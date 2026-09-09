Только рожденные в СССР пройдут этот тест: угадайте хиты по одному кадру из клипа

Если вы часто смотрели телевизор, а не только слушали проигрыватель — это может помочь в тесте

Современные исполнители нередко жалуются на дорогие съемки и порой ограничиваются танцами в павильоне или вовсе отказываются от клипов. А артисты 90-х будто не знали слова «экономия» и превращали несколько минут песни в настоящее шоу — с сюжетами, костюмами, декорациями и спецэффектами. Помните те клипы? Давайте проверим: сможете узнать песню по одному кадру?