Бастрыкин требует доклад о расследовании: сорвавшийся с заброшки в Брагине подросток умер в больнице

Мальчик, который сорвался с заброшки на Бабича, спустя неделю скончался в больнице Источник: «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» / Vk.com, «Яндекс.Панорамы»

12-летний мальчик, который в мае сорвался с четырехэтажной заброшки на Бабича в Ярославле, скончался в больнице. Информацию подтвердил источник 76.RU в правоохранительных органах.

Медики неделю боролись за жизнь подростка. Мальчик скончался в начале июня.

Напомним, все случилось в конце мая. Школьник сорвался с четырехэтажного кирпичного недостроя на пересечении улиц Строителей и Бабича в районе дома № 3В — известной среди подростков заброшки.

Очевидцы в соцсетях тогда рассказывали, что ребенок сорвался с четвертого этажа и приземлился на бетонные плиты. С места трагедии его забрали в крайне тяжелом состоянии. Он проходил лечение в областной детской клинической больнице.

После этого случая глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела по факту травмирования мальчика.

«Предварительно установлено, что находясь на объекте несовершеннолетний, перелезая по межэтажным перекрытиям, потерял равновесие и упал на бетонные основания. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение», — рассказывали в СУ СКР по Ярославской области.

В 2025 году при аналогичных обстоятельствах пострадала малолетняя девочка. Ее также с тяжелыми травмами доставили в больницу. Еще раньше, в 2023-м, в здании случился пожар.