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Здоровье «Рак нельзя победить за год»: Симоньян рассказала о риске снова заболеть

«Рак нельзя победить за год»: Симоньян рассказала о риске снова заболеть

Она расскрыла, сколько ей предстоит для полного исчеления от онкологии

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Сейчас Симоньян находится в ремиссии | Источник: Маргарита Симоньян из дома / TelegramСейчас Симоньян находится в ремиссии | Источник: Маргарита Симоньян из дома / Telegram

Сейчас Симоньян находится в ремиссии

Источник:

Маргарита Симоньян из дома / Telegram

Журналистка Маргарита Симоньян рассказала, что не до конца исцелилась от страшной болезни. Глава RT продолжает лечение. В своем блоге она раскрыла все нюансы.

«Смотрите, рак груди нельзя победить за год. Все девчонки, которые через это проходят, знают, что наш срок — пять лет. Это — вот то, что произошло вчера вашими молитвами и, конечно, силой Господа, — означает, что просто на том ПЭТ/КТ, который я проходила вчера, признаков злокачественных образований новых не обнаружено», — отметила журналистка в своем Telegram-канале.

По ее словам, сейчас она находится в ремиссии, об этом она сообщила накануне. Опасность в том, что при раке молочной железы клетки могли разнестись по всему телу пораженными лимфоузлами журналистки.

«А могли быть не разнесены — и никто этого не знает, а выяснить это можно, только делая ПЭТ/КТ. Так вот, они могут быть активны в течение пяти лет с момента операции. Операция у меня была год назад, поэтому у меня ещё четыре года борьбы на самом деле, как у всех девочек, которые болеют РМЖ, как мы это называем, — раком молочной железы, — в той стадии, в которой он был у меня, то есть с поражением лимфоузлов», — подчеркнула Симоньян.

Журналистке предстоит четыре года тройной гормональной терапии со всеми побочками. Она просит подписчиков не прекращать молиться за нее.

«Ещё четыре года молитв, ваших молитв, спасибо вам большое! Я не устаю благодарить Господа за то, что Он даёт мне эти испытания, за то, что всё равно вчера всё было чисто. Это маленькая, маленькая такая, промежуточная победа. Спасибо, боремся дальше, с Божьей помощью», — делится глава RT.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Маргарита Симоньян Здоровье Рак Онкология
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