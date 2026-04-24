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Здоровье Строят новую поликлинику «Необходимо наращивать темпы»: власти рассказали о ходе строительства новой поликлиники в Ярославле

«Необходимо наращивать темпы»: власти рассказали о ходе строительства новой поликлиники в Ярославле

Губернатор показал, что сейчас происходит внутри здания

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Когда достроят модульную поликлинику на улице Гоголя | Источник: Михаил Евраев / TelegramКогда достроят модульную поликлинику на улице Гоголя | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Когда достроят модульную поликлинику на улице Гоголя

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

Власти рассказали, на каком этапе находится строительство модульной поликлиники на улице Гоголя в Ярославле. По данным губернатора Михаила Евраева, готовность объекта составляет 71%.

«Возведено двухэтажное здание, выполнена кровля, установлены окна и двери. Все инженерные коммуникации подключены к зданию и городским сетям. Подрядчик занимается внутренними работами. Темпы необходимо существенно наращивать», — рассказал глава региона 23 апреля.

<p>Михаил Евраев</p><p>Михаил Евраев</p>

Поручил увеличить количество работников на объекте и выстроить ежедневный контроль графика производства работ. Задача — максимально ускорить строительство и завершить объект в кратчайшие сроки.

Михаил Евраев

губернатор Ярославской области
Поликлинику строят взамен закрывшейся на Московском проспекте | Источник: Михаил Евраев / TelegramПоликлинику строят взамен закрывшейся на Московском проспекте | Источник: Михаил Евраев / Telegram
Изначально медучреждение обещали открыть в декабре 2024 года, но сроки не раз сдвигались | Источник: Михаил Евраев / TelegramИзначально медучреждение обещали открыть в декабре 2024 года, но сроки не раз сдвигались | Источник: Михаил Евраев / Telegram
По данным губернатора, поликлиника должна заработать летом 2026-го. | Источник: Михаил Евраев / TelegramПо данным губернатора, поликлиника должна заработать летом 2026-го. | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Ранее и. о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко рассказывала, что большинство работ на объекте подрядчик должен завершить в мае–июне 2026 года.

«Сложности есть, но от Минздрава оборудование у нас имеется, врачи есть, то есть логистика переезда нам понятна. Мы здесь не будем тянуть. Нам самое главное — пройти процесс лицензирования, но к этому мы готовимся», — объяснила и. о. министра здравоохранения на заседании комитета региональной думы 15 апреля.

Возбуждены два уголовных дела

Осенью 2025-го был задержан руководитель компании-подрядчика «Алгоритм» Антон Евдокимов. Костромской бизнесмен обвиняется по статье о мошенничестве в особо крупном размере при монтаже модульной поликлиники. Изначально его отправили под домашний арест.

Чем занимается ООО «Алгоритм»

Строительная компания «Алгоритм» образована в Ярославле в 2010 году. Фирма активно участвует в госзакупках. Например, подрядчик сносил аварийный дом № 52 на улице Володарского в Ярославле, получал контракты на строительство соцобъектов. По данным «Контур.Фокуса», в 2024 году «Алгоритм» заработал 826,7 млн рублей, выйдя в плюс на 4,1 млн.

Антон Евдокимов — бизнесмен из Костромы, в «Алгоритме» он указан как учредитель и генеральный директор. В прошлом он был совладельцем нескольких строительных фирм, возводил крупный ЖК на месте завода в Костроме.

В 2024 году Евдокимов планировал заниматься строительством микрорайона «Новый Ярославль» рядом с деревней Губцево, однако спустя месяц после торгов вышел из соучредителей компании-застройщика.

В феврале 2026-го уполномоченный по защите прав предпринимателей Альфир Бакиров вступился за арестованного застройщика Антона Евдокимова. На следующий день суд изменил меру пресечения на запрет определенных действий.

30 марта стало известно о возбуждении второго уголовного дела, связанного со строительством поликлиники. На этот раз фигурантом стал бывший руководитель «Единой службы заказчика» Анатолий Ларин. Расследование идет по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

Анатолий Ларин возглавлял «Единую службу заказчика» с августа 2023 года по август 2024 года.

«Определения начальной максимальной цены контракта руководителем государственного заказчика использованы три фиктивных коммерческих предложения (подложные запросы коммерческих предложений и ответы на них). Определение цены государственного контракта без анализа рынка и сопоставления рыночных цен повлекли ее завышение более чем на 187 млн рублей», — прокомментировали в прокуратуре.

Напомним, контракт на строительство поликлиники заключили в августе 2024 года. Монтаж быстровозводимого здания оценили в 444 миллиона рублей. Новое здание возводят взамен закрывшейся аварийной поликлиники на Московском проспекте.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Модульная поликлиника Строительство
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Комментарии
73
Гость
25 апреля, 12:32
Окна на земле совсем'
Гость
24 апреля, 21:15
Будет ли произведена оценка реально затраченных средств на материалы и реально отработанные часы в сравнении с выделенными бюджетными средствами?
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Гость
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