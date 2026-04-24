«Необходимо наращивать темпы»: власти рассказали о ходе строительства новой поликлиники в Ярославле

Строительная компания «Алгоритм» образована в Ярославле в 2010 году. Фирма активно участвует в госзакупках. Например, подрядчик сносил аварийный дом № 52 на улице Володарского в Ярославле, получал контракты на строительство соцобъектов. По данным «Контур.Фокуса», в 2024 году «Алгоритм» заработал 826,7 млн рублей, выйдя в плюс на 4,1 млн.

Антон Евдокимов — бизнесмен из Костромы, в «Алгоритме» он указан как учредитель и генеральный директор. В прошлом он был совладельцем нескольких строительных фирм, возводил крупный ЖК на месте завода в Костроме.

В 2024 году Евдокимов планировал заниматься строительством микрорайона «Новый Ярославль» рядом с деревней Губцево, однако спустя месяц после торгов вышел из соучредителей компании-застройщика.