«Необходимо наращивать темпы»: власти рассказали о ходе строительства новой поликлиники в Ярославле

Власти рассказали, на каком этапе находится строительство модульной поликлиники на улице Гоголя в Ярославле. По данным губернатора Михаила Евраева, готовность объекта составляет 71%.
«Возведено двухэтажное здание, выполнена кровля, установлены окна и двери. Все инженерные коммуникации подключены к зданию и городским сетям. Подрядчик занимается внутренними работами. Темпы необходимо существенно наращивать», — рассказал глава региона 23 апреля.
Поручил увеличить количество работников на объекте и выстроить ежедневный контроль графика производства работ. Задача — максимально ускорить строительство и завершить объект в кратчайшие сроки.
Ранее и. о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко рассказывала, что большинство работ на объекте подрядчик должен завершить в мае–июне 2026 года.
«Сложности есть, но от Минздрава оборудование у нас имеется, врачи есть, то есть логистика переезда нам понятна. Мы здесь не будем тянуть. Нам самое главное — пройти процесс лицензирования, но к этому мы готовимся», — объяснила и. о. министра здравоохранения на заседании комитета региональной думы 15 апреля.
Возбуждены два уголовных дела
Осенью 2025-го был задержан руководитель компании-подрядчика «Алгоритм» Антон Евдокимов. Костромской бизнесмен обвиняется по статье о мошенничестве в особо крупном размере при монтаже модульной поликлиники. Изначально его отправили под домашний арест.
Чем занимается ООО «Алгоритм»
Строительная компания «Алгоритм» образована в Ярославле в 2010 году. Фирма активно участвует в госзакупках. Например, подрядчик сносил аварийный дом № 52 на улице Володарского в Ярославле, получал контракты на строительство соцобъектов. По данным «Контур.Фокуса», в 2024 году «Алгоритм» заработал 826,7 млн рублей, выйдя в плюс на 4,1 млн.
Антон Евдокимов — бизнесмен из Костромы, в «Алгоритме» он указан как учредитель и генеральный директор. В прошлом он был совладельцем нескольких строительных фирм, возводил крупный ЖК на месте завода в Костроме.
В 2024 году Евдокимов планировал заниматься строительством микрорайона «Новый Ярославль» рядом с деревней Губцево, однако спустя месяц после торгов вышел из соучредителей компании-застройщика.
В феврале 2026-го уполномоченный по защите прав предпринимателей Альфир Бакиров вступился за арестованного застройщика Антона Евдокимова. На следующий день суд изменил меру пресечения на запрет определенных действий.
30 марта стало известно о возбуждении второго уголовного дела, связанного со строительством поликлиники. На этот раз фигурантом стал бывший руководитель «Единой службы заказчика» Анатолий Ларин. Расследование идет по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.
Анатолий Ларин возглавлял «Единую службу заказчика» с августа 2023 года по август 2024 года.
«Определения начальной максимальной цены контракта руководителем государственного заказчика использованы три фиктивных коммерческих предложения (подложные запросы коммерческих предложений и ответы на них). Определение цены государственного контракта без анализа рынка и сопоставления рыночных цен повлекли ее завышение более чем на 187 млн рублей», — прокомментировали в прокуратуре.
Напомним, контракт на строительство поликлиники заключили в августе 2024 года. Монтаж быстровозводимого здания оценили в 444 миллиона рублей. Новое здание возводят взамен закрывшейся аварийной поликлиники на Московском проспекте.