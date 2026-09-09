Иномарка улетела в кювет на трассе Ярославль — Кострома

Вечером 8 сентября в районе Туношны под Ярославлем иномарка вылетела в кювет. Всё случилось на Костромском шоссе около 21:15.
По предварительной информации, легковушка «Шевроле-Авео», двигаясь по трассе, улетела в кювет. Затем машина перевернулась и рухнула на землю. Внутри находились четыре человека.
Судя по кадрам с места, «Шевроле» сильно досталось. Серьезно разбиты передняя часть и крыша. Обочина в районе ДТП оказалась усыпана осколками.
В результате аварии пострадал водитель. К счастью, госпитализация не потребовалась. Медики оказали нужную помощь на месте.
«В машине также находились три пассажира, они не пострадали», — рассказали в Пожарно-спасательной службе Ярославской области.
В это же день, 8 сентября, в Брагине водитель иномарки сбил 10-летнего мальчика. Ребенок переходил дорогу по зебре в районе Ленинградского проспекта, 88. Пострадавший был госпитализирован.