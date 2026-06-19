НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

облачно, без осадков

ощущается как +18

5 м/c,

зап.

 750мм 60%
Подробнее
4 Пробки
USD 73,36
EUR 85,03
Что с бензином в Ярославле
Погиб подросток
Кому доверить бизнесс-процессы
Проверка СК после телешоу
Где в Ярославле жить хорошо?
«Скорая» влетела в фуру
Рейтинг вузов Ярославля
Поджоги банков
Афиша на неделю
Происшествия Заброшка на Бабича Подробности Бастрыкин требует доклад о расследовании: сорвавшийся с заброшки в Брагине подросток умер в больнице

Бастрыкин требует доклад о расследовании: сорвавшийся с заброшки в Брагине подросток умер в больнице

Ранее было возбуждено уголовное дело

977
Мальчик, который сорвался с заброшки на Бабича, спустя неделю скончался в больнице | Источник: «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» / Vk.com, «Яндекс.Панорамы»Мальчик, который сорвался с заброшки на Бабича, спустя неделю скончался в больнице | Источник: «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» / Vk.com, «Яндекс.Панорамы»

Мальчик, который сорвался с заброшки на Бабича, спустя неделю скончался в больнице

Источник:

«ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» / Vk.com, «Яндекс.Панорамы»

12-летний мальчик, который в мае сорвался с четырехэтажной заброшки на Бабича в Ярославле, скончался в больнице. Информацию подтвердил источник 76.RU в правоохранительных органах.

Медики неделю боролись за жизнь подростка. Мальчик скончался в начале июня.

Напомним, все случилось в конце мая. Школьник сорвался с четырехэтажного кирпичного недостроя на пересечении улиц Строителей и Бабича в районе дома № 3В — известной среди подростков заброшки.

Очевидцы в соцсетях тогда рассказывали, что ребенок сорвался с четвертого этажа и приземлился на бетонные плиты. С места трагедии его забрали в крайне тяжелом состоянии. Он проходил лечение в областной детской клинической больнице.

После этого случая глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела по факту травмирования мальчика.

«Предварительно установлено, что находясь на объекте несовершеннолетний, перелезая по межэтажным перекрытиям, потерял равновесие и упал на бетонные основания. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение», — рассказывали в СУ СКР по Ярославской области.

В 2025 году при аналогичных обстоятельствах пострадала малолетняя девочка. Ее также с тяжелыми травмами доставили в больницу. Еще раньше, в 2023-м, в здании случился пожар.

Редакция портала 76.RU выражает соболезнования родным и близким школьника.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Заброшка Недострой Погибший подросток
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
1 час
Сочувствую тому, кого назначат виноватым.
Гость
48 минут
В городе нет хозяина!Бесхозяйственность всему вина.Мэр вместо того что бы за городом следить гуляет по разбитой дороге в Борисоглебском р-не.Куда его понесло когда в Ярославле проблема на проблеме?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Деньги — мотиватор»: вахтовик — о работе на Севере, зарплате и молодежи
Яков Феоктистов
Мнение
«Дом мечты оказался не моей мечтой». Откровения многодетной матери о том, почему загородная жизнь стала разочарованием
София Турбина
Мнение
«Тебя сканируют везде»: почему в Китае невозможно потеряться и как там живут без наличных — опыт туристки
Ирина Катигарова
Предприниматель
Мнение
Месть подается холодной. На экраны вышла полная версия фильма «Убить Билла» — стоит ли тратить пять часов на кровавую картину
Екатерина Евстафьева
Журналист
Мнение
«Везде голяк или зарплата 30 тысяч»: нефтяник с престижным образованием не может найти работу и готова идти в сварщики
Мария Газимова
Девушку с 2 высшими образованиями не берут на работу
Рекомендуем