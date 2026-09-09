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Он и она Подробности Она старше на 10 лет. Что известно об эпатажной художнице из Британии, которая охмурила звезду российского кино, покорившего Голливуд

Она старше на 10 лет. Что известно об эпатажной художнице из Британии, которая охмурила звезду российского кино, покорившего Голливуд

Пара официально не афишировала свои отношения

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Слухи о романе Нади Ли Коэн и Марка Эдельштейна ходят с прошлого лета | Источник: feel_twinkrew / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Слухи о романе Нади Ли Коэн и Марка Эдельштейна ходят с прошлого лета | Источник: feel_twinkrew / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Слухи о романе Нади Ли Коэн и Марка Эдельштейна ходят с прошлого лета

Источник:

feel_twinkrew / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Молодой актер Марк Эйдельштейн стал предметом для обожания у девушек по всем миру. Но, увы, сердце русского Тимоти Шаламе, по некоторым данным, уже занято. Избранницей актера стала загадочная британская художница Надя Ли Коэн. Свой роман пара не афиширует, но совместные фото в соцсетях и появление на одних мероприятиях говорят сами за себя. Рассказываем, что известно о возлюбленной Марка Эйдельштейна и как начались их отношения.

Марк Эйдельштейн — один из самых ярких молодых актеров российского кино. Отечественный зритель хорошо знает его по картинам «Сто лет тому вперед», «Смычок», «Пропасть», «Буратино». Уроженцу Нижнего Новгорода всего 24 года, однако он уже успел «выстрелить» в Голливуде, исполнив одну из главных ролей в оскароносном фильме «Анора» (18+). О личной жизни актер предпочитает не распространяться. Известно, что он не женат, а в интервью называет себя человеком, сосредоточенным на карьере. Мама Марка заведовала кафедрой сценической речи в Нижегородском театральном училище им. Евстигнеева. Марк в детстве часто бывал у нее на занятиях и был очарован творческой атмосферой.

От фермы до мировых брендов

Надя Ли Коэн родилась в британском графстве Эссекс. Ее происхождение — настоящий интернациональный коктейль: отец — израильтянин марокканско-еврейского происхождения, мать — британка с украинскими и ирландскими корнями. Детство будущей звезды прошло на небольшой семейной ферме.

У женщины еврейские, марокканские, украинские и ирландские корни | Источник: nadialeecohen / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)У женщины еврейские, марокканские, украинские и ирландские корни | Источник: nadialeecohen / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

У женщины еврейские, марокканские, украинские и ирландские корни

Источник:

nadialeecohen / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Надя отучилась в одном из самых престижных арт-вузов Великобритании — Лондонском колледже моды (London College of Fashion), который она окончила в 2014 году со степенью бакалавра, а затем и магистра в области фотографии. Уже в 22 года она получила свою первую награду за фотопроект American Nightmare.

Художница иногда выкладывает снимки с российским актером | Источник: nadialeecohen / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Художница иногда выкладывает снимки с российским актером | Источник: nadialeecohen / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Художница иногда выкладывает снимки с российским актером

Источник:

nadialeecohen / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Переехав в Лос-Анджелес в поисках вдохновения, Надя столкнулась с неожиданной правдой: настоящий Голливуд оказался не глянцевой картинкой, а бульваром ветхих магазинов и несбывшихся надежд. Эта печальная реальность стала для нее новым источником вдохновения. Ее сюрреалистичное, яркое и иногда провокационное творчество часто сравнивают с эстетикой ретро-Америки 1950–1970-х годов.

Надя родилась и выросла в Британии | Источник: nadialeecohen / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Надя родилась и выросла в Британии | Источник: nadialeecohen / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Надя родилась и выросла в Британии

Источник:

nadialeecohen / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Съемки Ким Кардашьян и собственная фотокнига

Сегодня Надя Ли Коэн — одна из самых востребованных художниц и фотографов современности. Она снимает как авангардный артхаус, так и коммерческие кампании для гигантов вроде Gucci, Balenciaga и Schiaparelli. В ее объектив попадали Кейт Мосс, Ким Кардашьян, Рианна и Бейонсе.

Ким Кардашьян в объективе Нади | Источник: nadialeecohen / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Ким Кардашьян в объективе Нади | Источник: nadialeecohen / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ким Кардашьян в объективе Нади

Источник:

nadialeecohen / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Кадр из той же фотосессии | Источник: nadialeecohen / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Кадр из той же фотосессии | Источник: nadialeecohen / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Кадр из той же фотосессии

Источник:

nadialeecohen / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Художница и сама не боится быть откровенной, она нередко снимается обнаженной и делится эпатажными снимками с поклонниками. Работы Нади часто называют смелыми, сюрреалистичными и даже кинематографичными.

Надя не первый год снимает для известных брендов | Источник: nadialeecohen / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Надя не первый год снимает для известных брендов | Источник: nadialeecohen / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Надя не первый год снимает для известных брендов

Источник:

nadialeecohen / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В декабре 2025 года Надя выпустила фотокнигу Holy Ohio, стилизованную под Библию. В ней она запечатлела свое первое за 20 лет возвращение к семье в Огайо. Это один из самых личных проектов художницы, где она отходит от гламура и обращает объектив на себя и свое прошлое.

Только слухи?

Роман между Надей и Марком Эйдельштейном начали обсуждать летом 2025 года. Первой о нем заговорила Маша Миногарова. Светская львица в интервью Ксении Собчак заявила, что несколько раз видела Надю и Эйдельштейна вместе в Париже.

Фото со свидания возлюбленных | Источник: nadialeecohen / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Фото со свидания возлюбленных | Источник: nadialeecohen / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Фото со свидания возлюбленных

Источник:

nadialeecohen / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Позже художница и сама опубликовала в соцсетях фотографии из Парижа с парнем, в котором подписчики легко узнали Марка. Снимки были сделаны после показа мужской коллекции Saint Laurent, куда оба были приглашены. На шоу они сидели в первом ряду, но не проявляли чувств публично. Зато после мероприятия устроили совместную фотосессию в отеле.

Источник: nadialeecohen / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: nadialeecohen / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

nadialeecohen / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Источник: nadialeecohen / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: nadialeecohen / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

nadialeecohen / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

С тех пор пара продолжает подогревать слухи. На днях художница опубликовала серию снимков с отдыха в Греции. При этом ни Надя, ни Марк официально не подтверждали свои отношения и предпочитают избегать внимания к личной жизни.

Совместные кадры из Греции | Источник: nadialeecohen / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Совместные кадры из Греции | Источник: nadialeecohen / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Совместные кадры из Греции

Источник:

nadialeecohen / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Разница в возрасте — Надя старше Марка на десять лет — не смущает поклонников. И хотя официального подтверждения романа пока нет, совместные кадры в соцсетях и светские выходы говорят сами за себя.

Источник:

Городские медиа

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Марк Эйдельштейн Британия Фотограф
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