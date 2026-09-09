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Криминал Подробности Ярославский суд отказался выпускать из СИЗО заместителя гендиректора «ТГК-2» — причина

Ярославский суд отказался выпускать из СИЗО заместителя гендиректора «ТГК-2» — причина

Адвокат арестованного пытался подать апелляцию

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Ярославский суд отказался освобождать из СИЗО Марата Дураева | Источник: Суды Ярославской области / Max.ruЯрославский суд отказался освобождать из СИЗО Марата Дураева | Источник: Суды Ярославской области / Max.ru

Ярославский суд отказался освобождать из СИЗО Марата Дураева

Источник:

Суды Ярославской области / Max.ru

Ярославский областной суд отклонил апелляционную жалобу на досрочное освобождение из СИЗО первого заместителя гендиректора ПАО «ТГК-2» Марата Дураева. Об этом сообщили 9 сентября.

Топ-менеджера арестовали 28 августа за превышение должностных полномочий по шести эпизодам (п. «г, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Судя по указанным пунктам, преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору из корыстной или иной личной заинтересованности.

Тогда Кировский районный суд избрал Дураеву меру пресечения — заключение под стражу до 15 октября 2026 года. Его адвокат пытался оспорить решение, однако суд постановил, что для этого не хватает оснований.

«‎Расследование уголовного дела ведет УФСБ России по Ярославской области», — уточняют в областном суде.

Конкретные обстоятельства дела пока не озвучиваются.

В июне сообщалось об уголовном деле двоих экс-заместителей здравоохранения в Ярославской области. Максим Трусов и Наталья Гурьянова обвиняются в получении взятки в особо крупном размере.

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Алёна Троицкая
корреспондент
ТГК-2 Превышение должностных полномочий СИЗО Апелляционная жалоба
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Комментарии
4
Гость
4 минуты
Совершенно адекватное и правильное решение суда
Смирняга

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А говорят у нас справедливости нет. Вот товарищ отвечает по закону
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