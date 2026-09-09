В Ярославле водитель иномарки сбил 10-летнего ребенка

В Ярославле в ДТП пострадал 10-летний мальчик. Как сообщили в полиции, водитель на иномарке сбил школьника на зебре в Брагине. Всё случилось около пяти часов вечера 8 сентября в районе дома № 88 по Ленинградскому проспекту.
«В результате ДТП несовершеннолетний госпитализирован», — рассказали в УМВД России по Ярославской области.
В полиции уточнили, что за рулем «Шкоды» был 35-летний водитель. При этом пешеходный переход, где случилась авария, регулируется светофором. На данный момент правоохранителями проводится проверка, в ходе которой устанавливаются обстоятельства.
Ранее в Ярославле на перекрестке проспекта Фрунзе и улицы Чернопрудной кроссовер «Чанган» сбил 10-летнего мальчика на самокате. Ребенка госпитализировали с травмами. На запись уличных камер попал момент аварии. Видно, что мальчик ехал на самокате по пешеходному переходу. Водитель не остановился, когда сбил ребенка. Машина проехала по нему. Состояние ребенка оценивалось как тяжелое.