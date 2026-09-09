В Китае вспыхнул новый опасный вирус — им заражаются от клещей

У зараженных от клещей появляются симптомы, похожие на грипп Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В Китае обнаружили новый вирус, который передается человеку через укусы клещей. Он вызывает лихорадку, сильную усталость и проблемы с желудочно-кишечным трактом, пишет New England Journal of Medicine.

Патоген получил название ALTNV — азиатский длиннохвостый клещевой найровирус. Ученые из Государственной ключевой лаборатории в Пекине выявили новое заболевание у 10% из более 3 тысяч пациентов, которые обратились за медпомощью после укусов клещей.

У инфицированных появляются симптомы, похожие на грипп. У заболевших наблюдаются высокая температура, усталость, нарушения работы желудочно-кишечного тракта, снижение уровня тромбоцитов и повышение уровня ферментов печени.

Ученые выяснили, что при заражении только ALTNV пациенты выздоравливали. В таком случае инфекция не представляла угрозы для жизни. Однако при одновременном заражении ALTNV и другим клещевым вирусом DBV болезнь протекает тяжелее: чаще возникают осложнения дыхательной системы и почек.