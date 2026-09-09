«Их это дико бесит, триггерит»: маммолог ответила хейтерам актрисы Шпицы, назвавшим кормление грудью отвратительным процессом

Актриса поделилась с подписчиками этими фото, но они вызвали жаркий спор Источник: katerinashpitsa / Instagram*

В августе Катерина Шпица опубликовала у себя в соцсетях фото кормления сына грудью. Подписчики отреагировали бурно. Одни резко раскритиковали актрису, считая, что кормление — это сугубо интимный процесс. Другие поддержали.

59.RU спросил у хирурга, маммолога и специалиста по грудному вскармливанию Ольги Нугумановой о том, нормально ли публичное грудное вскармливание (ГВ), можно ли делать большие перерывы, если младенец хочет есть, и про другие нюансы грудного вскармливания.

Захейтили Катерину Шпицу за фото

Катерина Шпица опубликовала несколько снимков, на которых кормит грудью своего сына Богдана, родившегося 6 мая.

«Я хрупкого телосложения, но, слава богу, молока у меня хватало для Германа (старшего сына. — Прим. ред.), надеюсь, что с Богдашей тоже всё будет гладко столько, сколько нам понадобится, — написала актриса. — Эти минуты кормления пронзительно нежны ».

Катерина Шпица добавила, что кормить грудью надо «при малейшей возможности хоть сколько-нибудь».

Источник: katerinashpitsa / Instagram*

Подписчики актрисы по-разному отреагировали на опубликованные фото. Примерно половина читателей поддержала пермячку. Но было много и осуждающих комментариев.

«Кормление грудью — настолько интимная вещь, зачем в интернет выставлять? Для кого и для чего?» —задался вопросом подписчик.

«Господи, какой же отвратительный процесс» , — написал другой.

«Это, конечно, счастье, но это счастье лично ваше, но не напоказ», — прокомментировал третий подписчик.

«Зачем выставлять кормление грудью? Другого места нет, где можно покормить? Или вас настолько забыли, что вы пытаетесь напомнить о себе?» — эмоционально отреагировал еще один читатель.

Риски лактостаза

Пост актрисы и комментарии подписчиков мы показали пермскому хирургу, маммологу и специалисту по грудному вскармливанию Ольге Нугумановой. Мы поинтересовались у эксперта, можно ли делать большие перерывы в грудном вскармливании, чтобы не кормить ребенка в общественном месте.

« Никакой из наших биологических процессов по графику не идет . Чтобы нам по графику выстроить сон, нам нужно приложить много усилий, никто из нас не писает по графику, никто из нас не ест по часам, нам тоже для этого нужно приложить усилия, — отметила эксперт. — Никакие биологические процессы от часов не зависят. Да, есть циркадные ритмы (это внутренние биологические часы. — Прим. ред.) в нашем организме, но никаких строгих перерывов в биологических процессах быть не может».

Специалист пояснила, что приход молока у мамы зависит от очень многих факторов. Например, если она съела или выпила что-то горячее, то происходит прилив молока. Если грудь мамы переполнилась, ей желательно в ближайшее время покормить ребенка для того, чтобы избежать очень больших проблем . В частности, избежать лактостаза.

Лактостаз — это состояние, которое возникает у женщин в период грудного вскармливания, когда нарушается отток молока из молочных желез. Участок груди в этом месте становится плотным и болезненным. Если не принять меры, застойный участок может инфицироваться, и тогда развивается мастит (воспаление молочной железы).

«С лактостазом кто-то может справиться за сутки самостоятельно, а кому-то требуется моя помощь как врача, — поделилась маммолог. — На третьи-четвертые сутки лактостаза уже возможно образование гноя, абсцесса, лечение занимает месяц . Хотел бы кто-то из этих комментаторов, чтобы ублажить чужие эстетические чувства, приобрести себе медицинские проблемы длительностью месяц? Я бы очень хотела у них спросить».

ГВ — это слишком интимное занятие?

Ольга Нугуманова ответила и на главный вопрос: имеет ли право молодая мама кормить грудью в общественном месте и стоить ли стыдить за это.

Ольга Нугуманова — специалист по грудному вскармливанию с многолетним стажем Источник: личный архив Ольги Нугумановой

«Очень многие не понимают сути и цели грудного вскармливания. Ведь грудное вскармливание — это не про еду, не только про еду и не столько про еду, — подчеркнула собеседница. — Это не просто пошел и ложкой положил еду в рот. Любая женщина, которая кормила, вам скажет, что этот процесс не только про „кормление“, ты общаешься в это время с ребенком, ты получаешь от ребенка различные сигналы и эмоции. Ты сама испытываешь эмоции в это время. Да, ребенок наслаждается сосанием, потому что сосание — это приятно. Иначе бы, например, люди не так пристрастились к курению, это не только про зависимость от никотина, это про повторяемость движений. При ГВ ребенок ритмично сосет, двигает языком и челюстью, это называется ритмическое сосредоточение, это приятный процесс для ребенка, он успокаивает и усыпляет. Но в это время он так же, как и мама, испытывает эмоции, это время общения, умиротворения, улыбок и обнимашек».

По словам эксперта, женщина ничего никому не обязана, в том числе не обязана объяснять, почему она решила покормить ребенка прямо здесь и сейчас.

«При этом, когда ребенок плачет в самолете или автобусе длительного следования, там обычно никто и никогда не против, что женщина достанет грудь и даст ее ребенку, чтобы его успокоить … Интересно, как же получается, куда девалось всеобщее возмущение?» — рассуждает собеседница.

Ольга Нугуманова отдельно отметила, что часто женскую грудь используют в рекламе, и это в обществе никого не смущает.

«Когда женщина кормит ребенка молоком, она выполняет свою естественную, природой заложенную функцию, но мужчин это дико бесит, триггерит, — говорит собеседница. — А когда же женская грудь не возмущает? Часто в рекламе грудь у нас продает всё: обои, автомобили, тренажерные залы . Тут мы затронули главную проблему представления женщин в медиа и СМИ — это расчеловечивание женщины, объективация женского тела . Женщина в медиа слишком часто представляется как объект, как составные части тела: „вот большая и почти голая грудь, посмотрите и купите наш продукт“. Тогда женская грудь не смущает мужчин абсолютно никак, хотя она оголена гораздо больше, чем при кормлении ребенка. Когда женщина приложила младенца к груди, там чаще всего практически ничего не видно, многие женщины используют одежду для кормления. Кто-то использует накидки для кормления, хотя они не нравятся большинству детей».

Эксперт подчеркнула, что здесь есть двойной стандарт: когда сексуализированная грудь — «это хорошо и правильно», а грудь для кормления ребенка — «уберите, я не хочу это видеть».

«Хотя проблемы в этом нет, — говорит эксперт. — Можно просто отвернуться и не смотреть, если зрелище неприятно. Но нет же, частая реакция у мужчин: „Я должен возмутиться и до всех донести свое мнение“. А теперь подумаем, а в чем же причина? А всё очень просто, недовольство обычно в том, что „меня здесь не учитывают, здесь нет моего интереса“, в этом вся проблема этих комментаторов ».

Ольга Нугуманова добавила, что в современном информационном поле много мифов о грудном вскармливании, и очень важно, чтобы женщины могли найти больше адекватной информации о материнстве и кормлению грудью. К счастью, всё больше появляется хорошо обученных консультантов по ГВ, которые создают нужный контент.

Эксперт также отметила, что людей нисколько не оскорбляет, когда актрисы выкладывают свои сексуализированные фотографии. Это никого не смущает.

«А тут все на женщину накинулись, когда она решила поделиться моментом своего материнства, которое ей так важно, — продолжает специалист. — Предлагаю взглянуть глубже и подумать, почему это так задевает комментаторов. Я думаю, что их злобные фразы больше говорят о них, а не о той актрисе, по поводу которой они высказались».

Ранее мы писали, что муж Катерины Шпицы откровенно поделился своими эмоциями после участия в партнерских родах.