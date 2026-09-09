Подростку стало плохо на уроке физкультуры: он потерял сознание, а через пару минут умер. Новости 9 сентября

Врачи не смогли реанимировать школьника Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 9 сентября.

Пары стали чаще венчаться

Россияне стали чаще венчаться. Тенденция связана в том числе с уменьшением влияния антицерковной политики Запада на граждан. Подробности рассказал председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

«В России стало больше венчаний. Это связано с тем, что пропагандистская антицерковная волна во многом нагнеталась из-за рубежа. А когда эти каналы информации сегодня закрылись из-за специальной военной операции, то „антицерковный гипноз“, который был со стороны прозападных сил, он ушел», — сказал Лукьянов в разговоре с РИА Новости.

Он добавил, что люди с симпатией смотрят на историю Отечества и Русскую православную Церковь, благодаря которой сформировалось государство.

Когда начнется рост заболеваемости ОРВИ

К середине сентября в России ожидается рост числа случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«В первых числах сентября начинается формирование школьных и дошкольных коллективов, и многие возвращаются в свои рабочие коллективы после отпусков как раз тоже в этот период. Количество контактов увеличивается, пик нагрузки идет в конце августа: все перемещаются, возвращаясь к месту работы или учебы. И первую волну (заболеваемости ОРВИ. — Прим. ред.) мы видим ежегодно во второй декаде сентября, это константа», — сказала Попова в разговоре РИА Новости.

Для профилактики вирусных инфекций Попова рекомендовала соблюдать базовые меры защиты: избегать контактов с больными людьми, тщательно мыть руки и регулярно очищать гаджеты.

Вместе с этим в России распространяется разновидность туберкулезной бактерии под названием EurA1.1, которая устойчива сразу к нескольким антибиотикам. К такому выводу пришли европейские ученые, проанализировав геномы более 1300 образцов возбудителя из открытых баз данных — 62 из них получены в России. Узнать подробности об этом можно здесь.

В школах ввели единые правила для оценки знаний учеников

Минпросвещения России утвердило единые критерии оценки знаний по основным предметам для школ в регионах. Эти правила направлены на повышение объективности выставления оценок, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Для учителей разработали единые правила, как оценивать типовые работы по основным предметам. В регионы также направили рекомендации по проверке диктантов, сочинений, изложений, устных ответов, лабораторных, практических работ, проектов и других заданий — их согласовали с Федеральным институтом педагогических измерений», — сказал министр.

Институт педагогических измерений уже одобрил новые стандарты. Эти нормы должны обеспечить единообразие в оценке учебных заданий независимо от местоположения школ.

Школьников хотят кормить бесплатно

Учеников в школах хотят кормить бесплатно. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов.

В настоящее время такая мера поддержки доступна только для учащихся начальной школы. Депутат предложил обеспечить бесплатное питание для всех учеников с 1 по 11 класс в каждом регионе России.

«Качественное питание — это не только поддержка благосостояния семей, но и залог здоровья наших детей», — сказал парламентарий в беседе с ТАСС.

Миронов призвал разработать единый федеральный стандарт школьного питания, включающий базовый набор блюд для разных возрастных категорий. Для детей с хроническими болезнями будет создан отдельный перечень с учетом их индивидуальных потребностей. Также планируется учитывать региональные особенности.

Кувейт готовит изменения в визовом режиме для россиян

В ближайшем будущем россияне могут получить возможность оформления электронных виз для посещения Кувейта. Москва и Эль-Кувейт работают над упрощением визового режима, как сообщили в российском посольстве.

«Совместно с кувейтской стороной работаем над упрощением двустороннего визового режима», — рассказали в диппредставительстве «Известиям».

В настоящее время россияне должны подавать документы на визу заранее и оплачивать консульский сбор в 100 долларов. Электронное разрешение, в свою очередь, может быть оформлено за три дня и обойдется примерно в 10 долларов.

Налоговая начнет отслеживать еще больше денежных переводов

С июля 2027 года Федеральная налоговая служба получит доступ к данным о каждом переводе в цифровых рублях. В их распоряжении будут IP- и MAC-адреса, номера телефонов и сим-карт, а также другие идентификаторы устройств, с которых совершаются транзакции. Соответствующие приказы были утверждены в августе.

Цифровой рубль — это третья форма российской валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Его выпускает Банк России, банки выступают посредниками. Один цифровой рубль равен одному обычному, пользоваться им можно добровольно. Массовое внедрение валюты началось в сентябре.

Ранее ФНС могла видеть только сумму, время и получателя перевода. Теперь к этой информации добавится «технический след». Он будет включать данные об устройстве, с которого был произведен платеж. Это позволит налоговой службе сопоставлять различные счета, выявлять случаи управления несколькими кошельками с одного телефона или компьютера и искать скрытые доходы.

Важно отметить, что речь не идет о постоянной слежке за всеми платежами. Налоговая служба не будет автоматически получать информацию о каждой транзакции. Данные передаются только по официальному запросу, аналогично тому, как это уже происходит с традиционными банковскими операциями.

Подробнее о том, зачем это нужно и чем такая ситуация обернется для обычных пользователей, мы рассказали в этом материале.

Банки могут отказать в ипотеке даже из-за минимального штрафа

Неоплаченные штрафы и другие формальные проблемы могут повлиять на решение банка при рассмотрении заявки на ипотеку. Об этом рассказал ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

Он пояснил, что кредиторы анализируют заемщика всесторонне и могут обратить внимание на наличие исполнительных производств. Даже небольшой штраф, например, в 500 рублей, может негативно сказаться на решении банка, в том числе и при подаче заявки супругами.

«Часто случаются отказы, когда, например, подают заявку супруги по семейной ипотеке и по одному из них есть какой-то негативный фактор. Это может быть исполнительное производство у судебных приставов: даже неоплаченный штраф в размере 500 рублей может стать причиной отказа в заявке», — пояснил Ракута в беседе с NEWS.ru

Эксперт также подчеркнул, что банки могут по-разному оценивать имущество заемщика. Наличие автомобиля для одного кредитора может подтверждать финансовую стабильность клиента, а для другого — рассматриваться как дополнительная финансовая нагрузка. В таком случае банк может уменьшить размер одобряемого кредита.

Ракута также обратил внимание на то, что кредиторы стали внимательнее изучать информацию из открытых источников, включая социальные сети. Несоответствие данных из анкеты заемщика информации, которую банк находит самостоятельно, может стать причиной отказа. При этом конкретные критерии оценки и причины отказа зависят от внутренней политики каждого банка.

В России появится реестр подставных налогоплательщиков

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений, возглавляемая Владимиром Колокольцевым, поручила Федеральной налоговой службе (ФНС) создать федеральный реестр лиц, причастных к уклонению от уплаты налогов. Это должно способствовать систематизации информации о таких гражданах и повышению эффективности оперативно-розыскных мероприятий.

Завершить разработку реестра планируется к 1 февраля 2027 года. Кроме того, ФНС должна разработать механизм аннулирования налоговых деклараций, поданных фиктивными лицами, а также установить единые критерии для выявления подлога.

Указание усилить меры по борьбе с налоговыми преступлениями, включая более активное выявление и арест имущества подозреваемых налогоплательщиков, получило МВД, передают «Известия».

В больницах возник дефицит стоматологов

Российские клиники испытывают серьезный дефицит стоматологических кадров. Об этом сообщил директор по цифровой диагностике компании Eurokappa Эмелин Шевчук.

Больше всего востребованы узкие специалисты — в первую очередь ортодонты, нехватка которых оценивается в 15%. Также в стране ощущается острый недостаток детских стоматологов, имплантологов и челюстно-лицевых хирургов.

По информации Шевчука, основной причиной нехватки специалистов считается не столько малый набор в медицинские вузы, сколько недостаточная практическая подготовка выпускников, передают «Известия».

Королева красоты ушла из жизни в 22 года

Лючия Шишич, известная как королева красоты и обладательница титулов «Мисс Австрия» и «Мисс Вена», ушла из жизни в 22 года. Недавно она делилась счастливыми моментами из своей жизни и строила планы на будущее, но серьезное заболевание оказалось сильнее.

Девушка умерла 7 сентября, однако информация об этом появилась сегодня, сообщило издание People. Официальная причина смерти пока не объявлена. Известно, что у Лючии был врожденный порок сердца — дефект сердечного клапана.

В течение своей жизни Лючия перенесла семь сложнейших операций, последнюю из которых ей сделали в декабре 2025 года. Об этом сообщили представители национального комитета Mission Austria.

Медики давали Лючии осторожный прогноз. Сама модель уверяла своих подписчиков, что чувствует себя хорошо. Эта трагедия потрясла всех ее поклонников. По словам родных девушки, смерть Лючии была внезапной. Организаторы конкурса и представители хорватской общины Австрии выразили свои соболезнования.

Лючия родилась в Вене в семье выходцев из Боснии и Герцеговины. В 2024 году она выиграла конкурс красоты «Мисс Вена», а затем и «Мисс Австрия». Из-за финансовых трудностей организаторов конкурсы не проводились в 2025 и 2026 годах, поэтому Лючия оставалась действующей обладательницей титулов до своей смерти.

Последнюю операцию девушке сделали в конце прошлого года Источник: luciasisic / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ученик умер после урока физкультуры в нижегородской школе

На уроке физкультуры в нижегородской школе подросток почувствовал себя плохо. Во время разминки и легкого бега он потерял сознание и скончался. В школу вызвали скорую помощь. Медики приехали спустя семь минут после звонка и пытались реанимировать ребенка, однако не смогли вернуть его к жизни.

Официальные причины смерти подростка пока не установлены. Однако в социальных сетях появились утверждения, что школьник почувствовал себя плохо из-за курения вейпа. По информации NN.RU, эти сведения недостоверны.