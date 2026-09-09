НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

2 м/c,

южн.

 751мм 82%
Подробнее
2 Пробки
USD 85,46
EUR 99,25
Дети погибли в ДТП
Вынесли приговор за взятки
Ярославль из Лего
Планы на новые авиарейсы
Где провести роскошный корпоратив
Цены на дизельные авто
Травма Березкина
Снесли пристройку к памятнику
Въехал в людей
Здоровье В Китае вспыхнул новый опасный вирус — им заражаются от клещей

В Китае вспыхнул новый опасный вирус — им заражаются от клещей

Болезнь уже выявили и сотен пациентов

159
У зараженных от клещей появляются симптомы, похожие на грипп | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUУ зараженных от клещей появляются симптомы, похожие на грипп | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

У зараженных от клещей появляются симптомы, похожие на грипп

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В Китае обнаружили новый вирус, который передается человеку через укусы клещей. Он вызывает лихорадку, сильную усталость и проблемы с желудочно-кишечным трактом, пишет New England Journal of Medicine.

Патоген получил название ALTNV — азиатский длиннохвостый клещевой найровирус. Ученые из Государственной ключевой лаборатории в Пекине выявили новое заболевание у 10% из более 3 тысяч пациентов, которые обратились за медпомощью после укусов клещей.

У инфицированных появляются симптомы, похожие на грипп. У заболевших наблюдаются высокая температура, усталость, нарушения работы желудочно-кишечного тракта, снижение уровня тромбоцитов и повышение уровня ферментов печени.

Ученые выяснили, что при заражении только ALTNV пациенты выздоравливали. В таком случае инфекция не представляла угрозы для жизни. Однако при одновременном заражении ALTNV и другим клещевым вирусом DBV болезнь протекает тяжелее: чаще возникают осложнения дыхательной системы и почек.

Отметим, что в сентябре в России началась новая волна активности клещей. Она может закончиться в октябре, с наступлением устойчивых заморозков. При укусе паразиты могут заразить человека не только энцефалитом и боррелиозом, но и вирусом Бурбона. Подробнее об этом рассказали здесь.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Вирус Болезнь Клещ Китай
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
Надо закрыть границы с Китаем и не завозить от туда вещи, у нас всё равно уже всё своё, даже машины. Хватит нам одной короны
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Такси за 200 рублей и пляжи как в Анапе. Туристка рассказала об отпуске в Южной Корее и Китае — он обошелся в полмиллиона
Татьяна Грущакова
Мнение
Бензин по 50 рублей и роскошные пейзажи. Турист отправился на машине в Казахстан — сколько это стоило
Павел Красоткин
журналист
Мнение
Продажная девка империализма. 1 сентября дети принесли домой учебники по истории и родители ахнули
Денис Лебедев
Мнение
«Кореш на час»: что такое нытинг и стоит ли отдавать за него десятки тысяч рублей
Ярослав Пронин
Психолог-консультант, магистр психологии
Мнение
«Какие пейзажи — невероятно». Турист рассказал, почему нужно съездить в российский город, где горы — рядом с домами
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Рекомендуем