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Недвижимость Заброшка на Бабича Сорвавшийся подросток умер в больнице: что будет с заброшкой, которую не могут ни снести, ни достроить

Сорвавшийся подросток умер в больнице: что будет с заброшкой, которую не могут ни снести, ни достроить

Кому принадлежит здание в центре Брагина в Ярославле

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Здание стоит заброшенным с 2010 года | Источник: Александр Куренной / 76.RU Здание стоит заброшенным с 2010 года | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Здание стоит заброшенным с 2010 года

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Сорвавшийся с недостроя в Брагине 12-летний мальчик скончался в больнице. 31 мая 2026 года ребенок сорвался со здания на пересечении улиц Строителей и Бабича в районе дома № 3в в Ярославле. Врачи неделю боролись за его жизнь, но высота четырех этажей и каменные блоки внизу фактически не оставили шансов.

Почему в центре самого густонаселенного района Ярославля годами стоит недостроенный гараж? Почему его не сносят? Рассказываем в этом тексте всё, что известно об истории здания на данный момент.

Пустует 16 лет, а учредитель мертв

Площадь здания немаленькая | Источник: Александр Куренной / 76.RU Площадь здания немаленькая | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Площадь здания немаленькая

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Как сообщили в мэрии Ярославля, возводило здание ООО «Промышленно-строительная компания „Квартал“» с 2008 года. Но достроить дом не удалось. 14 апреля 2010 года истек срок действия разрешения на строительство, и работы прекратились. Компания обанкротилась, но официально такой статус ей не присвоили, а судебное дело прекратили.

«В связи с отсутствием ликвидного имущества у должника, отсутствием средств для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве», — пояснили в мэрии.

В этом здании должны были появиться два блока четырехэтажных гаражей, автомойка, СТО, котельная, АЗС, магазины, кафе.

Это должна была быть крытая стоянка с СТО | Источник: Александр Куренной / 76.RU Это должна была быть крытая стоянка с СТО | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Это должна была быть крытая стоянка с СТО

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

По данным «Контур.Фокуса», ООО «ПСК Квартал» зарегистрировано 23 июля 2002 года. Компания занимается строительными работами, а также предлагает в аренду транспорт. На конец 2018 года чистый убыток организации был 810 тысяч рублей. К 2026 году сумма невыплаченных налогов компании составила 17,6 миллиона рублей.

Учредитель фирмы Александр Фирстов скончался 13 сентября 2019 года, не оставив после себя преемников. Суд закрепил право собственности за 35 лицами с условием, что строительство будет завершено.

Выдали новые сроки для достройки — с 2 июля 2015 года до 1 июля 2018 года.

<p>Екатерина Мусинова</p><p>Екатерина Мусинова</p>

После истечения срока действия договора аренды земельный участок застройщиком и долевыми собственниками ОНС [объект незавершенного строительства] возвращен не был.

Екатерина Мусинова

глава Дзержинского района

Вместо ремонта — консервация

В 2023 году к проблеме вновь вернулись. 1 февраля на ответственных собственников возложили обязанность законсервировать здание в течение шести месяцев. В ноябре суд возбудил исполнительное производство — принудительное взыскание долга.

«Судебный пристав-исполнитель обратился в Дзержинский районный суд города Ярославля с заявлением о прекращении исполнительного производства. Определением суда от 27 ноября 2025 года требования пристава Дзержинского РОСП удовлетворены», — отметили в мэрии.

В том же 2023-м заброшка горела.

19 июня 2023 года в здании случился пожар | Источник: читатель 76.RU19 июня 2023 года в здании случился пожар | Источник: читатель 76.RU

19 июня 2023 года в здании случился пожар

Источник:

читатель 76.RU

Созвали комиссию по ЧС

Входы в здание закрывали за счет городского бюджета. Но подростки нашли лазейки | Источник: Александр Куренной / 76.RU Входы в здание закрывали за счет городского бюджета. Но подростки нашли лазейки | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Входы в здание закрывали за счет городского бюджета. Но подростки нашли лазейки

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Первое громкое ЧП случилось здесь 28 августа 2025 года — с заброшки сорвалась 12-летняя девочка. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу. После этого случая в мэрии Ярославля собрали комиссию по чрезвычайным ситуациям.

<p>Екатерина Мусинова</p><p>Екатерина Мусинова</p>

10 сентября 2025 года в адрес мэра города Ярославля Артема Молчанова направлена служебная записка о созыве комиссии по чрезвычайным ситуациям для рассмотрения вопроса о введении режима повышенной готовности в районе пересечения улиц Строителей и Бабича. Заседание комиссии проведено 12 сентября.

Екатерина Мусинова

глава Дзержинского района

После в мэрии сообщили, что за счет городского бюджета огородили недострой.

«Постановлением мэрии города Ярославля от 19 ноября 2025 года № 1081 выделены денежные средства на работы по установке ограждающих конструкций в соответствии с локальным сметным расчетом. 12 декабря 2025 года работы по установке ограждающих конструкций выполнены», — рассказала 76.RU глава территориальной администрации Екатерина Мусинова.

Еще до ЧП власти рассматривали вариант организовать патруль у недостроенного гаража. 11 апреля 2025 года администрация направила свое пожелание в прокуратуру Дзержинского района.

Стройка завершена на 54% | Источник: Александр Куренной / 76.RU Стройка завершена на 54% | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Стройка завершена на 54%

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Прокурор в ответ на это предложил ввести режим повышенной готовности в районе недостроя. И за счет бюджета ограничить доступ в нее.

Погиб ребенок

Недострой находится практически в центре самого населенного района Ярославля | Источник: Александр Куренной / 76.RU Недострой находится практически в центре самого населенного района Ярославля | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Недострой находится практически в центре самого населенного района Ярославля

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Почти через год после трагедии с девочкой, 31 мая 2026 года, с недостроя сорвался 12-летний мальчик. Он упал с четвертого этажа прямо на бетонные блоки. На место приехали сотрудники скорой, мальчика увезли в больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи неделю боролись за его жизнь. Но травмы оказались критическими.

«Предварительно установлено, что, находясь на объекте, несовершеннолетний, перелезая по межэтажным перекрытиям, потерял равновесие и упал на бетонные основания. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение», — сообщали в СУ СКР по Ярославской области.

После второго случая следователи возбудили уголовное дело, доклад о котором потребовал глава СК России Александр Бастрыкин.

Очевидцы снимали на видео, как врачи идут к травмированному на недострое мальчику

Источник:

«ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» / Vk.com

4 июня 2026 года мэрия направила обращение о продлении режима повышенной готовности.

«Дополнительно сообщаю, что территориальной администрацией Дзержинского района мэрии города Ярославля повторно направлены обращения в адрес начальника ОМВД России по Дзержинскому городскому району о включении данного объекта в маршрут патрулирования сотрудников, а также добровольной народной дружины для проведения рейдовых мероприятий на данном объекте», — уточнила глава района Екатерина Мусинова.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Недострой Заброшка Банкротство Патруль
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Комментарии
5
Гость
36 минут
Снести тогда долгострой, и проблемы нет
Гость
26 минут
Там надо не патрулировать.а сносить. Заборы не преграда. Круглосуточно сидеть никто не будет
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Гость
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