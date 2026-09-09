«Корни перерублены»: в центре Ярославля перекопали популярную аллею — причина

В Ярославле перекопали популярную в городе аллею — причина Источник: Сергей Казанский

В центре Ярославля перекопали популярное место для прогулок. Речь идет о Первомайском бульваре, где появились глубокие рвы. Об этом 9 сентября в редакцию 76.RU сообщил ярославский активист Сергей Казанский.

«Траншеи под кабели в полуметре от стволов деревьев — корни перерублены», — обратил внимание ярославец.

На снимках Сергея видно, что во рвах на небольшом расстоянии друг от друга расставлены железные конструкции, похожие на каркас фонарей. Кроме того, траншеи выкопаны прямо впритык к деревьям, виднеются перерубленные корни.

Сергей Казанский думает, что траншеи вырыли под установку нового освещения.

В ответ на запрос 76.RU в мэрии рассказали, что в настоящее время на Первомайском бульваре проходят земельные работы.

«Специалисты ДГХ проведут обследование зеленых насаждений, расположенных вдоль траншеи на предмет повреждения проводящей системы дерева. В случае выявления ущерба деревьям будут предприняты соответствующие меры к подрядчику. Также будет сделано всё необходимое, чтобы укрепить и спасти деревья», — заверили в городской администрации.

Напомним, Первомайский бульвар в Ярославле благоустраивают по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». В 2023 году прошло народное голосование за список объектов для включения в этот проект. Первомайский бульвар стал одним из лидеров.

В 2024 году были представлены эскизы будущего преображения. Вдоль главной аллеи хотят поставить кованые лавки, вазоны с растениями, бронзовые скульптуры. Предусмотрены также уединенные зоны отдыха с лавочками.