Переживут даже суровую зиму: три простых способа, как укрыть розы

Розы стоит подрезать весной, а не осенью Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Агроном объяснила, как укрыть розы на зиму и почему не стоит это делать слишком рано. Важно правильно подготовить кусты к холодам, чтобы они радовали своим цветением весь следующий сезон.

Как подготовить розы к зиме

В сентябре нужно прекратить полив кустов, так как растение начинает подготовку к зиме. Важно помочь укрепить древесину фосфорно-калийными удобрениями. Подойдет монофосфат калия. Нужно сделать хотя бы две подкормки: первую — в конце августа, а вторую — через 2–3 недели после нее.

Для внесения раствора под корень нужно растворить 10–15 граммов в 10 литрах воды. Потребуется 3–5 литров на каждый куст. Удобрение вносить во влажную почву. Для внекорневой подкормки нужно развести 5–10 граммов в 10 литрах воды и обильно опрыскать куст по листу в пасмурную погоду, желательно вечером.

Самое главное в подготовке — высоко окучить куст. Сделать это нужно в конце сентября. Все розы нужно подрезать только в следующем сезоне, оставив 3–4 почки.

«Как с картошкой: подгрести землю пирамидкой. Это утеплит корень и защитит корневую шейку. Сделать это нужно не раньше середины октября, — предупредила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Также не стоит обрезать раньше времени цветы. Долгое осеннее цветение — залог крепкого куста. Все подрезки оставляем на весну».

Как укрыть розы на зиму

Укрывать на зиму нужно только плетистую розу из-за уязвимости растения. Такая роза цветет на побегах прошлого года, поэтому нужно их сохранить.

«Торопиться не стоит. Лозу нужно будет в октябре уложить на землю и закрыть пленкой или нетканым укрывным материалом. Если сделать это раньше, то растение из-за перепадов температуры может просто выпреть», — предупредила агроном.