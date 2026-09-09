Закатываю эти огурцы каждый год — и ни одной банки не остается до весны: 3 любимых рецепта

Хрен сделает огурчики хрустящими Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Наши читатели поделились вкусными рецептами огурцов на зиму — с их приготовлением справится даже начинающий кулинар. В нашей небольшой подборке есть как классический вариант с хреном, так и более экзотический — с морковью и луком.

Огурцы на зиму — классический рецепт с хреном

Вам потребуется: огурцы, листья и корень хрена, черный перец горошком, душистый перец горошком, зонтики укропа, зубчики чеснока. На 1 литр воды: 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли, 100 мл уксуса 9%.

В стерилизованные банки положить 5–6 горошин черного перца, 2–3 горошины душистого перца, 2–3 порезанных зубчика чеснока, кусочек хрена и 2–3 его листа, зонтик укропа. Уложить плотно огурцы. Залить кипятком, дать прогреться под крышкой 15 минут. Слить воду в кастрюлю. Добавить соль и сахар в нужной пропорции, довести до кипения, добавить уксус, перемешать, поварить две минуты. Разлить по банкам, закатать.

Салат из огурцов на зиму

Вам потребуется: 2 кг огурцов, 200 г репчатого лука, 1 ст. л. уксуса 70%, 3 ст. л. сахара, 1,5 ст. л. соли, 2–3 зубчика чеснока, 50 г укропа.

Огурцы помыть, порезать небольшими полукольцами. Выдавить к ним чеснок, добавить мелко порезанный укроп, перемешать. Добавить 8 столовых ложек воды, сахар, соль, уксус. Тщательно перемешать, оставить на кухне на три часа. Поставить на медленный огонь. Как только огурцы чуть потемнеют — разложить по стерилизованным банкам, закатать.

Огурцы на зиму с луком и морковью

Вам потребуется: огурцы, черный перец горошком, душистый перец горошком, зонтики укропа, зубчики чеснока, репчатый лук, морковь. На 1 литр воды: 3 ст. л. сахара, 2 ст. л. соли, 100 мл уксуса 9%.