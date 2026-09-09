В Ярославле водитель иномарки сбил 10-летнего ребенка

В Ярославле водитель иномарки сбил ребенка на пешеходном переходе Источник: УМВД России по Ярославской области / Max

В Ярославле в ДТП пострадал 10-летний мальчик. Как сообщили в полиции, водитель на иномарке сбил школьника на зебре в Брагине. Всё случилось около пяти часов вечера 8 сентября в районе дома № 88 по Ленинградскому проспекту.

«В результате ДТП несовершеннолетний госпитализирован», — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

В полиции уточнили, что за рулем «Шкоды» был 35-летний водитель. При этом пешеходный переход, где случилась авария, регулируется светофором. На данный момент правоохранителями проводится проверка, в ходе которой устанавливаются обстоятельства.