В Ярославле расширили список имущества стадиона «Шинник», которое передадут НКО

В Ярославле расширили список имущества на стадионе «Шинник», которое передадут автономной некоммерческой организации «Центр социально-экономического развития территорий» в качестве имущественного взноса.
Ранее, 17 июня, муниципалитет одобрил передачу НКО двух земельных участков (площадь Труда, 3 и улица Свердлова, 29а), а также расположенную на них недвижимость — футбольное поле и трибуны стадиона «Шинник», тренировочное поле, здания билетных касс и склада, физкультурно-оздоровительный комплекс и коммунальные сети.
9 сентября на заседании комиссии муниципалитета Ярославля председатель комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Денис Пуговишников пояснил, что имущественный комплекс стадиона еще раз проанализировали и выявили объекты, которые нужно передать НКО в дополнение к озвученным ранее.
«В основном это инженерные сети, которые нужны для функционирования объектов недвижимости, уже переданных „Центру социально-экономического развития территорий“, а также движимое имущество, которое находится на территории стадиона или в объектах недвижимости», — сообщил Денис Пуговишников.
Список дополнили такими объектами, как забор, металлические башни освещения арены стадиона «Шинник», тренировочная площадка, 3981 кресло, сети наружного освещения и прочее.
Напомним, мэрия Ярославля и правительство Ярославской области войдут в правление автономной некоммерческой организации «Центр социально-экономического развития территорий», учредителями которой являются ПАО «Банк ПСБ» и благотворительный фонд «Подари Себе Будущее». Данное НКО будет работать над реализацией соглашения между правительством, банком и мэрией по созданию нового стадиона и нежилого делового центра на территории «Шинника».
По словам Дениса Пуговишникова, передача имущества в НКО запланирована на конец сентября — начало октября 2026 года.
На встрече с журналистами 13 августа 2026 года губернатор Михаил Евраев сообщил, что новый стадион на 12 тысяч зрителей (вдвое меньше существующего) уже проектируется. Он будет построен на месте старого. Стоимость объекта составит около 16 миллиардов рублей.