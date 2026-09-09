В Ярославле расширили список имущества стадиона «Шинник», которое передадут НКО

Имущество стадиона «Шинник» в Ярославле передают некоммерческой организации Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле расширили список имущества на стадионе «Шинник», которое передадут автономной некоммерческой организации «Центр социально-экономического развития территорий» в качестве имущественного взноса.

Ранее, 17 июня, муниципалитет одобрил передачу НКО двух земельных участков (площадь Труда, 3 и улица Свердлова, 29а), а также расположенную на них недвижимость — футбольное поле и трибуны стадиона «Шинник», тренировочное поле, здания билетных касс и склада, физкультурно-оздоровительный комплекс и коммунальные сети.

9 сентября на заседании комиссии муниципалитета Ярославля председатель комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Денис Пуговишников пояснил, что имущественный комплекс стадиона еще раз проанализировали и выявили объекты, которые нужно передать НКО в дополнение к озвученным ранее.

«В основном это инженерные сети, которые нужны для функционирования объектов недвижимости, уже переданных „Центру социально-экономического развития территорий“, а также движимое имущество, которое находится на территории стадиона или в объектах недвижимости», — сообщил Денис Пуговишников.

Список дополнили такими объектами, как забор, металлические башни освещения арены стадиона «Шинник», тренировочная площадка, 3981 кресло, сети наружного освещения и прочее.

Напомним, мэрия Ярославля и правительство Ярославской области войдут в правление автономной некоммерческой организации «Центр социально-экономического развития территорий», учредителями которой являются ПАО «Банк ПСБ» и благотворительный фонд «Подари Себе Будущее». Данное НКО будет работать над реализацией соглашения между правительством, банком и мэрией по созданию нового стадиона и нежилого делового центра на территории «Шинника».

По словам Дениса Пуговишникова, передача имущества в НКО запланирована на конец сентября — начало октября 2026 года.