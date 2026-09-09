По погоде определяем, каким будет октябрь: приметы на 9 сентября

9 сентября в народном календаре называют Анфисой Рябинницей, Рябинником, Пименовым днем или Двумя Пименами. Такое название связано с тем, что к этой поре поспевала рябина, а православная церковь в этот день вспоминает преподобных Пимена Великого и Пимена Палестинского.
Для крестьян это было время сезонных заготовок. Рябину собирали, сушили, добавляли в чай и использовали для домашних запасов. Часть кистей не трогали: их оставляли птицам, которые уже начинали кормиться ягодами.
В церковном календаре 9 сентября посвящено в том числе преподобному Пимену Великому — египетскому подвижнику IV–V веков, который жил в пустыне и прославился как наставник монахов.
Что нельзя делать
С этим днем связывали несколько бытовых запретов. Многие из них касались рябины, денег, дома и отношений с окружающими — по народным представлениям, неосторожные поступки могли принести неприятности:
ломать или рубить рябину без необходимости — считалось, что такое отношение к дереву может навлечь беду;
срывать все ягоды с дерева — часть кистей старались оставлять птицам;
давать деньги в долг — верили, что вместе с ними можно отдать собственную удачу и достаток;
долго стоять на пороге — по приметам, это сулило неприятности;
поднимать найденные вещи на перекрестке — существовало поверье, что вместе с предметом можно забрать чужую беду;
делать крупные покупки и свататься — считалось, что такие дела могут оказаться неудачными.
Что можно делать
Основные занятия дня были вполне практичными и соответствовали началу осени. В народной традиции 9 сентября подходило для сбора урожая и подготовки запасов к холодному времени года:
собирать рябину, оставляя часть ягод на ветках для птиц;
сушить ягоды и готовить из них чай, варенье и домашние заготовки;
развешивать гроздья рябины под крышей или возле входа — по поверьям, они должны были защищать дом;
делать из рябины бусы и другие украшения, которые в народной традиции считались оберегами;
заниматься домашними делами и подготовкой хозяйства к осени;
отправляться на рыбалку — по некоторым поверьям, день обещал хороший улов.
Рябина занимала особое место в этот день. Перед сбором ягод дереву могли поклониться, а часть кистей обязательно оставляли птицам. Собранные гроздья подвешивали под крышей или у входа в дом: по народным представлениям, такой оберег должен был защищать жилище от сглаза, зависти и других неприятностей.
С рябиной связывали и личные обычаи. Девушки делали из ягод бусы и носили их как защиту от нежелательного внимания, а рябиновый венок для невесты считался символом будущего долгого брака. Ягоды также заготавливали впрок, готовили из них чай и варенье, приписывая рябине особые целебные свойства. Существовало поверье, что человеку, который долго болеет, может помочь проход между стволами раздвоенного дерева.
Народные приметы о погоде
Особенно внимательно 9 сентября смотрели на рябину, птиц и небо. По этим наблюдениям пытались понять, какой окажется осень и насколько суровой будет зима:
много ягод на рябине — к сырой осени и холодной или морозной зиме;
если после птиц на рябине осталось много ягод — к более мягкой зиме;
ягоды рябины начали осыпаться — к теплой зиме;
листья рябины пожелтели рано — к скорому наступлению осени;
гром гремит — к теплой и долгой осени, позднему приходу зимы;
журавли летят высоко и медленно — к теплой и сухой осени;
журавли летят низко и быстро — к скорому ненастью;
много желудей на дубах — к суровой зиме;
небольшие кучевые облака — к непродолжительному дождю;
южный ветер — к мягкой и теплой зиме;
северный ветер — к скорым заморозкам и снежной зиме;
обильная роса утром — к ясному и сухому дню.
Многие приметы связывали именно с будущей зимой: обилие рябины, желуди и первые погодные перемены должны были подсказать, стоит ли ждать ранних холодов и сурового сезона. Сегодня такие наблюдения остаются частью фольклорного календаря и интересной летописью народных представлений о погоде.