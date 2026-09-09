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Только рожденные в СССР пройдут этот тест: угадайте хиты по одному кадру из клипа

Всем, кто младше, придется знатно попотеть

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Если вы часто смотрели телевизор, а не только слушали проигрыватель&nbsp;— это может помочь в тесте | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаЕсли вы часто смотрели телевизор, а не только слушали проигрыватель&nbsp;— это может помочь в тесте | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Если вы часто смотрели телевизор, а не только слушали проигрыватель — это может помочь в тесте

Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Современные исполнители нередко жалуются на дорогие съемки и порой ограничиваются танцами в павильоне или вовсе отказываются от клипов. А артисты 90-х будто не знали слова «экономия» и превращали несколько минут песни в настоящее шоу — с сюжетами, костюмами, декорациями и спецэффектами. Помните те клипы? Давайте проверим: сможете узнать песню по одному кадру?

ТестПройден 84 раза
1 / 10

Из какого клипа этот кадр?

  • Филипп Киркоров — «Зайка моя»

  • Аркадий Укупник — «Я на тебе никогда не женюсь»

  • Ирина Аллегрова — «Угонщица»

  • Дюна — «Страна Лимония»

2 / 10

Из какого клипа этот красавчик?

  • Sandra — Maria Magdalena

  • Modern Talking — Cheri Cheri Lady

  • C. C. Catch — Strangers by Night

  • Bad Boys Blue — You’re a Woman

3 / 10

Здесь название напрашивается само собой.

  • «Руки Вверх!» — «Крошка моя»

  • «Нэнси» — «Дым сигарет с ментолом»

  • «Вирус» — «Ты меня не ищи»

  • «Белый орел» — «Потому что нельзя быть красивой такой»

4 / 10

Его песни играли в машинах многих отцов

  • Mr. Credo — «Мама Азия»

  • Мурат Насыров — «Мальчик хочет в Тамбов»

  • Леонид Агутин — «Хоп‑хей‑лала‑лей»

  • Андрей Губин — «Мальчик‑бродяга»

5 / 10

Вспоминаем времена, когда дети могли попасть в ночные клубы.

  • La Bouche — Be My Lover

  • 2 Unlimited — No Limit

  • Alizée — Moi… Lolita

  • Haddaway — What Is Love?

6 / 10

Дадим подсказку, это клип на оду любви российского исполнителя.

  • Валерий Леонтьев — «Казанова»

  • Владимир Пресняков — «Стюардесса по имени Жанна»

  • Дмитрий Маликов — «Ты одна, ты такая»

  • Филипп Киркоров — «Я люблю тебя, Марина»

7 / 10

В каком клипе группа раздала немного стиля?

  • Daft Punk — Around the World

  • «Мумий Тролль» — «Невеста!»

  • «Браво» — «Этот город»

  • Gorillaz — Feel Good Inc.

8 / 10

В этом клипе засветился даже Эдди Мерфи, помните где?

  • Не клип, а целый мини-фильм на песню Майкла Джексона Remember the Time

  • Это камео Эдди Мёрфи в клипе Джанет Джексон на Rhythm Nation

  • Кажется, Эдди Мёрфи мелькнул в видео En Vogue на My Lovin

  • По‑моему, это фрагмент из ролика Boyz II Men на End of the Road

9 / 10

В каком клипе снялся Дмитрий Марьянов?

  • Группа «Агата Кристи» — «Как на войне»

  • Группа «Чайф» — «Никто не услышит»

  • Группа Nautilus Pompilius — «Прогулки по воде»

  • Группа «Несчастный случай» — «Что ты имела в виду»

10 / 10

Помните, в составе какой группы выступали эти девушки?

  • Группа «Стрелки» — «На вечеринке»

  • Группа «Восток» — «До встречи»

  • Группа «НеИгрушки» — «Сто дней до приказа»

  • «Лицей» — «Осень»

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Тест Музыка
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