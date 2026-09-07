Застали в самый неподходящий момент: 16 фото животных, от которых вы придете в восторг

В городке Монровия, где и был сделан этот кадр, косолапые гости на заднем дворе — обычное дело Источник: Loren Elliott / nhm.ac.uk

Конкурс фотографий дикой природы Wildlife Photographer of the Year возвращается на радары. Чтобы подогреть интерес, организаторы представили главных претендентов на победу. И за каждым эпичным кадром здесь стоит своя история. Очень амбициозная лягушка, которая так и не смогла поймать бабочку, вальяжный американский черный медведь, решившего устроить себе отдых у бассейна в Калифорнии, спрятавшийся за деревом леопард — героям этих снимков найдется чем вас удивить.

«Глаз бури». Девальд Тромп

Вдоль западного побережья Анголы, Намибии и ЮАР более чем на две тысячи километров растянулась пустыня Намиб. Место, мягко говоря, не для слабонервных — это одна из самых жестких и суровых сред обитания на всей планете.

Именно здесь фотограф Девальд Тромп попал в бурю, которая превратила воздух в сплошную стену из песка. Впрочем, посреди этого апокалипсиса автор снимка нашел свой идеальный кадр, главным героем которого стал крошечный намакваский хамелеон, невозмутимо стоящий лицом к лицу со стихией.

Пока люди задыхаются от пыли, этот парень ждет свой глоток воды Источник: Dewald Tromp / nhm.ac.uk

«Искусство полета». Джек Крокфорд

В самом сердце Лондона фотограф Джек Крокфорд поймал кадр всей своей жизни. Он зафиксировал идеальный, почти математический тайминг: в объектив одновременно попали пассажирский лайнер, заходящий на посадку в аэропорт, и летящий точно параллельно ему обыкновенный стриж.

Пассажиры на борту самолета и этот маленький крылатый экстремал занимались ровно одним и тем же — возвращались домой. Для стрижей Лондон стал финальной точкой грандиозного трансконтинентального путешествия. Птицы как раз завершали свою ежегодную эпическую миграцию из Южной Африки к местам гнездования в Северной Европе.

Если присмотреться, сходство стрижа с коммерческим авиалайнером не так уж и случайно Источник: Jack Crockford / nhm.ac.uk

«Ответный удар». Андреа и Масео Грамматико

Фотографы Андреа и Масео Грамматико, сделавшие этот кадр в местечке Сьерпе в Коста-Рике, обнаружили дерзкого безбилетника далеко не сразу. Только просматривая отснятый материал на компьютере, они разглядели обычного комара, который устроился прямо на голове у смертоносной рептилии.

Спорим, вы тоже не сразу заметили главный сюрприз на снимке? Источник: Andrea and Maceo Grammatico / nhm.ac.uk

Чтобы получить такое четкое изображение, фотографам пришлось попотеть: они использовали сложную технику макросъемки, склеивая несколько кадров с разной точкой фокусировки в один. И концентрация там была нужна железная — змея-то не игрушечная.

«Ледяное окно». Одун Рикардсен

Представьте, что вы обычный полярный тюлень. Вы плывете под толщей воды, у вас заканчивается кислород, вы поднимаете глаза к спасительной лунке, чтобы сделать вдох, а там — это. Картинка, от которой у любого ластоногого кровь стынет в жилах.

Медведь заставил себя ждать, но профессиональное терпение окупилось сполна Источник: Audun Rikardsen / nhm.ac.uk

«Крылья тьмы». Энди Паркинсон

Почти все грифы на нашей планете — убежденные падальщики, которые никогда не откажутся от бесплатного обеда. И этот роскошный пернатый парень с фотографии Энди Паркинсона — не исключение.

По словам фотографа, где-то за кадром прячется ягуар, который ждет, когда гриф наестся Источник: Andy Parkinson / nhm.ac.uk

Фотограф поймал в объектив американского черного грифа, который с комфортом устроился прямо на туше каймана, дрейфующей по реке в бразильском государственном парке «Встреча вод» на севере Пантанала. Настоящая идиллия дикой природы: солнце, река и куча бесплатного мяса.

«Городской странник». Сора Миядзава

Фотограф Сора Миядзава случайно наткнулся на восточно-японскую жабу в самом сердце Токио. Земноводное на секунду замерло посреди асфальтовых джунглей, перед тем как шмыгнуть обратно в кусты.

Удивительно, как эти ребята умудряются комфортно себя чувствовать в городе, где друг у друга на головах живут 14 миллионов человек Источник: Sora Miyazawa / nhm.ac.uk

Сора момент не упустил и сделал фантастический кадр: амфибия сидит на фоне мягкого, переливающегося неонового света ночного города. Выглядит это как постер к новому фильму в стиле киберпанк.

«Взаимные друзья». Эрнест Портер

Отношения носорогов и птиц-волоклюев — это идеальный пример каноничного бизнес-партнерства в дикой природе. Схема простая и честная: пернатые получают шведский стол из сочных паразитов, которых они выковыривают прямо из складок толстой носорожьей кожи, а сам гигант взамен избавляется от надоедливых клещей.

Если вы присмотритесь к кадру поближе, то заметите деталь, которая так зацепила автора: в глазу носорога отчетливо видно едва заметное, гипнотизирующее голубое кольцо. Выглядит стильно, даже если ты весишь пару тонн. Источник: Ernest Porter / nhm.ac.uk

«Поднят на поверхность». Вегард Биркеланд Аасен

Автор этого снимка сразу понял: то, что попало в объектив его квадрокоптера, — не просто красивый кадр, а тяжелая, но невероятно важная документация.

Семья для касаток — это буквально всё. И когда этот идеальный мир рушится из-за гибели детеныша, океанские гиганты переживают настоящую трагедию, понятную без слов Источник: Vegard Byrkjeland Aasen / nhm.ac.uk

Во время научного исследования китообразных у побережья Норвегии дрон зафиксировал взрослую косатку, которая плыла, удерживая на голове тело своего мертвого детеныша. Время от времени оно соскальзывало и начинало тонуть, но мать раз за разом ныряла, подхватывала его и снова тащила наверх. В дикой природе самки китов часто выталкивают новорожденных на поверхность, чтобы те сделали свой самый первый в жизни вдох. То, что снял Вегард, было отчаянной, разбивающей сердце попыткой матери реанимировать своего малыша.

«Золотое стадо». Бенце Мате

Фотограф Бенце Мате стоял в тридцати метрах от водопоя, но физически чувствовал, как его обдает мощным потоком воздуха. Ветер подняли десятки тысяч синхронно бьющихся маленьких крыльев.

Знакомьтесь, это красноклювые квелии — самые многочисленные дикие птицы на планете Земля Источник: Bence Máté / nhm.ac.uk

Этот птичий хаос в национальном парке Цаво-Ист в Кении продолжался всего пару минут, но Бенсу хватило этого мгновения, чтобы сделать эпический кадр: живое облако из перьев накрыло землю так плотно, что частично спрятало от объектива стоявших у воды огромных слонов и буйволов.

«На дереве без белки». Аллегра Хаттон

Быть леопардом в африканской саванне — это не только пафосно рычать и лениво лежать на ветках. Иногда это еще и публичный позор, который к тому же документируют фотографы.

Вместо роскошного ужина большая и грозная кошка получила статус главного неудачника дня в саванне и кучу насмешек от местной фауны Источник: Allegra Hutton / nhm.ac.uk

Все знают леопардов как прирожденных и невероятно ловких древесных хищников. Но этому парню из Ботсваны явно не повезло с соперником: он умудрился вчистую проиграть вертикальный забег крошечной белке. Хитрый и маневренный грызун набрал такую скорость, что пулей взлетел на самую верхушку дерева, куда тяжелому пятнистому коту путь был заказан. Неуклюжему леопарду оставалось только признать поражение.

«Мгновенный побег». Йенс Кульман

Когда фотограф Йенс Кульман впервые приехал в Центральный заповедник Калахари в Ботсване сразу после мощных ливней, пустыня буквально кишела головастиками. Но когда Йенс вернулся на то же место через месяц, все временные пруды и лужи превратились в бурлящий котел, забитый молодыми африканскими лягушками-быками.

Йенс две недели наблюдал за безумными буднями лягушачьих подростков Источник: Jens Cullmann / nhm.ac.uk

Парни подросли, жутко проголодались и в жесткой борьбе за выживание начали есть вообще всё, что хоть немного шевелилось. Настоящий постапокалипсис в масштабах отдельно взятой лужи.

«Затишье посреди бури». Шейн Гросс

Каждое утро на самом рассвете фотограф Шейн Гросс наблюдал одну и ту же завораживающую картину. Прямо у побережья острова Д'Аррос на Сейшелах собиралась огромная стая большеглазых каранксов, которые неспешно кружили в прозрачной воде.

Чтобы передать всю магию этого места, Шейн использовал сплит-съемку, когда объектив камеры делит кадр ровно пополам Источник: Shane Gross / nhm.ac.uk

Вообще этим рыбам на планете живется несладко — каранкс считается популярным трофеем, и рыбаки по всему миру ведут на него активную охоту. Но конкретно этой банде крупно повезло. Акватория вокруг острова Д'Аррос официально объявлена морским заповедником, где любой вылов строго-настрого запрещен. Это часть глобальной экологической программы, цель которой — защитить как минимум 30% суши и океана Земли уже к 2030 году. Так что здесь рыба может чувствовать себя в абсолютной безопасности.

«Скрытый дракон». Гил Вайзен

Спорим, вы всматриваетесь в этот снимок и в упор не видите здесь ничего, кроме пучка сухого мха?

Эта крошечная кузнечиха в длину едва достигает 15 миллиметров, а встретить ее можно исключительно в Андах Эквадора. Так что найти эту дамочку — тот еще квест Источник: Gil Wizen / nhm.ac.uk

А между тем прямо по центру кадра сидит один из самых гениальных мастеров маскировки на планете — кузнечик Lichenodraculus matti, которого ученые поэтично прозвали «маленьким лишайниковым драконом Мэтта».

«Защитник океана». Ральф Пейс

Знакомьтесь, это чудное создание — калифорнийский морской заяц.

Зеленые луга, по которым гуляет наш ушастый слизень, — это морская трава Источник: Ralph Pace / nhm.ac.uk

На самом деле никакой это не пушистый грызун, а гигантский морской слизень, который обжил западное побережье США и северную Мексику. Фотограф Ральф Пейс поймал этого брюхоногого моллюска в заливе Монтерей. На закате его силуэт, пробирающийся сквозь густые подводные заросли, выглядит точь-в-точь как заячья голова с длинными ушами — отсюда и такое название.

«Шоу продолжается». Пьетро Рохас

В то время как цивилизованный мир один за другим вводит жесткие запреты на использование диких зверей в индустрии развлечений, в некоторых уголках планеты шоу продолжается. И выглядит оно, мягко говоря, спорно.

Цена аплодисментов для животного всегда одинакова Источник: Pietro Rojas / nhm.ac.uk

Когда в Доху на гастроли приехал очередной передвижной шапито со зверинцем, фотограф Пьетро Рохас решил зафиксировать это зрелище. На его кадре запечатлен кульминационный момент шоу: огромный бурый медведь покорно выступает перед жующей попкорн публикой, нарезая круги по цирковой арене на крошечном детском мотоцикле.