У питомца появляются особенные потребности. Ветеринар рассказала, в чем отличие корма для стерилизованных котов от обычного

Ветеринар ответила на вопросы владельцев животных Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В зоомагазинах часто можно увидеть корма, предназначенные специально для стерилизованных котов. Чем они отличаются от обычных и есть ли смысл платить больше? На эти вопросы «Доктору Питеру» ответила доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.

Новые потребности

Стерилизация у кошек вызывает изменения гормонального фона. Из-за этого выработка половых гормонов снижается, падает уровень активности, а аппетит растет. В результате после процедуры животные более склонны к набору лишнего веса.

Влажные и сухие корма для стерилизованных кошек разработаны с учетом изменившихся физиологических потребностей таких животных. По сравнению с обычными рационами их калорийность снижена примерно на 20%.

Также они содержат меньше жиров, оптимальное для стерилизованных питомцев количество белка и клетчатки, а также необходимое для поддержания здоровья мочевыделительной системы соотношение магния, кальция и фосфора.

Вашему коту это понравится

Что удобнее и выгоднее покупать для стерилизованной кошки: сухой корм, влажный корм в паучах или консервы в банках?

Важно учитывать, что влажный корм менее калориен, чем сухой. Поэтому увеличение доли влажного корма в суточном рационе позволяет снизить его общую калорийность, сохранив при этом больший объем порции. Так ваша кошка не будет толстеть.

С точки зрения вкусовой привлекательности для кошек паучи и консервы примерно одинаковы. Главное, чтобы корм был полнорационным, то есть содержал примерно 40 незаменимых питательных веществ и полностью отвечал потребностям здорового животного.

Убедиться в полнорационности корма можно по информации на упаковке, где производитель размещает отметки типа «полнорационный корм» и «рацион сбалансирован».

«Премиум» не значит лучший

Качественный влажный корм как в паучах, так и в банках можно найти в любом ценовом сегменте. При выборе важно ориентироваться не на стоимость, а на состав и обязательно проверять, подходит ли он конкретно вашему любимцу.

Не стоит ориентироваться исключительно на условные классы кормов: «эконом», «премиум», «суперпремиум» или «холистик». Эти обозначения не закреплены законодательно и не регулируются едиными стандартами, поэтому каждый производитель определяет их самостоятельно. То есть любому корму, независимо от его качества, может быть присвоена категория «холистик» или «суперпремиум».

В основном производители используют подобные формулировки в качестве способа продвижения товара на рынке.

Обед для пожилого хищника

При выборе корма для стерилизованного любимца в возрасте ориентируйтесь на его индивидуальные предпочтения. С возрастом потребности животных в энергии меняются, но питомцу старше семи лет не обязательно сразу переходить на рацион с пометкой «7+». Можно продолжать кормить кошку привычным влажным кормом, если он подходит животному и производитель не указывает верхнюю возрастную границу.

Полнорационное желе, кусочки в соусе или паштет обладают достаточно мягкой текстурой и будут комфортны для большинства пожилых кошек, в том числе для животных с проблемными зубами и деснами.

Не забывайте следить за водным балансом питомца и его активностью Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Обычный корм не яд

Сама по себе стерилизация не означает, что кошке обязательно нужен специальный корм. Если после операции кошка сохраняет нормальную массу тела, остается активной и не имеет проблем со здоровьем, ее вполне можно кормить обычным влажным кормом в сочетании с привычным сухим рационом.

Если вы замечаете, что кошка начинает набирать вес, стоит проконсультироваться с ветеринарным врачом, пересмотреть размер порций и/или калорийность рациона.

Кроме того, необходимо следить за водным балансом питомца. Кошки зачастую не пьют достаточно воды. В результате у них может развиться мочекаменная болезнь. Поэтому у них всегда должен быть доступ к свежей воде, причем желательно разместить несколько источников воды в разных частях дома . А если питомец пьет мало, важно включать в его меню влажные корма, которые помогают увеличить общее потребление жидкости.

Стерилизованные кошки, как правило, становятся менее подвижными, поэтому владельцу необходимо поддерживать уровень активности питомца, вовлекая его в игры. Также для этого можно организовать дома вертикальное пространство для лазания с помощью высокого игрового комплекса. Еще можно использовать различные игрушки.