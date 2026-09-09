Травма Березкина, гол Радулова и новая награда: как прошел матч против «Драконов» в Ярославле

Как прошел матч «Локомотив» — «Шанхайские Драконы» — обзор Источник: Максим Цирулев / 76.RU

8 сентября «Локомотив» одержал вторую подряд победу в регулярном чемпионате. Матч против «Шанхайских Драконов» завершился со счетом 3:1 в пользу железнодорожников.

Действующий чемпион КХЛ на своем льду переиграл «Шанхайских Драконов». О событийном матче в Ярославле — в материале 76.RU.

Дань памяти ушедшим

За день до стартового свистка «Шанхайские Драконы» полным составом в годовщину трагедии «Локомотива» посетили мемориал на Леонтьевском кладбище.

«Это был очень сильный опыт для наших игроков. Мы почтили память людей, погибших в той трагедии. Такие моменты заставляют ещё раз задуматься о жизни и о том, насколько важно быть настоящей командой. Мы думаем о семьях погибших. Понимаем, насколько тяжёлым для них остаётся этот день — и таким он будет всегда», — рассказал главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав.

Болельщики гостей тоже не остались в стороне и во время исполнения государственных гимнов растянули свой памятный баннер.

Болельщики «Драконов» растянули баннер в память о трагедии «Локомотива» во время матча Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Лучшие и на льду, и в медицине

Перед началом игры состоялась церемония вручения приза имени Андрея Зимина. Его вручают лучшей медицинской службе КХЛ прошедшего сезона. Обладателем награды стали работники «Локомотива». На лед для вручения приза вышел главный врач ярославской команды Андрей Рудычев.

Приз Андрея Зимина назван в честь врача «Локомотива», который вместе с командой погиб в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.

Медики команды «Локомотив» признаны лучшей бригадой КХЛ по итогам сезона 2025/2026 Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Уже по ходу первого периода доктор Рудычев был вынужден применить свои профессиональные навыки. Нападающему ярославцев Илье Николаеву досталось по лицу клюшкой соперника, что вызвало рассечение.

Несмотря на этот неприятный эпизод, хозяева были активнее и заслуженно открыли счет в матче. Во второй игре подряд заброшенной шайбой отличился Егор Сурин.

«Они хорошо контролируют шайбу в зоне атаки, поднимают ее наверх, доводят до ворот, в углу крутят. Было главное — не проиграть борьбу и в характере. У нас неплохо это получалось, но они свои моменты нашли», — заявил защитник «Драконов» Михаил Науменков.

С первой смены ощущалось, что играем против чемпионской команды. У них всё отточено и налажено. Было очень сложно. Михаил Науменков защитник «Шанхайских Драконов»

Сурин отличился в матче Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Подарок на юбилейный матч

Главным действующим лицом в этот день на площадке был Александр Радулов. Нападающий «Локомотива» вышел на свой 800-й матч в КХЛ. Не проведи часть своей спортивной карьеры в Северной Америке, нестареющий хоккеист добрался бы до отметки в тысячу игр. Радулов был заряжен. Он забросил шайбу, замкнув передачу партнера на пятаке соперника. Гол для 40-летнего форварда стал первым по ходу нового сезона.

Не ушел со льда Радулов и без результативной передачи. Теперь уже сам Александр вывел на пустой створ ворот своего партнера Георгия Иванова.

Радулов отпраздновал 800-й матч заброшенной шайбой Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Главный тренер «Драконов» по итогам матча высоко оценил мастерство Радулова.

«В первую очередь, хочу поздравить Александра Радулова, который сыграл свой 800-й матч в КХЛ, он невероятная фигура для хоккея, чемпион, сегодня забил победный гол. Важный матч для него, его семьи, болельщиков, поэтому поздравляю Александра с этой цифрой», — сказал Митч Лав.

Должное своему хоккеисту выразил и Дмитрий Квартальнов, который работал с Радуловым еще с 2014 по 2016 год в ЦСКА.

«Все знают, что Саша за игрок. О нём можно говорить бесконечно. Это лидер, где бы он ни находился. Сейчас он помогает команде своей игрой, своей работой, своим отношением», — заверил специалист.

«Драконы» смогли забить одну шайбу в ворота «Локомотива» Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Травма лидера Ярославля

За семь минут до конца основного времени неприятный момент произошел в углу площадки. Хоккеист «Локомотива» Максим Березкин неудачно упал у ближнего к воротам соперника борта. Подняться форвард смог лишь с помощью того же врача команды Рудычева. Максим с криками проследовал в раздевалку, не опираясь на правую ногу. На льду в этот вечер он больше не появлялся.

Максим Березкин с помощью врача и партнера покинул площадку Источник: Максим Цирулев / 76.RU

«Степень повреждения у Березкина? Пока что доктор этим вопросом занимается», — коротко ответил Квартальнов после матча.

По данным на утро 9 сентября, Максим Березкин не появился в списке травмированных на сайте КХЛ. Там остается еще один лидер команды Артур Каюмов.

В финале хозяева окопались на своей половине площадки. Несколько неудачных пробросов позволили «Драконам» устроить финальный штурм ворот соперника.

«Хорошая игра была. В конце нам не хватило удачного момента. Где-то не повезло. Концовка была действительно хорошая. Не получилось просто забить», — сказал после матча защитник «Драконов» Науменков.

Матч в Ярославле завершился со счетом 3:1 Источник: Максим Цирулев / 76.RU

От Ярославля шайбы забросили Егор Сурин, Александр Радулов и Георгий Иванов. От «Драконов» — Бреннан Менелл.