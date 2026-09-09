«Меня вообще не видят»: в какой капкан попали звезды «Большой разницы»

Владимир с детства любил пародировать известных людей. Когда будущий актер еще был маленьким, он пытался повторить повадки и голос Валерия Леонтьева и Александра Серова. А его заветной мечтой было когда-нибудь перевоплотиться в образ Фредди Меркьюри.

До «Большой разницы» Кисаров был известен как актер мюзиклов. Он успел поработать в театрах Белгорода и родного Ташкента, прежде чем прославиться в столице. Случилось это только в 2003 году, после того как Владимир получил главную роль в постановке Тиграна Кеосаяна «12 стульев».

В шоу пародий на федеральном канале Кисаров напросился сам. Владимир позвонил Цекало и уговорил взять его на прослушивание.

— Когда пришел, я показал несколько вокальных номеров, которыми владел, после чего Александр Цекало с Русланом Сорокиным (создатели шоу «Большая разница». — Прим. ред.) предложили мне сделать номер «Замыкая круг», — вспоминал Кисаров.

Задача была непростой, ведь в номере Владимир должен был спеть песню в образе сразу 12 разных личностей, среди которых: Александр Серов, Дима Билан, Лев Лещенко, Людмила Гурченко и другие. Но Кисаров справился с ней и стал полноценным членом труппы.