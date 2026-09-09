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Еда Закатываю эти огурцы каждый год — и ни одной банки не остается до весны: 3 любимых рецепта

Закатываю эти огурцы каждый год — и ни одной банки не остается до весны: 3 любимых рецепта

Справится даже начинающий кулинар

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Хрен сделает огурчики хрустящими | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUХрен сделает огурчики хрустящими | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Хрен сделает огурчики хрустящими

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Наши читатели поделились вкусными рецептами огурцов на зиму — с их приготовлением справится даже начинающий кулинар. В нашей небольшой подборке есть как классический вариант с хреном, так и более экзотический — с морковью и луком.

Огурцы на зиму — классический рецепт с хреном

Вам потребуется: огурцы, листья и корень хрена, черный перец горошком, душистый перец горошком, зонтики укропа, зубчики чеснока. На 1 литр воды: 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли, 100 мл уксуса 9%.

В стерилизованные банки положить 5–6 горошин черного перца, 2–3 горошины душистого перца, 2–3 порезанных зубчика чеснока, кусочек хрена и 2–3 его листа, зонтик укропа. Уложить плотно огурцы. Залить кипятком, дать прогреться под крышкой 15 минут. Слить воду в кастрюлю. Добавить соль и сахар в нужной пропорции, довести до кипения, добавить уксус, перемешать, поварить две минуты. Разлить по банкам, закатать.

Салат из огурцов на зиму

Вам потребуется: 2 кг огурцов, 200 г репчатого лука, 1 ст. л. уксуса 70%, 3 ст. л. сахара, 1,5 ст. л. соли, 2–3 зубчика чеснока, 50 г укропа.

Огурцы помыть, порезать небольшими полукольцами. Выдавить к ним чеснок, добавить мелко порезанный укроп, перемешать. Добавить 8 столовых ложек воды, сахар, соль, уксус. Тщательно перемешать, оставить на кухне на три часа. Поставить на медленный огонь. Как только огурцы чуть потемнеют — разложить по стерилизованным банкам, закатать.

Огурцы на зиму с луком и морковью

Вам потребуется: огурцы, черный перец горошком, душистый перец горошком, зонтики укропа, зубчики чеснока, репчатый лук, морковь. На 1 литр воды: 3 ст. л. сахара, 2 ст. л. соли, 100 мл уксуса 9%.

В стерилизованные банки положить 5–6 горошин черного перца, 2–3 горошины душистого перца, 2–3 порезанных зубчика чеснока, зонтик укропа, порезанный кольцами лук, несколько кружков порезанной очищенной моркови. Уложить плотно огурцы. Залить кипятком, дать прогреться под крышкой 15 минут. Слить воду в кастрюлю. Добавить соль и сахар в нужной пропорции, довести до кипения, добавить уксус, перемешать, поварить две минуты. Разлить по банкам, закатать.

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