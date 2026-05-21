Шестиметровая «Птица Говорун» и космическая горка: как обновят центральную площадь Ярославля

В Ярославле установят детскую площадку за 30 млн

Центральную площадь Юности у ТЮЗа в Ярославле ждет космическое обновление: здесь начнут устанавливать необычную детскую площадку. У стен театра вырастет городок для лазания «Птица Говорун». Высота птички — 6,1 метр.

Областные власти ищут подрядчика на сайте «Госзакупок». Помимо птицы на площади появится ещё и горка в футуристичном стиле. Выросшие на советских мультфильмах смогут увидеть в ней отсылки к персонажу Громозеке из «Тайны третьей планеты».

Птица Говорун — это вымышленный персонаж книг Кира Булычёва и советского мультфильма «Тайна третьей планеты» 1981 года. История рассказывает о приключениях девочки Алисы и её папы-ученого, которые отправляются в космос на поиски новых видов животных для городского зоопарка.

«Качество товара должно соответствовать нормам, правилам, стандартам действующего законодательства Российской Федерации. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар по своим функциональным и качественным характеристикам пригоден для эксплуатации в соответствии со своим назначением», — говорится в проекте контракта.

Поставщик также обязан самостоятельно установить детскую площадку. За все работы и поставку «Птицы Говоруна» власти готовы заплатить максимум 30 млн рублей. За эти деньги у ТЮЗа установят новые аттракционы: птицу и горку со скалодромом.

Установить объекты должны до 15 октября 2026 года.

Габариты площадки внушительные — 8,2 метра в длину, 4,8 метра в ширину и 6,1 метра в высоту.

Корпус новых аттракционов должен быть изготовлен из стали и фанеры, обшивка — из фанеры хвойных пород. На площадке должны быть установлены сетки для лазания из полимерного армированного каната, закрытая горка-желоб, скалодром, лесенки, канатные сетки и сети для лазанья. Горка-желоб должна быть изготовлена из нержавеющей стали.

Подрядчика выберут 1 июня 2026 года. Заявки от желающих заключить контракт будут принимать до 28 мая.

Как ещё могут обновить площадь

Обновить площадь в целом тоже могут, если повезет.

Напомним, в Ярославле идет голосование за территории, которые благоустроят в 2027 году. Места, набравшие наибольшую поддержку жителей, попадут в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды». Сейчас в общенародном голосовании участвуют шесть ярославских парков и скверов. Мы показывали, как их хотят благоустроить.

Площадь Юности тоже вошла в список. Если за неё проголосуют, то через год после установки «Птицы Говоруна» здесь могут заменить тротуарную плитку, и обновить действующую детскую площадку, которая поизносилась. Планируется разместить ещё больше лавочек, озеленить территорию и установить современное освещение.

