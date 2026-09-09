«Меня вообще не видят»: в какой капкан попали звезды «Большой разницы»

Если бы можно было назвать телевидение 2007 года одним словом, это был бы юмор. Именно в этот период крутили «6 кадров» (18+), Comedy Woman (18+). На Первом канале также придумали, как развеселить народ и запустили пародийное шоу «Большая разница» (16+). В нем шутили над всеми: от Елены Малышевой до Александра Лукашенко. Вспоминаем, кто перевоплощался в известных людей и где все эти энтузиасты теперь.
Владимир Кисаров
Владимир с детства любил пародировать известных людей. Когда будущий актер еще был маленьким, он пытался повторить повадки и голос Валерия Леонтьева и Александра Серова. А его заветной мечтой было когда-нибудь перевоплотиться в образ Фредди Меркьюри.
До «Большой разницы» Кисаров был известен как актер мюзиклов. Он успел поработать в театрах Белгорода и родного Ташкента, прежде чем прославиться в столице. Случилось это только в 2003 году, после того как Владимир получил главную роль в постановке Тиграна Кеосаяна «12 стульев».
В шоу пародий на федеральном канале Кисаров напросился сам. Владимир позвонил Цекало и уговорил взять его на прослушивание.
— Когда пришел, я показал несколько вокальных номеров, которыми владел, после чего Александр Цекало с Русланом Сорокиным (создатели шоу «Большая разница». — Прим. ред.) предложили мне сделать номер «Замыкая круг», — вспоминал Кисаров.
Задача была непростой, ведь в номере Владимир должен был спеть песню в образе сразу 12 разных личностей, среди которых: Александр Серов, Дима Билан, Лев Лещенко, Людмила Гурченко и другие. Но Кисаров справился с ней и стал полноценным членом труппы.
Три года работы казались сказкой, однако в 2011 году случился первый раскол. Нужно было перезаключать контракт с продюсерской компанией, и в нем появилось неприятное условие. 25% дохода от сторонних проектов нужно было отчислять в пользу агентства.
Часть труппы не стала мириться с этим и ушла, сам Кисаров перешел из постоянной труппы в число приглашенных актеров, которые появлялись лишь в некоторых выпусках.
Перемены пошли только на пользу для карьеры Владимира. В 2016 году он вместе с Буруновым начал сниматься в сериале «Полицейский с Рублевки» (18+), а после появлялся еще во множестве комедийных проектов.
Последние годы Владимир чаще появляется в театре, где продолжает удивлять гибкостью своего голоса. В 2025 году актер также окончил Институт кино НИУ ВШЭ по специальности «сценарное дело».
— Мне стало важно не усложнять, а упрощать. Быстрее и точнее приходить к результату с меньшими внутренними потерями. Изучение сценарного дела дало мне новый инструмент: понимание логики сцены, желания персонажа, конфликта. Вместе с этим пришло еще одно важное умение — наслаждаться процессом. Спектаклем, репетицией, жизнью вокруг, — пишет Кисаров в своем блоге.
Нонна Гришаева
Первую свою роль Нонна Гришаева сыграла уже в пять лет в картине «Фотографии на стене» (12+). И это было только начало. Как бы мама ни уговаривала Нонну подумать и выбрать более приземленную профессию в родной Одессе, Гришаева рискнула и поступила в Щукинское училище в Москве.
— Произошедшее со мной доказывает, что если человек талантлив, то у него всё получится. Нужно просто быть уверенным в том, что ты без этого дела не можешь жить и дышать, — говорила в одном из интервью Гришаева.
Долгие годы Гришаева трудилась в Театре Вахтангова и в начале 2000-х появлялась в эпизодических ролях в известных ситкомах «Кто в доме хозяин?» (12+), «Моя прекрасная няня» (6+).
В «Большой разнице» Гришаева старалась не обидеть человека, а показать его настоящие эмоции. По словам артистки, получалось у нее это вполне достойно, ведь после выпусков зачастую она слышала благодарности, а не претензии.
— У всех мною пародируемых персонажей прекрасное чувство юмора. Оно тут очень важно, и что еще немаловажно — самоирония. После, так скажем, удачных пародий люди мне звонят и говорят «спасибо», и мы, как правило, начинаем дружить и общаться, — уверяет актриса.
В 2013 году на пике своей славы Гришаева ушла из проекта. По ее словам, она не захотела играть те пародии, которые ей предлагали, и она выбрала попрощаться с шоу.
— То, что мне стали предлагать, не устраивает меня по качеству, поэтому принимать участие в такого рода пародиях мне не хочется, — высказалась Гришаева.
Для создателей «Большой разницы» такие новости стали сюрпризом. В ответ на заявление они пожелали Гришаевой удачи, ехидно заметив, что «актрисе есть с чем сравнивать», и назвали роли, которые она играла в фильмах «Тот еще Карлосон!» (12+), «На измене» (16+), «Мужчина с гарантией» (18+), «сокровищницей отечественного кинематографа».
— Именно эти работы по-настоящему раскрыли потенциал большой комедийной актрисы, только этих фильмов достаточно, чтобы примкнуть к плеяде таких великих имен, как Фаина Раневская, Рина Зеленая, Людмила Гурченко. И Нонна вошла. Мы желаем актрисе, чтобы и дальше интуиция ее не подводила, — высказался Цекало.
У Гришаевой нет времени на переживания из-за язвительных замечаний. Актриса покинула Театр Вахтангова и заняла пост художественного руководителя Театра РОСТА в Царицыне. За год она успевает сниматься в семи проектах, а то и больше. Среди них в 2024 году затесался и новогодний спецвыпуск «Большой разницы».
Гришаеву часто подозревают в пластике из-за того, что за годы она практически не изменилась. Однако актриса отрицает любые вмешательства в свою внешность.
— Я негативно отношусь к инъекциям и пластическим операциям. О старости стараюсь вообще не думать. Мне очень страшно, — признавалась актриса в интервью журналу «Красота и Здоровье».
Александр Олешко
«Большая разница» и «Папины дочки» (12+) — проекты, которые пришли в жизнь Александра Олешко приблизительно в одно и то же время и сделали его знаменитым. Как признавался актер, проблем с работой у него никогда не было, но в проект на федеральном канале он попросился сам.
— Когда был период безролья и не было интересных предложений, я пришел к Александру Цекало и сказал, что я готов, у меня много сил, я много хочу и много могу. И он мне сделал предложение, от которого было глупо отказаться, — вспоминал после Олешко.
При этом в душе у Олешко сидело зерно сомнения, как повлияет шоу пародий на его карьеру. За плечами у актера было два образования, многолетняя работа в театре, и «Большая разница» совсем не совпадала с тем, что он делал раньше.
— Помню, как я подбежал к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту и спросил его: «Мое участие в этом проекте не навредит?» На это Константин Львович мне ответил: «Ты что, с ума сошел? Великие артисты мечтают попасть в эту программу», — рассказывал в своем блоге Александр.
График работы был не из легких, в голове приходилось держать сразу несколько образов и в короткие сроки выкладываться по максимуму.
— Я ходил в спрессованном состоянии, но в нужный момент разжимался, как пружина, и выдавал результат на двести процентов сверх своих возможностей, — передавал свои ощущения актер.
Параллельно с проектом Олешко восемь лет вел программу «Минута славы» (12+) и снимался в сериалах. В 2017 году актер ушел с телеканала. У него пытались выведать, не связана ли с этим ссора, однако Александр лаконично отметил, что у него нет никаких претензий ни к кому, а только благодарность.
После ухода с федерального канала меньше работы у Александра не стало. Он вел программы на «России 1» и «НТВ». В кино всё было не так гладко. Олешко сетовал, что на роли берут одних и тех же актеров, у которых иногда даже нет профильного образования, в то время как он не попадает в типаж режиссеров.
— Они меня вообще не видят, потому что у них нет времени открывать человека. Я же не типаж. Ну посмотри, что сейчас происходит в кино. Одни и те же ходят из фильма в фильм и делают одно и то же, — жаловался актер.
Последние годы актер осваивает музыкальный мир. Он принимал участие в шоу «Три аккорда» (12+), где занял третье место, а также выпустил несколько песен.
— Инициирую, придумываю, не хочу сидеть дома. Поэтому эстрада, песни, выпустил новый альбом, — говорил о своих занятиях Олешко.
Сергей Бурунов
Прежде чем многие увидели лицо Бурунова, тысячи россиян узнали его голос. Он озвучивал Мэттью Макконахи, Джонни Деппа и Леонарда ДиКаприо. Правда, с ролями в кино и театре не ладилось и Сергею доставались только мимолетные эпизоды, но не более.
Всё изменилось после выхода «Большой разницы». За всю историю программы Бурунов спародировал сотни образов и на пике популярности практически не спал, постоянно находясь на съемках.
— Сначала всё было хорошо, потому что мы выходили раз в месяц. Две недели уходило на подготовку: мы репетировали, читали, подбирали костюмы и грим, а блок снимали за десять дней. Потом всё превратилось в поток и сломалось, потому что поток убивает. Конечно, у меня немножко рухнула голова. Нужно концентрироваться, быстро выдавать результат… Условия были приравнены к боевым. Я спал по четыре часа, — признавался актер.
Дополнительную известность актеру принесла роль в сериале «Полицейский с Рублевки» (18+). После его выхода за Буруновым стойко закрепился образ шутника-весельчака, который может рассмешить даже лишь одной фразой. Да что уж говорить, одним взглядом.
Несмотря на созданный образ, который кочевал из одного фильма в другой, в жизни актеру было совсем не просто. Он долгое время оставался одиноким, без жены и детей, и всё свое время занимал только работой. Только в 2026 году актер признался, что уже два года состоит в отношениях с бизнесвумен Екатериной Леви.
Бурунов в 2024 году и в 2026 году словно два разных человека. Актер заметно похудел и обзавелся подтянутым рельефным телом. По словам Сергея, никакого секрета в преображении нет: правильное питание без сладкого, мучного, никакого алкоголя и побольше тренировок.
— Первые два месяца было тяжеловато, потом всё отлично пошло. Привыкаешь абсолютно. Всё в организме перестраивается. Главное — сильно захотеть измениться. Это же вопрос еще психологический. Мы заедаем стресс, когда что-то происходит, когда чего-то не хватает. Какие-то эмоции, может быть, не прожиты, не высказаны, поэтому закидываем в себя еду, чтобы восполнить их, — поделился Сергей.
Игорь Кистол
До «Большой разницы» Кистол сильно помотался по миру. После учебы в Щукинском училище он работал в родном Кишиневе, после подписал контракт в театре Бухареста. А в нулевые восемь лет жил в Ирландии.
В 2008 году Игорь вернулся на родину и попал на юмористическое шоу. Интересно, что одни его коллеги называют работу в «Большой разнице» пародией, другие — шаржами, а для Кистола это оказалось чем-то иным.
— То, что мы, актеры, делаем на проекте «Большая разница», — это психологические портреты. Не пародия, не шарж, не юмореска, не штрихи к портрету. И в этом смысле передача уникальна, — рассказал актер «Молдавским Ведомостям».
После обрушившейся популярности на шоу Кистол не стал себя загонять в рамки одного проекта. Притом он настолько преисполнился в своем мастерстве актера, что во время съемок фильма «Свадьба в Бессарабии» требовал переписать сценарий для его персонажа несколько раз.
— Мне очень понравилась идея, история. Но изначально мой персонаж не был столь тщательно прописан, а я считал, что очень интересна тема мужчины среднего возраста, готового продвигать свою любовь и ради нее идти на безумства. И я сказал: «Давай переделаем сценарий!» Нап Тоадер из-за меня три раза переписывал его, — признавался актер.
В 2018 году Игорь захотел полноценно примерить на себя шкуру сценариста и режиссера. Он снял картину «Последний день мая». Та оказалась вполне успешной, несмотря на маленький бюджет, и была номинирована на премию «Ника».
Карьера актера продолжает кипеть. Он регулярно появляется в криминальных сериалах. При этом актер отмечает, что к проектам он относится очень избирательно и абы где сниматься не соглашается.
— Конечно, не всегда играешь то, что хочешь, не всегда в качественном кино с хорошим сценарием. Но это жизнь. Хотя я всегда выбираю только те роли, которые хочется играть, только интересные проекты, — рассказал о своих принципах актер.
Галина Коньшина
Галина Павловна влюбилась в сцену еще в шесть лет. В школе она регулярно играла в постановках и мечтала, когда вырастет, стать большой актрисой. Коньшина отучилась в ГИТИСе, где познакомилась со своим мужем — режиссером Юрием Непомнящим. Вместе они создали гастролирующий Театр маленьких комедий.
Ради искусства Галина не жаловалась ни на график выступлений, ни на условия. Ради любимого она так же безропотно сделала шесть абортов. Только на седьмой она больше не захотела откладывать материнство и родила сына Антона.
Когда Галине Павловне было 38 лет, муж ушел от нее к другой женщине. Актриса не знала, как жить дальше. Из-за переживаний у нее отказали ноги. В тот момент Коньшина думала, что всё, на этом закончилась ее жизнь, но на самом деле всё было только впереди.
Коньшина устроилась работать в театр, принимала участие в шоу «Смехопанорама» (12+), начала давать сольные представления и, когда ей было 56 лет, получила звонок от создателей «Большой разницы».
— Я была на гастролях в Сочи со своими сольными концертами. Я кайфовала, загорала. Мне позвонили оттуда (из администрации шоу «Большая разница». — Прим. ред.) и спросили: «Галина, вы можете сделать пародию на Татьяну Тарасову и Феклу Толстую?» — рассказывала Коньшина на шоу «Секрет на миллион» (16+).
Коньшина смогла. И Тарасову, и Малышеву, и много кого другого. Съемки проходили по 12 часов, а гримерку приходилось делить со всеми остальными актерами труппы, но актриса, уже привыкшая к трудностям, не жаловалась. Проект она покинула в 2011 году, после того как не согласилась подписать новый контракт и отстегивать проценты с работы в других проектах.
— Александр Евгеньевич, я к вам пришла заслуженной артисткой и пока еще ни одного приглашения на корпоратив не получила, — ответила тогда Коньшина. — Если вы предложите меня в фильм к Михалкову, я пойду гладить шнурки и принесу вам 20%, даже не получая денег.
После таких слов Коньшину не стали задерживать.
— Сказали до свидания три раза. Я не боялась, хотя потом долго была без работы, — рассказала актриса.
После череды отказов к Коньшиной всё же стали приходить новые роли. Она снялась в новогодней эпопее «Елки», появилась в эпизодических ролях в «Папиных дочках» и многих других комедийных сериалах. Особенной для Галины Павловны стал образ Фаины Раневской, который она воплотила в спектакле на сцене.
Галина наслаждается счастливой семейной жизнью. Уже 30 лет она счастлива во втором браке с гитаристом Александром Шумидубом, который младше ее на 17 лет.