества некоторых овощей и фруктов Источник: GPT

Губка помогает справиться с запахами

Сухая губка может не только впитывать лишнюю влагу, но и абсорбировать часть неприятных запахов, которые со временем появляются в холодильнике. Благодаря пористой структуре она удерживает влагу и запахи, поэтому такой простой прием помогает поддерживать более свежий запах внутри. Чтобы губка не накапливала загрязнения и продолжала выполнять свою задачу, менять ее рекомендуется примерно раз в три недели.

Если хочется усилить эффект, в холодильник можно поставить небольшую открытую емкость с пищевой содой, активированным углем или, кофейными зернами или специальным поглотителем запахов. Сода хорошо подходит для регулярного использования, активированный уголь известен способностью поглощать запахи, а готовые поглотители рассчитаны именно на холодильники и обычно занимают совсем немного места.

Как использовать губку, если хочется попробовать

Если в холодильнике регулярно собирается влага в ящике с овощами, эксперимент можно провести без сложных приспособлений.

Лучше использовать новую чистую губку, которая еще не контактировала с посудой, моющими средствами или раковиной. Это принципиальный момент: обычная кухонная губка является предметом, на котором при неправильном использовании могут размножаться микроорганизмы.

Положить ее можно на дно чистого контейнера или ящика, но так, чтобы она не соприкасалась непосредственно с продуктами. Еще лучше использовать небольшой поддон или другое отделение, которое легко вымыть.

Есть несколько простых правил:

Губка должна быть сухой и чистой. Использовать старую губку из кухонной мойки не стоит. Она не должна лежать на овощах. Продукты лучше хранить отдельно, особенно если они уже нарезаны. Намокшую губку необходимо своевременно убрать. Постоянно влажный материал сам становится нежелательным источником загрязнения. Ящик холодильника нужно регулярно мыть. Губка не заменяет уборку и не предотвращает появление плесени. Не стоит превращать холодильник в герметичный контейнер. Воздухообмен тоже важен для правильного хранения продуктов.

Специалист отдельно обращают внимание на чистоту губок и других кухонных принадлежностей: если их невозможно нормально очистить, их следует заменять.

Что на самом деле помогает овощам дольше оставаться свежими

Гораздо важнее самой губки правильно организовать хранение.

В первую очередь стоит разобраться с ящиками холодильника. Если в модели есть регулятор влажности, его следует использовать по назначению. Для листовой зелени и многих овощей подходит более высокая влажность, а продукты, которые быстрее портятся из-за скопления влаги, лучше хранить при более свободном воздухообмене.

При этом не все продукты стоит отправлять в холодильник.

Картофель, репчатый лук, батат и бананы, например, в обычных условиях хранения могут чувствовать себя лучше вне холодильника. USDA рекомендует для ряда таких продуктов прохладное сухое хранение вместо холодильника.

Правильное хранение помогает дольше сохранить свежесть продуктов Источник: GPT

Еще одна распространенная ошибка — складывать рядом продукты, которые выделяют этилен, и те, которые чувствительны к этому газу. Этилен ускоряет естественное созревание и может способствовать более быстрому ухудшению качества некоторых овощей и фруктов. Поэтому иногда проблема заключается том, что огурцы, яблоки, зелень и другие продукты оказались в одном маленьком отделении.

Выделяют много этилена:

яблоки;

груши;

бананы;

авокадо;

персики и нектарины;

сливы;

томаты;

дыни.

Чувствительны к этилену:

огурцы;

листовой салат;

брокколи;

цветная капуста;

морковь;

зеленые бобы;

зелень;

некоторые ягоды.