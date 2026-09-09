Только рожденные в СССР пройдут этот тест: угадайте хиты по одному кадру из клипа

Современные исполнители нередко жалуются на дорогие съемки и порой ограничиваются танцами в павильоне или вовсе отказываются от клипов. А артисты 90-х будто не знали слова «экономия» и превращали несколько минут песни в настоящее шоу — с сюжетами, костюмами, декорациями и спецэффектами. Помните те клипы? Давайте проверим: сможете узнать песню по одному кадру?
Из какого клипа этот кадр?
Филипп Киркоров — «Зайка моя»
Аркадий Укупник — «Я на тебе никогда не женюсь»
Ирина Аллегрова — «Угонщица»
Дюна — «Страна Лимония»
Из какого клипа этот красавчик?
Sandra — Maria Magdalena
Modern Talking — Cheri Cheri Lady
C. C. Catch — Strangers by Night
Bad Boys Blue — You’re a Woman
Здесь название напрашивается само собой.
«Руки Вверх!» — «Крошка моя»
«Нэнси» — «Дым сигарет с ментолом»
«Вирус» — «Ты меня не ищи»
«Белый орел» — «Потому что нельзя быть красивой такой»
Его песни играли в машинах многих отцов
Mr. Credo — «Мама Азия»
Мурат Насыров — «Мальчик хочет в Тамбов»
Леонид Агутин — «Хоп‑хей‑лала‑лей»
Андрей Губин — «Мальчик‑бродяга»
Вспоминаем времена, когда дети могли попасть в ночные клубы.
La Bouche — Be My Lover
2 Unlimited — No Limit
Alizée — Moi… Lolita
Haddaway — What Is Love?
Дадим подсказку, это клип на оду любви российского исполнителя.
Валерий Леонтьев — «Казанова»
Владимир Пресняков — «Стюардесса по имени Жанна»
Дмитрий Маликов — «Ты одна, ты такая»
Филипп Киркоров — «Я люблю тебя, Марина»
В каком клипе группа раздала немного стиля?
Daft Punk — Around the World
«Мумий Тролль» — «Невеста!»
«Браво» — «Этот город»
Gorillaz — Feel Good Inc.
В этом клипе засветился даже Эдди Мерфи, помните где?
Не клип, а целый мини-фильм на песню Майкла Джексона Remember the Time
Это камео Эдди Мёрфи в клипе Джанет Джексон на Rhythm Nation
Кажется, Эдди Мёрфи мелькнул в видео En Vogue на My Lovin
По‑моему, это фрагмент из ролика Boyz II Men на End of the Road
В каком клипе снялся Дмитрий Марьянов?
Группа «Агата Кристи» — «Как на войне»
Группа «Чайф» — «Никто не услышит»
Группа Nautilus Pompilius — «Прогулки по воде»
Группа «Несчастный случай» — «Что ты имела в виду»
Помните, в составе какой группы выступали эти девушки?
Группа «Стрелки» — «На вечеринке»
Группа «Восток» — «До встречи»
Группа «НеИгрушки» — «Сто дней до приказа»
«Лицей» — «Осень»