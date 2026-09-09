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Город «Корни перерублены»: в центре Ярославля перекопали популярную аллею — причина

«Корни перерублены»: в центре Ярославля перекопали популярную аллею — причина

В редакцию 76.RU прислали фото рвов

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В Ярославле перекопали популярную в городе аллею&nbsp;— причина | Источник: Сергей Казанский В Ярославле перекопали популярную в городе аллею&nbsp;— причина | Источник: Сергей Казанский

В Ярославле перекопали популярную в городе аллею — причина

Источник:

Сергей Казанский

В центре Ярославля перекопали популярное место для прогулок. Речь идет о Первомайском бульваре, где появились глубокие рвы. Об этом 9 сентября в редакцию 76.RU сообщил ярославский активист Сергей Казанский.

«Траншеи под кабели в полуметре от стволов деревьев — корни перерублены», — обратил внимание ярославец.

На снимках Сергея видно, что во рвах на небольшом расстоянии друг от друга расставлены железные конструкции, похожие на каркас фонарей. Кроме того, траншеи выкопаны прямо впритык к деревьям, виднеются перерубленные корни.

Сергей Казанский думает, что траншеи вырыли под установку нового освещения.

Внутри рвов расставлены железные конструкции | Источник: Сергей КазанскийВнутри рвов расставлены железные конструкции | Источник: Сергей Казанский
Корни деревьев, по словам ярославца, перерубили | Источник: Сергей КазанскийКорни деревьев, по словам ярославца, перерубили | Источник: Сергей Казанский

В ответ на запрос 76.RU в мэрии рассказали, что в настоящее время на Первомайском бульваре проходят земельные работы.

«Специалисты ДГХ проведут обследование зеленых насаждений, расположенных вдоль траншеи на предмет повреждения проводящей системы дерева. В случае выявления ущерба деревьям будут предприняты соответствующие меры к подрядчику. Также будет сделано всё необходимое, чтобы укрепить и спасти деревья», — заверили в городской администрации.

Напомним, Первомайский бульвар в Ярославле благоустраивают по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». В 2023 году прошло народное голосование за список объектов для включения в этот проект. Первомайский бульвар стал одним из лидеров.

В 2024 году были представлены эскизы будущего преображения. Вдоль главной аллеи хотят поставить кованые лавки, вазоны с растениями, бронзовые скульптуры. Предусмотрены также уединенные зоны отдыха с лавочками.

Параллельно променаду поставят навес для временных выставок. Также на бульваре предусмотрели детскую зону с игровыми башнями, качелями, горками, спортивным оборудованием, а также скалодром, обратная стенка которого будет служить экраном для показа фильмов. Кроме того, на бульваре хотели посадить яблоневый сад.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Первомайский бульвар Траншея Строительство
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Комментарии
10
Гость
14 минут
Вопрос - зачем перекопали Первомайский бульвар - отправлен на Прямую линию с Губернатором , которая начнется сегодня в 19 часов . Ответ - для архитектурной подсветки бульвара - на бульваре вырастет лес из металлических столбов со светильниками - а липы со временем погибнут . Как ответили в Агентстве по муниципальному заказу - проект согласован - кто бы сомневался . Первомайский бульвар является объектом культурного наследия местного значения - охраной его занимается мэрия . Вот так мэрия охраняет культурное наследие - и сама себя контролирует . Есть у нас и главный архитектор города - Артем Цимбалов и градостроительный совет и мэр наш Молчанов Артем Владимирович когда работал в Правительстве ЯО - занимался вопросами экологии и защиты зелёных насаждений . В 2019 году мэр Слепцов В. В. - хотел сделать подсветку церкви Ильи Пророка на Советской площади и установили 6 метровые мачты со светильниками - вмешалось Министерство культуры и мачты убрали . На участке бульвара от Красной площади до Волжской набережной в 2022 году уже выполнили подсветку бульвара - установили около 150 трехметровых металлических столбов. Кстати этой части бульвара вернули историческое название - теперь он Некрасовский . На Первомайском бульваре вырастет такой же лес из металлических столбов . В 2022 году мэрия демонтировала историческую чугунную ограду на бульваре и до сих пор не вернула .
Гость
22 минуты
Там некуда ставить детский городок,значит под топор пойдут липы.
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Гость
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