«Майонезик-майонез»: как погибла мукбанг-блогер и почему родные не могли отговорить ее есть на камеру

Маришка Майонезик прославилась, поедая на камеру вредную пищу Источник: Городские медиа

Марина Кузьменко внезапно скончалась летом 2025 года. 28-летняя девушка под ником Маришка Майонезик прославилась тем, что снимала на видео то, как она поедает вредную пищу. Всё это сопровождалось разговором с подписчиками, в котором она называла продукты два раза с уменьшительно-ласкательными суффиксами.

«Мы никогда не поддерживали ее в этом. Всегда говорили, что это как бы глупости: „Марин, это несерьезно, и не стоит этим заниматься“. Но ей это нравилось, и мы потом уже приняли ее такой, какой она была», — рассказала сестра погибшей Юлия Клюкина в шоу «Пусть говорят».

Марина одна растила сына. Ее блог начался с песен и танцев, но подписчиков сильно прибавил именно мукбанг — еда на камеру. Зрители стали донатить небольшие суммы, присылать подарки и ей, и ее сыну.

Марины не стало 9 июня 2025 года — она скончалась в больнице от острого панкреатита. На шоу многие накинулись на ее сестру — мол, куда смотрела семья, почему не остановили, не отговорили от поедания вредной пищи.

«Она сделала свой выбор, и она кушала то, что ей хотелось. Естественно, я никак не могла на нее повлиять», — оправдывалась Юлия.