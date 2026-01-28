НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
В Ярославле продлили домашний арест подрядчику, возводившему модульную поликлинику на Гоголя

Что известно о деле

В Ярославле продлили домашний арест подрядчику, возводившему модульную поликлинику на Гоголя

Что известно о деле

293
Стало известно, что сейчас со строительством поликлиники на Гоголя | Источник: Прокуратура Ярославской области, Артем Бауман / 76.RUСтало известно, что сейчас со строительством поликлиники на Гоголя | Источник: Прокуратура Ярославской области, Артем Бауман / 76.RU

Стало известно, что сейчас со строительством поликлиники на Гоголя

Источник:

Прокуратура Ярославской области, Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле продлили домашний арест для гендиректора компании, которая строит модульную поликлинику на улице Гоголя. Как уточили 76.RU в пресс-службе Ярославского областного суда, Антон Евдокимов пробудет под домашним арестом до 26 февраля.

Напомним, о возбуждении уголовного дела о мошенничестве стало известно в ноябре 2025 года. Расследование началось по материалам проверки прокуратуры.

«Из перечисленных заказчиком в качестве аванса 258 миллионов рублей лишь треть подрядчик потратил на расчеты с субподрядной организацией. Оставшиеся денежные средства израсходованы на нужды ООО „Алгоритм“, не связанные с возведением поликлиники, и предоставление беспроцентных займов руководителю организации», — сообщали в прокуратуре.

Несмотря на расследование, стройку продолжает ООО «Алгоритм». 28 января в областном правительстве сообщили, что в отношении подрядчика будут направлены штрафные санкции.

Что известно о компании «Алгоритм»

Строительная компания «Алгоритм» была образована в Ярославле в 2010 году. По данным сервиса «Контур.Фокус», учредитель и гендиректор компании — костромич Антон Евдокимов. Его фирма активно участвует в госзакупках. Например, она сносила аварийный дом № 52 на улице Володарского в Ярославле, а сейчас занимается строительством стадиона в поселке Борисоглебском Ярославской области, ремонтирует больницу № 3 на улице Маяковского в Ярославле, участвует в других проектах. По данным «Контур.Фокус», выручка «Алгоритма» в 2024 году составила 826 миллионов рублей.

Так выглядела поликлиника в декабре 2025 года | Источник: Артем Бауман / 76.RUТак выглядела поликлиника в декабре 2025 года | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Так выглядела поликлиника в декабре 2025 года

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Благоустройством территории близ модульного здания должна заняться компания «Ярус» | Источник: Артем Бауман / 76.RUБлагоустройством территории близ модульного здания должна заняться компания «Ярус» | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Благоустройством территории близ модульного здания должна заняться компания «Ярус»

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Напомним, новую модульную поликлинику на Гоголя решили возводить после экстренного закрытия медучреждения на Московском проспекте летом 2023 года. Здание-памятник признали аварийным и решили продать. Правда, покупатель пока так и не нашелся. По контракту новую модульную поликлинику должны были открыть еще в конце 2024 года, но сроки не раз сдвигались из-за срыв поставок конструкции с завода-изготовителя.

В августе 2025-го руководителю компании-подрядчика прокуратура объявила предостережение о недопустимости ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

По словам губернатора Михаила Евраева, поликлиника должна начать работу в первом квартале 2026 года.

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
