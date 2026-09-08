«Доктор занимается»: тренер ХК «Локомотив» ответил на вопрос о травме Максима Березкина

Максим Березкин получил травму в матче 8 сентября Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

8 сентября ярославский «Локомотив» на домашнем льду обыграл «Шанхайских драконов». Матч закончился со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Однако во время игры случился неприятный инцидент. В третьем периоде нападающий ярославской команды Максим Березкин получил травму. Со льда его под руки уводили коллеги, сам он не мог вступать на правую ногу.

Вопрос о состоянии хоккеиста журналисты задали тренеру «Локомотива» Дмитрию Квартальнову на пресс-конференции после игры.

— Пока доктор занимается, пока не знаю, — пояснил наставник ярославцев.

Максиму Березкину 24 года. Родом он из Читы, однако еще в детстве вместе с родителями переехал в Ярославль. Занимался в школе «Локомотива». С 2018 года играл за молодежную команду команду «Локо». В сезоне 2018/2019 стал обладателем Кубка Харламова. В основном составе «Локомотива» начал выступать с 2020 года. Дважды вместе с «Локомотивом» становился обладателем Кубка Гагарина.