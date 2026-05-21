НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Ярославле
Погода+26°

облачно, без осадков

ощущается как +27

0 м/c,

 758мм 61%
Подробнее
3 Пробки
USD 70,95
EUR 81,98
Известные ярославцы — о матче «Локомотива»
Что будет с ЯрГЭТ
Самое время купить квартиру
Ярославец на «Поле чудес»
Как отметить свадьбу в Ярославле
Ликвидация «зеленых масел»
Когда придет прохлада
Афиша на неделю
Когда включат горячую воду
Город Шестиметровая «Птица Говорун» и космическая горка: как обновят центральную площадь Ярославля

Шестиметровая «Птица Говорун» и космическая горка: как обновят центральную площадь Ярославля

За это готовы заплатить 30 млн рублей

329
В Ярославле установят детскую площадку за 30 млн | Источник: aira.ru, правообладатель изображения&nbsp;— ООО&nbsp;«Айра», Александр Куренной / 76.RUВ Ярославле установят детскую площадку за 30 млн | Источник: aira.ru, правообладатель изображения&nbsp;— ООО&nbsp;«Айра», Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле установят детскую площадку за 30 млн

Источник:

aira.ru, правообладатель изображения — ООО «Айра», Александр Куренной / 76.RU

Центральную площадь Юности у ТЮЗа в Ярославле ждет космическое обновление: здесь начнут устанавливать необычную детскую площадку. У стен театра вырастет городок для лазания «Птица Говорун». Высота птички — 6,1 метр.

Областные власти ищут подрядчика на сайте «Госзакупок». Помимо птицы на площади появится ещё и горка в футуристичном стиле. Выросшие на советских мультфильмах смогут увидеть в ней отсылки к персонажу Громозеке из «Тайны третьей планеты».

Птица Говорун — это вымышленный персонаж книг Кира Булычёва и советского мультфильма «Тайна третьей планеты» 1981 года. История рассказывает о приключениях девочки Алисы и её папы-ученого, которые отправляются в космос на поиски новых видов животных для городского зоопарка.

Как будет выглядеть площадка на площади Юности | Источник: «Госуслуги»Как будет выглядеть площадка на площади Юности | Источник: «Госуслуги»

Как будет выглядеть площадка на площади Юности

Источник:

«Госуслуги»

«Качество товара должно соответствовать нормам, правилам, стандартам действующего законодательства Российской Федерации. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар по своим функциональным и качественным характеристикам пригоден для эксплуатации в соответствии со своим назначением», — говорится в проекте контракта.

Поставщик также обязан самостоятельно установить детскую площадку. За все работы и поставку «Птицы Говоруна» власти готовы заплатить максимум 30 млн рублей. За эти деньги у ТЮЗа установят новые аттракционы: птицу и горку со скалодромом.

Установить объекты должны до 15 октября 2026 года.

Габариты площадки внушительные — 8,2 метра в длину, 4,8 метра в ширину и 6,1 метра в высоту.

Корпус новых аттракционов должен быть изготовлен из стали и фанеры, обшивка — из фанеры хвойных пород. На площадке должны быть установлены сетки для лазания из полимерного армированного каната, закрытая горка-желоб, скалодром, лесенки, канатные сетки и сети для лазанья. Горка-желоб должна быть изготовлена из нержавеющей стали.

Подрядчика выберут 1 июня 2026 года. Заявки от желающих заключить контракт будут принимать до 28 мая.

Как ещё могут обновить площадь

Обновить площадь в целом тоже могут, если повезет.

Напомним, в Ярославле идет голосование за территории, которые благоустроят в 2027 году. Места, набравшие наибольшую поддержку жителей, попадут в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды». Сейчас в общенародном голосовании участвуют шесть ярославских парков и скверов. Мы показывали, как их хотят благоустроить.

Площадь Юности тоже вошла в список. Если за неё проголосуют, то через год после установки «Птицы Говоруна» здесь могут заменить тротуарную плитку, и обновить действующую детскую площадку, которая поизносилась. Планируется разместить ещё больше лавочек, озеленить территорию и установить современное освещение.

Площадь Юности могут комплексно благоустроить | Источник: «Госуслуги»Площадь Юности могут комплексно благоустроить | Источник: «Госуслуги»

Площадь Юности могут комплексно благоустроить

Источник:

«Госуслуги»

Если площадь Юности, площадка может выглядеть так | Источник: «Госуслуги»Если площадь Юности, площадка может выглядеть так | Источник: «Госуслуги»

Если площадь Юности, площадка может выглядеть так

Источник:

«Госуслуги»

Как вам идея с новой площадкой?

Как-то громоздко, не нравится
Главное, чтобы понравилось детям
Отвечу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Детская площадка ТЮЗ Площадь Юности Госзакупка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
54 минуты
За 30 миллионов можно и унитазы золотые там поставить.
Гость
52 минуты
Раз в «проект благоустройства» включены конкретные архитектурные формы и аттракционы, значит, тендер проводится в интересах конкретного поставщика... Интересно, как это согласуется с российским законодательством о торгах?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Мелочей нет»: экс-игрок «Локомотива» объяснил, что потребуется команде для победы над «Ак Барсом»
Илья Горохов
Хоккей
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Мнение
«Все московские команды провалились». Эксперт назвал главного фаворита в борьбе за победу в РПЛ следующего сезона
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
Больше не кусается: как продолжение «Дьявол носит Prada» превратилось в лекцию по психологии
Анастасия Власова
Пишет о людях и разбирается в астрологии
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем