Ярославский суд отказался выпускать из СИЗО заместителя гендиректора «ТГК-2» — причина

Ярославский суд отказался освобождать из СИЗО Марата Дураева Источник: Суды Ярославской области / Max.ru

Ярославский областной суд отклонил апелляционную жалобу на досрочное освобождение из СИЗО первого заместителя гендиректора ПАО «ТГК-2» Марата Дураева. Об этом сообщили 9 сентября.

Топ-менеджера арестовали 28 августа за превышение должностных полномочий по шести эпизодам (п. «г, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Судя по указанным пунктам, преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору из корыстной или иной личной заинтересованности.

Тогда Кировский районный суд избрал Дураеву меру пресечения — заключение под стражу до 15 октября 2026 года. Его адвокат пытался оспорить решение, однако суд постановил, что для этого не хватает оснований.

«‎Расследование уголовного дела ведет УФСБ России по Ярославской области», — уточняют в областном суде.

Конкретные обстоятельства дела пока не озвучиваются.