Иномарка улетела в кювет на трассе Ярославль — Кострома

В Ярославской области иномарка улетела в кювет — подробности ДТП Источник: ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО» / Vk.ru

Вечером 8 сентября в районе Туношны под Ярославлем иномарка вылетела в кювет. Всё случилось на Костромском шоссе около 21:15.

По предварительной информации, легковушка «Шевроле-Авео», двигаясь по трассе, улетела в кювет. Затем машина перевернулась и рухнула на землю. Внутри находились четыре человека.

Судя по кадрам с места, «Шевроле» сильно досталось. Серьезно разбиты передняя часть и крыша. Обочина в районе ДТП оказалась усыпана осколками.

В результате аварии пострадал водитель. К счастью, госпитализация не потребовалась. Медики оказали нужную помощь на месте.

«В машине также находились три пассажира, они не пострадали», — рассказали в Пожарно-спасательной службе Ярославской области.