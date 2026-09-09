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Происшествия Иномарка улетела в кювет на трассе Ярославль — Кострома

Иномарка улетела в кювет на трассе Ярославль — Кострома

Публикуем всё, что известно

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В Ярославской области иномарка улетела в кювет&nbsp;— подробности ДТП | Источник: ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО» / Vk.ruВ Ярославской области иномарка улетела в кювет&nbsp;— подробности ДТП | Источник: ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО» / Vk.ru

В Ярославской области иномарка улетела в кювет — подробности ДТП

Источник:

ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО» / Vk.ru

Вечером 8 сентября в районе Туношны под Ярославлем иномарка вылетела в кювет. Всё случилось на Костромском шоссе около 21:15.

По предварительной информации, легковушка «Шевроле-Авео», двигаясь по трассе, улетела в кювет. Затем машина перевернулась и рухнула на землю. Внутри находились четыре человека.

Судя по кадрам с места, «Шевроле» сильно досталось. Серьезно разбиты передняя часть и крыша. Обочина в районе ДТП оказалась усыпана осколками.

Машина улетела в кювет | Источник: ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО» / Vk.ruМашина улетела в кювет | Источник: ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО» / Vk.ru
Переднюю часть нехило разбило | Источник: ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО» / Vk.ruПереднюю часть нехило разбило | Источник: ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО» / Vk.ru

В результате аварии пострадал водитель. К счастью, госпитализация не потребовалась. Медики оказали нужную помощь на месте.

«В машине также находились три пассажира, они не пострадали», — рассказали в Пожарно-спасательной службе Ярославской области.

В это же день, 8 сентября, в Брагине водитель иномарки сбил 10-летнего мальчика. Ребенок переходил дорогу по зебре в районе Ленинградского проспекта, 88. Пострадавший был госпитализирован.

Стали очевидцем или участником происшествия? Расскажите об этом редакции 76.RU.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
ДТП Авария Кювет Иномарка
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Комментарии
1
Гость
25 минут
Водитель сам себя наказал. Ну и штраф наверное выпишут, езда по обочине например.
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Гость
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