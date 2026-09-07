Застали в самый неподходящий момент: 16 фото животных, от которых вы придете в восторг

Конкурс фотографий дикой природы Wildlife Photographer of the Year возвращается на радары. Чтобы подогреть интерес, организаторы представили главных претендентов на победу. И за каждым эпичным кадром здесь стоит своя история. Очень амбициозная лягушка, которая так и не смогла поймать бабочку, вальяжный американский черный медведь, решившего устроить себе отдых у бассейна в Калифорнии, спрятавшийся за деревом леопард — героям этих снимков найдется чем вас удивить.
«Глаз бури». Девальд Тромп
Вдоль западного побережья Анголы, Намибии и ЮАР более чем на две тысячи километров растянулась пустыня Намиб. Место, мягко говоря, не для слабонервных — это одна из самых жестких и суровых сред обитания на всей планете.
Именно здесь фотограф Девальд Тромп попал в бурю, которая превратила воздух в сплошную стену из песка. Впрочем, посреди этого апокалипсиса автор снимка нашел свой идеальный кадр, главным героем которого стал крошечный намакваский хамелеон, невозмутимо стоящий лицом к лицу со стихией.
«Искусство полета». Джек Крокфорд
В самом сердце Лондона фотограф Джек Крокфорд поймал кадр всей своей жизни. Он зафиксировал идеальный, почти математический тайминг: в объектив одновременно попали пассажирский лайнер, заходящий на посадку в аэропорт, и летящий точно параллельно ему обыкновенный стриж.
Пассажиры на борту самолета и этот маленький крылатый экстремал занимались ровно одним и тем же — возвращались домой. Для стрижей Лондон стал финальной точкой грандиозного трансконтинентального путешествия. Птицы как раз завершали свою ежегодную эпическую миграцию из Южной Африки к местам гнездования в Северной Европе.
«Ответный удар». Андреа и Масео Грамматико
Фотографы Андреа и Масео Грамматико, сделавшие этот кадр в местечке Сьерпе в Коста-Рике, обнаружили дерзкого безбилетника далеко не сразу. Только просматривая отснятый материал на компьютере, они разглядели обычного комара, который устроился прямо на голове у смертоносной рептилии.
Чтобы получить такое четкое изображение, фотографам пришлось попотеть: они использовали сложную технику макросъемки, склеивая несколько кадров с разной точкой фокусировки в один. И концентрация там была нужна железная — змея-то не игрушечная.
«Ледяное окно». Одун Рикардсен
Представьте, что вы обычный полярный тюлень. Вы плывете под толщей воды, у вас заканчивается кислород, вы поднимаете глаза к спасительной лунке, чтобы сделать вдох, а там — это. Картинка, от которой у любого ластоногого кровь стынет в жилах.
«Крылья тьмы». Энди Паркинсон
Почти все грифы на нашей планете — убежденные падальщики, которые никогда не откажутся от бесплатного обеда. И этот роскошный пернатый парень с фотографии Энди Паркинсона — не исключение.
Фотограф поймал в объектив американского черного грифа, который с комфортом устроился прямо на туше каймана, дрейфующей по реке в бразильском государственном парке «Встреча вод» на севере Пантанала. Настоящая идиллия дикой природы: солнце, река и куча бесплатного мяса.
«Городской странник». Сора Миядзава
Фотограф Сора Миядзава случайно наткнулся на восточно-японскую жабу в самом сердце Токио. Земноводное на секунду замерло посреди асфальтовых джунглей, перед тем как шмыгнуть обратно в кусты.
Сора момент не упустил и сделал фантастический кадр: амфибия сидит на фоне мягкого, переливающегося неонового света ночного города. Выглядит это как постер к новому фильму в стиле киберпанк.
«Взаимные друзья». Эрнест Портер
Отношения носорогов и птиц-волоклюев — это идеальный пример каноничного бизнес-партнерства в дикой природе. Схема простая и честная: пернатые получают шведский стол из сочных паразитов, которых они выковыривают прямо из складок толстой носорожьей кожи, а сам гигант взамен избавляется от надоедливых клещей.
«Поднят на поверхность». Вегард Биркеланд Аасен
Автор этого снимка сразу понял: то, что попало в объектив его квадрокоптера, — не просто красивый кадр, а тяжелая, но невероятно важная документация.
Во время научного исследования китообразных у побережья Норвегии дрон зафиксировал взрослую косатку, которая плыла, удерживая на голове тело своего мертвого детеныша. Время от времени оно соскальзывало и начинало тонуть, но мать раз за разом ныряла, подхватывала его и снова тащила наверх. В дикой природе самки китов часто выталкивают новорожденных на поверхность, чтобы те сделали свой самый первый в жизни вдох. То, что снял Вегард, было отчаянной, разбивающей сердце попыткой матери реанимировать своего малыша.
«Золотое стадо». Бенце Мате
Фотограф Бенце Мате стоял в тридцати метрах от водопоя, но физически чувствовал, как его обдает мощным потоком воздуха. Ветер подняли десятки тысяч синхронно бьющихся маленьких крыльев.
Этот птичий хаос в национальном парке Цаво-Ист в Кении продолжался всего пару минут, но Бенсу хватило этого мгновения, чтобы сделать эпический кадр: живое облако из перьев накрыло землю так плотно, что частично спрятало от объектива стоявших у воды огромных слонов и буйволов.
«На дереве без белки». Аллегра Хаттон
Быть леопардом в африканской саванне — это не только пафосно рычать и лениво лежать на ветках. Иногда это еще и публичный позор, который к тому же документируют фотографы.
Все знают леопардов как прирожденных и невероятно ловких древесных хищников. Но этому парню из Ботсваны явно не повезло с соперником: он умудрился вчистую проиграть вертикальный забег крошечной белке. Хитрый и маневренный грызун набрал такую скорость, что пулей взлетел на самую верхушку дерева, куда тяжелому пятнистому коту путь был заказан. Неуклюжему леопарду оставалось только признать поражение.
«Мгновенный побег». Йенс Кульман
Когда фотограф Йенс Кульман впервые приехал в Центральный заповедник Калахари в Ботсване сразу после мощных ливней, пустыня буквально кишела головастиками. Но когда Йенс вернулся на то же место через месяц, все временные пруды и лужи превратились в бурлящий котел, забитый молодыми африканскими лягушками-быками.
Парни подросли, жутко проголодались и в жесткой борьбе за выживание начали есть вообще всё, что хоть немного шевелилось. Настоящий постапокалипсис в масштабах отдельно взятой лужи.
«Затишье посреди бури». Шейн Гросс
Каждое утро на самом рассвете фотограф Шейн Гросс наблюдал одну и ту же завораживающую картину. Прямо у побережья острова Д'Аррос на Сейшелах собиралась огромная стая большеглазых каранксов, которые неспешно кружили в прозрачной воде.
Вообще этим рыбам на планете живется несладко — каранкс считается популярным трофеем, и рыбаки по всему миру ведут на него активную охоту. Но конкретно этой банде крупно повезло. Акватория вокруг острова Д'Аррос официально объявлена морским заповедником, где любой вылов строго-настрого запрещен. Это часть глобальной экологической программы, цель которой — защитить как минимум 30% суши и океана Земли уже к 2030 году. Так что здесь рыба может чувствовать себя в абсолютной безопасности.
«Скрытый дракон». Гил Вайзен
Спорим, вы всматриваетесь в этот снимок и в упор не видите здесь ничего, кроме пучка сухого мха?
А между тем прямо по центру кадра сидит один из самых гениальных мастеров маскировки на планете — кузнечик Lichenodraculus matti, которого ученые поэтично прозвали «маленьким лишайниковым драконом Мэтта».
«Защитник океана». Ральф Пейс
Знакомьтесь, это чудное создание — калифорнийский морской заяц.
На самом деле никакой это не пушистый грызун, а гигантский морской слизень, который обжил западное побережье США и северную Мексику. Фотограф Ральф Пейс поймал этого брюхоногого моллюска в заливе Монтерей. На закате его силуэт, пробирающийся сквозь густые подводные заросли, выглядит точь-в-точь как заячья голова с длинными ушами — отсюда и такое название.
«Шоу продолжается». Пьетро Рохас
В то время как цивилизованный мир один за другим вводит жесткие запреты на использование диких зверей в индустрии развлечений, в некоторых уголках планеты шоу продолжается. И выглядит оно, мягко говоря, спорно.
Когда в Доху на гастроли приехал очередной передвижной шапито со зверинцем, фотограф Пьетро Рохас решил зафиксировать это зрелище. На его кадре запечатлен кульминационный момент шоу: огромный бурый медведь покорно выступает перед жующей попкорн публикой, нарезая круги по цирковой арене на крошечном детском мотоцикле.
Кадр Пьетро — это не просто фиксация циркового номера. Это мощное и очень неудобное напоминание о том, как далеко мы готовы зайти в своем эгоистичном желании развлечься за чужой счет, пока за кулисами гремят цепи.