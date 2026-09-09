Ярославский суд отказался выпускать из СИЗО заместителя гендиректора «ТГК-2» — причина

Ярославский областной суд отклонил апелляционную жалобу на досрочное освобождение из СИЗО первого заместителя гендиректора ПАО «ТГК-2» Марата Дураева. Об этом сообщили 9 сентября.
Топ-менеджера арестовали 28 августа за превышение должностных полномочий по шести эпизодам (п. «г, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Судя по указанным пунктам, преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору из корыстной или иной личной заинтересованности.
Тогда Кировский районный суд избрал Дураеву меру пресечения — заключение под стражу до 15 октября 2026 года. Его адвокат пытался оспорить решение, однако суд постановил, что для этого не хватает оснований.
«Расследование уголовного дела ведет УФСБ России по Ярославской области», — уточняют в областном суде.
Конкретные обстоятельства дела пока не озвучиваются.
В июне сообщалось об уголовном деле двоих экс-заместителей здравоохранения в Ярославской области. Максим Трусов и Наталья Гурьянова обвиняются в получении взятки в особо крупном размере.
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