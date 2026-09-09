Школьников перевели на удаленку, а аэропорты закрыли: в ХМАО впервые объявили беспилотную опасность

В Ханты-Мансийском автономном округе впервые объявили беспилотную опасность. В аэропортах введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, а школы закрыли.
Ограничения на прилет и вылет действуют в аэропортах Сургута, Игрима, Нягани, Советского и Урая. Об этом сообщили в Росавиации.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — передает ведомство.
Кроме того, учеников первой смены отпускают из школ домой только в сопровождении родителей или законных представителей. Для второй смены во всех образовательных организациях сегодня объявлен дистанционный формат обучения, сообщают наши коллеги из 86.RU.
Власти просят жителей сохранять спокойствие и по возможности не выходить на улицу, не подходить к окнам и не покидать безопасное место до сигнала «Отбой угрозы атаки беспилотника». Ответственные службы приведены в режим повышенной готовности.
Вместе с этим в регионе могут ввести ограничения связи и мобильного интернета в целях безопасности. При обнаружении беспилотника людей просят сразу покинуть зону его видимости.