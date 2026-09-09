Суринский путепровод в Ярославле поменял собственника

Суринский путепровод в Ярославле с развязками перешел области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Суринский путепровод в Ярославле и развязки около него окончательно передали на содержание области. Об этом 9 сентября на заседании комиссии муниципалитета сообщил председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Денис Пуговишников.

«Департамент городского хозяйства Ярославля и региональные министерства провели урегулирование разногласий по состоянию имущества. И правительство Ярославской области приняло постановление о принятии его в собственность региона», — пояснил он.

Начиная с 2016 года, принимались отдельные решения о передаче частей данного имущественного комплекса. Однако в феврале 2026 года сообщалось, что процесс все еще не завершен.

В мэрии тогда сообщили, что региональное Министерство дорожного хозяйства и транспорта согласилось принять путепровод в собственность при условии, что город заберет под свою ответственность ряд дорог, принадлежащих сейчас области. А именно участок в производственной зоне западной части индустриального парка «Новоселки» во Фрунзенском районе, дублеры обхода Ярославля с Юбилейным мостом и боковые проезды с линиями освещения на Промышленном шоссе. Департамент городского хозяйства был не против такого обмена и направил в министерство сообщение о готовности принять данные участки.

Напомним, по итогам обследования, которое проводилось в 2022 году, технически Суринский путепровод в Ярославле признан ограниченно работоспособным.