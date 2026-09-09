Сын миллиардера Канокова сыграл свадьбу за 100 млн рублей в Нальчике — фото и видео

В Кабардино-Балкарии отгремела одна из самых дорогих свадеб этого года: сын бывшего главы республики и миллиардера Арсена Канокова — 24-летний Альберт — 5 сентября сыграл свадьбу со своей возлюбленной Лилией. По данным Mash, торжество обошлось в 100 000 000 рублей.
Этого бюджета хватило, чтобы собрать более 600 гостей в ресторанном комплексе «Ридада» Нальчика. Его площадь составляет 1500 кв. м. Территория позволяет одновременно принять до 1500 гостей. Нужно лишь заплатить за аренду примерно 1 500 000 рублей. В меню ресторана больше ста позиций угощений: от солений до стейков из осетрины.
Для того чтобы гости не заскучали, на свадьбу позвали выступить звезд — Navai и Анну Асти. Еще бюджет пошел на то, чтобы порадовать подружек невесты косметическими наборами «Дольче и Габбана» и оформить праздник цветочным декором примерно на 50 000 000 рублей. Живыми цветами, кстати, было усыпано всё: ими полностью украсили дорожки, свадебную арку, столы для гостей и другое.
История любви на миллиард
Искорка любви между Альбертом и Лилией вспыхнула еще в детстве. Они знакомы с 10 лет. Уже тогда маленький Альберт, по словам невесты, шутил, что подружка станет его женой, но Лилия не придавала значения этим словам.
«Всю сознательную жизнь мы с Альбертом были неразлучны: поддерживали друг друга, ждали каникул, чтобы провести время вместе. Мы выросли на глазах друг у друга, и я видела, как он относится к людям, к семье и тем, кому нужна помощь. Альберт был рядом в самые тяжелые моменты моей жизни, когда я теряла близких или когда болели родные. Он никогда не оставался равнодушным, и это по-настоящему бесценно», — делилась Лилия.
По словам близких и отца парня, Альберт скромный и сдержанный молодой человек. У него нет вредных привычек, знакомые называют его человеком, верным традициям и родине. После окончания университета он начал работать в компании отца «Синдика». В нее входят 35 торговых центров на юге России и три отеля.
Еще, например, Альберт на 99% владеет санаторием «Целебный нарзан» в Кисловодске. В 2025 году выручка бизнеса составила 200 000 000 рублей.
К слову об отце Арсене Канокове, он занимал пост главы Кабардино-Балкарии с 2005 по 2013 год. До этого он был членом Государственной думы. Весной 2026 года Каноков вошел в список Forbes с состоянием 1,5 миллиарда долларов. Основной доход ему как раз приносит группа компаний «Синдика».