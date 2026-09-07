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Переговоры с Украиной сдвинулись с мертвой точки? Чего ждать после визитов спецпосланников Трампа

Приводим главные заявления о прошедших встречах с представителями Трампа

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Делегация из США встретилась с властями России и Украины | Источник: Kirill Dmitriev / XДелегация из США встретилась с властями России и Украины | Источник: Kirill Dmitriev / X

Делегация из США встретилась с властями России и Украины

Источник:

Kirill Dmitriev / X

Встреча президента России Владимира Путина со спецпредставителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, прошедшая 5 сентября, стала маленьким шагом в сторону мира, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также допустил возобновление трехсторонних переговоров по Украине.

Уиткофф и Кушнер провели в Москве переговоры с Владимиром Путиным. Встреча продолжалась более трех часов, ее назвали «содержательной, конструктивной и предельно откровенной». После этого американская делегация направилась в Киев. Во время итоговой пресс-конференции Кушнер заявил, что администрация Дональда Трампа занимается созданием «мирного пакета» по урегулированию конфликта на Украине.

«Безусловно, любые попытки более-менее эффективны, это один маленький шаг в сторону мира», — сказал представитель Кремля.

Российская сторона не исключает возможности возобновления трехстороннего формата. Однако, по словам Пескова, пока рано говорить о сроках и месте.

«Что касается возобновления трехстороннего формата, вы слышали вчера заявления из Киева. Господин [Джаред] Кушнер сделал такие заявления. Мы тоже не исключаем возобновления этого трехстороннего формата», — сказал он.

Пресс-секретарь не стал раскрывать, чем предложения спецпредставителей США на встрече с Путиным отличались от «формулы Анкориджа». Также он сообщил, что Кремль пока не располагает информацией о результатах контактов американских переговорщиков в Киеве.

«Нет, пока мы не располагаем информацией о результатах контактов американских коллег в Киеве», — заявил Песков.

Путин и Трамп могут созвониться по итогам поездки американских переговорщиков в Москву и Киев, сказал пресс-секретарь президента России. О том, когда именно это произойдет, не уточняется.

В Кремле высоко ценят миротворческие усилия американской стороны. Путин лично выражал признательность президенту США Дональду Трампу за стремление к миру, напомнил представитель Кремля.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
5
Гость
8 минут
Да сша уже надоело деньги туда пихать бесконечно. Вот и хотят свернуть
Гость
52 минуты
Ну как обычно, договорятся обмен пленными и телами
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Гость
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