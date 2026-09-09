По погоде определяем, каким будет октябрь: приметы на 9 сентября

В старину по урожаю рябины пытались понять, какой окажется предстоящая зима Источник: GPT

9 сентября в народном календаре называют Анфисой Рябинницей, Рябинником, Пименовым днем или Двумя Пименами. Такое название связано с тем, что к этой поре поспевала рябина, а православная церковь в этот день вспоминает преподобных Пимена Великого и Пимена Палестинского.

Для крестьян это было время сезонных заготовок. Рябину собирали, сушили, добавляли в чай и использовали для домашних запасов. Часть кистей не трогали: их оставляли птицам, которые уже начинали кормиться ягодами.

В церковном календаре 9 сентября посвящено в том числе преподобному Пимену Великому — египетскому подвижнику IV–V веков, который жил в пустыне и прославился как наставник монахов.

Что нельзя делать

С этим днем связывали несколько бытовых запретов. Многие из них касались рябины, денег, дома и отношений с окружающими — по народным представлениям, неосторожные поступки могли принести неприятности:

ломать или рубить рябину без необходимости — считалось, что такое отношение к дереву может навлечь беду;

срывать все ягоды с дерева — часть кистей старались оставлять птицам;

давать деньги в долг — верили, что вместе с ними можно отдать собственную удачу и достаток;

долго стоять на пороге — по приметам, это сулило неприятности;

поднимать найденные вещи на перекрестке — существовало поверье, что вместе с предметом можно забрать чужую беду;

делать крупные покупки и свататься — считалось, что такие дела могут оказаться неудачными.

Рябину в этот день заготавливали на зиму и использовали в домашних напитках и запасах Источник: GPT

Что можно делать

Основные занятия дня были вполне практичными и соответствовали началу осени. В народной традиции 9 сентября подходило для сбора урожая и подготовки запасов к холодному времени года:

собирать рябину, оставляя часть ягод на ветках для птиц;

сушить ягоды и готовить из них чай, варенье и домашние заготовки;

развешивать гроздья рябины под крышей или возле входа — по поверьям, они должны были защищать дом;

делать из рябины бусы и другие украшения, которые в народной традиции считались оберегами;

заниматься домашними делами и подготовкой хозяйства к осени;

отправляться на рыбалку — по некоторым поверьям, день обещал хороший улов.

Рябина занимала особое место в этот день. Перед сбором ягод дереву могли поклониться, а часть кистей обязательно оставляли птицам. Собранные гроздья подвешивали под крышей или у входа в дом: по народным представлениям, такой оберег должен был защищать жилище от сглаза, зависти и других неприятностей.

С рябиной связывали и личные обычаи. Девушки делали из ягод бусы и носили их как защиту от нежелательного внимания, а рябиновый венок для невесты считался символом будущего долгого брака. Ягоды также заготавливали впрок, готовили из них чай и варенье, приписывая рябине особые целебные свойства. Существовало поверье, что человеку, который долго болеет, может помочь проход между стволами раздвоенного дерева.

По полету журавлей в народе судили о том, долго ли еще продержится теплое время Источник: GPT

Народные приметы о погоде

Особенно внимательно 9 сентября смотрели на рябину, птиц и небо. По этим наблюдениям пытались понять, какой окажется осень и насколько суровой будет зима:

много ягод на рябине — к сырой осени и холодной или морозной зиме;

если после птиц на рябине осталось много ягод — к более мягкой зиме;

ягоды рябины начали осыпаться — к теплой зиме;

листья рябины пожелтели рано — к скорому наступлению осени;

гром гремит — к теплой и долгой осени, позднему приходу зимы;

журавли летят высоко и медленно — к теплой и сухой осени;

журавли летят низко и быстро — к скорому ненастью;

много желудей на дубах — к суровой зиме;

небольшие кучевые облака — к непродолжительному дождю;

южный ветер — к мягкой и теплой зиме;

северный ветер — к скорым заморозкам и снежной зиме;

обильная роса утром — к ясному и сухому дню.