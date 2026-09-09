Власти обсудили ликвидацию опасного захоронения в спальном районе Ярославля

Опасный шламонакопитель находится в Дзержинском районе Ярославля Источник: Александр Куренной / 76.RU

9 сентября на заседании комиссии муниципалитета Ярославля власти обсудили ликвидацию опасного шламонакопителя на улице Колесовой в Дзержинском районе.

По словам заместителя мэра Николая Степанова, в настоящее время завершаются комплексные изыскательские работы в месте размещения объекта. После этого нужно будет выбрать оптимальный вариант его ликвидации и разработать проект работ.

«Наша задача — сделать это в максимально сжатые сроки, чтобы войти в федеральную программу на 2027–2028 годы. Для этого проектно-сметная документация должна быть готова в первом квартале 2027 года», — пояснил Степанов.

Заместитель мэра добавил, что средства на проектирование, скорее всего, придется выделить из городского бюджета, хотя сейчас прорабатываются и варианты привлечения федерального финансирования.

Напомним, шламонакопитель расположен в Ярославле у жилых домов. Его площадь составляет 9,9 гектара. В советские годы он использовался как пруд-отстойник для осветления сточных вод от лакокрасочного производства. В 1976 году шламонакопитель перестал эксплуатироваться, но тонны опасных отходов остались лежать в земле. Со временем отстойник частично засыпали землей. Но до сих пор в исследованиях почвы в этом месте определяется повышенное содержание тяжелых металлов.

Ликвидацию шламонакопителя проведут в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». Для подготовки к этому процессу в апреле 2026 года городские власти подписали контракт на обследование шламонакопителя с ФГУП «Федеральный экологический оператор». В рамках соглашения исполнитель должен провести комплексные изыскательские работы, необходимые для выбора наиболее эффективных решений по ликвидации шламонакопителя. Срок завершения этих работ — 30 сентября 2026 года. Стоимость работ — 28,6 миллиона рублей.