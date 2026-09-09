Беспилотники впервые ударили по Ямалу — после атаки вспыхнуло промышленное предприятие

Размер и характер ущерба после атаки дронов устанавливаются (фото носит иллюстративный характер) Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Дроны впервые ударили по Ямалу. После атаки вспыхнуло промышленное предприятие в Новом Уренгое.

«Отражена атака беспилотника на один из промышленных объектов Нового Уренгоя. В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание. На месте работают специалисты экстренных служб. Самое главное — погибших и пострадавших нет. Размер и характер ущерба устанавливаются», — сообщил губернатор Дмитрий Артюхов в своем Telegram-канале.

На месте работают специалисты экстренных служб.

Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальную информацию. Ситуация находится под контролем властей.

В этот день аналогичные предупреждения были и в других регионах России. Впервые беспилотную опасность объявили в Ханты-Мансийском автономном округе. Там в аэропортах ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, а школы закрыли.