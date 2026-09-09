«Как так-то?»: почему из стимулирующих выплат для педагогов в Ярославской области вычли налог

Почему из выплат для учителей и воспитателей в Ярославской области вычли налог Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Педагогам в Ярославской области начали поступать единовременные стимулирующие выплаты, которые были обещаны им властями. О них на встрече с журналистами 13 августа рассказывал губернатор Михаил Евраев.

Выплаты на региональном уровне приняты в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 июля 2026 года Nº 498 «О дополнительных мерах поддержки учителей».

Тогда было указано, что размер выплат для сотрудников будет разным в зависимости от того, какую должность они занимают.

40 тысяч рублей — учителям, учителям-дефектологам, учителям-логопедам, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования;

30 тысяч рублей — старшим воспитателям, воспитателям, учителям-дефектологам, учителям-логопедам, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования;

20 тысяч рублей — педагогическим работникам, занимающим иные должности.

При этом некоторые жители региона задались вопросом: почему из стимулирующей выплаты вычли налог?

«Наконец-то сегодня поступила долгожданная выплата как мера социальной поддержки работникам образовательных организаций — воспитателям. Вместо 30 000 рублей — по факту 26 800. Как так-то? По закону, доходы, полученные в порядке оказания социальной поддержки, не облагаются налогом, и сумма должна быть полностью 30 000 рублей. Эта выплата носит характер социальной поддержки, не входит в систему оплаты труда и не облагается налогом. Но в Дзержинском районе, в одном из комплексов — и не знаю, как в других комплексах по городу, — удержали налог», — написала недовольная жительница города в телеграм-канале «Жесть Ярославль».

В Министерстве образования Ярославской области в ответ на запрос 76.RU объяснили, в чем дело. Выплаты педагогам на самом деле не относятся к мерам социальной поддержки.

«В соответствии с Указом Губернатора от 24 августа 2026 № 180, выплаты носят стимулирующий характер, не являются социальной выплатой и учитываются в составе заработной платы работника. Они не носят характер социальной помощи, не подпадают под действие п.79 ст.217 Налогового кодекса РФ и не освобождаются от налогообложения. Согласно статье 129 Трудового кодекса стимулирующие выплаты являются составной частью заработной платы и работодатель обязан исчислить и удержать НДФЛ с указанной выплаты», — объяснили в региональном Минобре.

В указе губернатора также уточнялось, что выплата предоставляется только работникам фактически участвующим в организации образовательного процесса в 2026/2027 учебном году.