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Спорт «Локомотив» в сезоне 26/27 «Доктор занимается»: тренер ХК «Локомотив» ответил на вопрос о травме Максима Березкина

«Доктор занимается»: тренер ХК «Локомотив» ответил на вопрос о травме Максима Березкина

Ярославский нападающий повредил ногу во время матча

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Максим Березкин получил травму в матче 8 сентября | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМаксим Березкин получил травму в матче 8 сентября | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Максим Березкин получил травму в матче 8 сентября

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

8 сентября ярославский «Локомотив» на домашнем льду обыграл «Шанхайских драконов». Матч закончился со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Однако во время игры случился неприятный инцидент. В третьем периоде нападающий ярославской команды Максим Березкин получил травму. Со льда его под руки уводили коллеги, сам он не мог вступать на правую ногу.

Вопрос о состоянии хоккеиста журналисты задали тренеру «Локомотива» Дмитрию Квартальнову на пресс-конференции после игры.

— Пока доктор занимается, пока не знаю, — пояснил наставник ярославцев.

Максиму Березкину 24 года. Родом он из Читы, однако еще в детстве вместе с родителями переехал в Ярославль. Занимался в школе «Локомотива». С 2018 года играл за молодежную команду команду «Локо». В сезоне 2018/2019 стал обладателем Кубка Харламова. В основном составе «Локомотива» начал выступать с 2020 года. Дважды вместе с «Локомотивом» становился обладателем Кубка Гагарина.

Следующий матч с участием «Локомотива» пройдет 10 сентября в Ярославле. Соперником хозяев льда станет череповецкая «Северсталь».

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
ХК Локомотив Травма
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