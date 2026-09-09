Сын миллиардера Канокова сыграл свадьбу за 100 млн рублей в Нальчике — фото и видео

Свадьба прошла 5 сентября Источник: alan_tutaev, lilusiiikk, alpertkanokov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В Кабардино-Балкарии отгремела одна из самых дорогих свадеб этого года: сын бывшего главы республики и миллиардера Арсена Канокова — 24-летний Альберт — 5 сентября сыграл свадьбу со своей возлюбленной Лилией. По данным Mash, торжество обошлось в 100 000 000 рублей.

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Этого бюджета хватило, чтобы собрать более 600 гостей в ресторанном комплексе «Ридада» Нальчика. Его площадь составляет 1500 кв. м. Территория позволяет одновременно принять до 1500 гостей. Нужно лишь заплатить за аренду примерно 1 500 000 рублей. В меню ресторана больше ста позиций угощений: от солений до стейков из осетрины.

Меню ресторана, в котором сын миллиардера Канокова отмечал свадьбу Источник: ridada07.ru

Для того чтобы гости не заскучали, на свадьбу позвали выступить звезд — Navai и Анну Асти. Еще бюджет пошел на то, чтобы порадовать подружек невесты косметическими наборами «Дольче и Габбана» и оформить праздник цветочным декором примерно на 50 000 000 рублей. Живыми цветами, кстати, было усыпано всё: ими полностью украсили дорожки, свадебную арку, столы для гостей и другое.

На что пошел бюджет свадьбы сына миллиардера Канокова Источник: lilusiiikk, dzhar_1 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

История любви на миллиард

Искорка любви между Альбертом и Лилией вспыхнула еще в детстве. Они знакомы с 10 лет. Уже тогда маленький Альберт, по словам невесты, шутил, что подружка станет его женой, но Лилия не придавала значения этим словам.

Свадьба сына миллиардера Канокова обошлась в 100 000 000 рублей Источник: lilusiiikk, islam_murachaev / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Всю сознательную жизнь мы с Альбертом были неразлучны: поддерживали друг друга, ждали каникул, чтобы провести время вместе. Мы выросли на глазах друг у друга, и я видела, как он относится к людям, к семье и тем, кому нужна помощь. Альберт был рядом в самые тяжелые моменты моей жизни, когда я теряла близких или когда болели родные. Он никогда не оставался равнодушным, и это по-настоящему бесценно», — делилась Лилия.

По словам близких и отца парня, Альберт скромный и сдержанный молодой человек. У него нет вредных привычек, знакомые называют его человеком, верным традициям и родине. После окончания университета он начал работать в компании отца «Синдика». В нее входят 35 торговых центров на юге России и три отеля.

Еще, например, Альберт на 99% владеет санаторием «Целебный нарзан» в Кисловодске. В 2025 году выручка бизнеса составила 200 000 000 рублей.