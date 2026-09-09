«Чтобы не стоять в очередях»: во сколько в Ярославле обойдется покупка машины на дизеле — обзор

Сколько в Ярославле стоит автомобиль на дизеле — обзор цен Источник: avito.ru, Алёна Троицкая / 76.RU

С конца августа в Ярославле вновь заговорили о проблемах с бензином, автомобилисты уже упоминали о небольших очередях, возвращении лимитов на топливо и «сухих колонках». При этом на АЗС во всех районах без труда можно найти дизель. Некоторые ярославские водители уже всерьез задумываются о покупке нового авто, «пищу» для которого можно легко раздобыть на заправке любой сети.

О такой хитрости рассказывал координатор сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев.

«У меня лайфхак простой — машина дизельная. Один знакомый купил дешевый старый „дизель“, чтоб не стоять в очередях. Второй купил „электричку“», — делился с 76.RU Темур Абдуллаев.

Обзор цен

Обычно на дизельном топливе ездят внедорожники, кроссоверы, минивэны и прочее. Аналитики сервиса «Авито» для 76.RU представили варианты авто с дизельным генератором до 500 тысяч рублей.

АМТ — автоматизированная механическая коробка передач («автомат»), МТ — механическая («механика»).

По данным Ярославльстата на конец августа, средняя цена на дизельное топливо в регионе составляет 78,44 рубля за литр. При этом бензин марки АИ-92 стоит 66,49 рубля, АИ-95 — 67,96 рубля за литр. Марки АИ-98 и выше обойдутся примерно в 93 рубля за литр.

«Фольксваген-Шаран 1.9 МТ»

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За 350 тысяч рублей на продажу в Ярославле выставили автомобиль немецкой марки «Фольксваген-Шаран 1.9 МТ» 2000 года.

Машина не новая, на ней накатано уже 500 тысяч километров. Состояние небитое, объем двигателя — 1,9 литра.

«Мазда 2 1.4 МТ»

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Чуть выше по цене оценили машину японской марки «Мазда 2 1.4 МТ» 2003 года. Автомобиль продают за 365 тысяч рублей.

Дизельный двигатель иномарки имеет объем 1,4 литра. Пробег «Мазды» — 186 тысяч километров.

«Рено-Меган 1.5 МТ»

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За 440 тысяч в Ярославле готовы отдать французский «Рено-Меган 1.5 МТ» 2008 года. Состояние машины не битое.

За всё время автомобиль откатал 250 тысяч километров. Объем дизельного двигателя — 1,5 литра.

«Ссанг-Йонг-Кайрон 2.0 МТ»

Южнокорейский внедорожник «Ссанг-Йонг-Кайрон 2.0 МТ» продают в Ярославле за 470 тысяч рублей.

Машина имеет дизельный двигатель, его объем — 2 литра. Пробег автомобиля — 271,4 тысячи километров.

«Киа-Сид 1.6 MT»

За 480 тысяч рублей в Ярославле можно купить южнокорейскую иномарку «Киа-Сид» 2008 года.

Автомобиль не новый, пробег составляет 238,4 тысячи километров. Объем мотора машины — 1,6 литра.

«Мерседес-Бенз-Вито 2.1 МТ»

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Минивэн немецкой марки «Мерседес-Бенз-Вито 2.1 МТ» 2000 года выпуска продают в Ярославле за 490 тысяч рублей.

Машина не новая, пробег составляет — 299 тысяч километров. Объем двигателя — 2,1 литра.

А вы чем заправляете свою машину? Бензином Дизелем У меня электрокар У меня нет машины Напишу свой вариант в комментариях

7 сентября вереница из машина выстроилась к АЗС на Костромском шоссе. По данным правительства на 8 сентября, топливо есть на 137 заправках в Ярославской области. Мониторинг в регионе ведется по 159 АЗС.

Ранее мы устраивали рейд по ярославским заправкам. Где возникли трудности с бензином — рассказали в этом материале. Также мы публиковали лайфхаки от опытных водителей о том, как заправить авто.

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