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Происшествия В Ярославле водитель иномарки сбил 10-летнего ребенка

В Ярославле водитель иномарки сбил 10-летнего ребенка

Публикуем подробности от полиции

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В Ярославле водитель иномарки сбил ребенка на пешеходном переходе | Источник: УМВД России по Ярославской области / MaxВ Ярославле водитель иномарки сбил ребенка на пешеходном переходе | Источник: УМВД России по Ярославской области / Max

В Ярославле водитель иномарки сбил ребенка на пешеходном переходе

Источник:

УМВД России по Ярославской области / Max

В Ярославле в ДТП пострадал 10-летний мальчик. Как сообщили в полиции, водитель на иномарке сбил школьника на зебре в Брагине. Всё случилось около пяти часов вечера 8 сентября в районе дома № 88 по Ленинградскому проспекту.

«В результате ДТП несовершеннолетний госпитализирован», — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

В полиции уточнили, что за рулем «Шкоды» был 35-летний водитель. При этом пешеходный переход, где случилась авария, регулируется светофором. На данный момент правоохранителями проводится проверка, в ходе которой устанавливаются обстоятельства.

Ранее в Ярославле на перекрестке проспекта Фрунзе и улицы Чернопрудной кроссовер «Чанган» сбил 10-летнего мальчика на самокате. Ребенка госпитализировали с травмами. На запись уличных камер попал момент аварии. Видно, что мальчик ехал на самокате по пешеходному переходу. Водитель не остановился, когда сбил ребенка. Машина проехала по нему. Состояние ребенка оценивалось как тяжелое.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
ДТП Авария Ребенок Пешеход Иномарка Пешеходный переход Полиция
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Комментарии
19
Гость
36 минут
Сейчас поднимется нытьё что водитель неуиноуен. Во всём ребёнок виноват.
Гость
38 минут
Опять сбили ребёнка на пешеходнике.
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Гость
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