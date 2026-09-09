«Это ужасно!» За что Илья Резник жестко прошелся по Ване Дмитриенко — видео

Илья Резник резко высказался о творчестве Вани Дмитриенко Источник: Мария Романова \ Городские медиа, Александр Ощепков \ NGS.RU, Михаил Огнев \ FONTANKA.RU

Народный артист России Илья Резник резко прошелся по творчеству молодого певца Вани Дмитриенко. Музыка парня поэта так разочаровала, что он даже назвал ее «примитивной».

«Это ужасно. Он разговаривает с ними (молодежью. — Прим. ред.) на своем языке. Язык очень простой, примитивный. Это очень удручает», — заявил Резник.

Илья Резник высказался о современной музыке Источник: «Абзац» \ «Нетленка», 2026

Досталось Дмитриенко от поэта-песенника во время интервью Тутте Ларсен. Резник, отвечая на вопрос о современной эстраде, не скрывал скепсиса. Как оказалось, претензии у народного артиста есть ко всей популярной музыке.

«Я иногда включаю шоу-программы. Там эти песни ужасающие, там эти рэпы», — разочарованно признался поэт.

Напомним, что 20‑летний Ваня Дмитриенко собрал стадион «Лужники» — крупнейшую спортивную арену страны, вмещающую до 81 тысячи человек. За это достижение артист попал в Книгу рекордов России как самый молодой исполнитель, которому удалось собрать такую площадку.

Кроме того, молодой певец стал наставником в одном из самых престижных и популярных шоу страны «Голос.Дети». Он вошел в историю проекта как самый молодой наставник за всё время его существования.

Артист на шоу заменил Егора Крида, с которым у него то и дело случаются конфликты: то из-за бывшей девушки, то из-за дружбы не с теми людьми. Вместе с Ваней наставниками для участников шоу станут Полина Гагарина и Алексей Воробьев с женой Аидой Гарифуллиной.