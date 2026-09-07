Суд решил изъять дом с атлантами в Ярославле у частного собственника

Знаменитый дом с атлантами в Ярославле решили изъять у собственника Источник: Артем Бауман / 76.RU

Арбитражный суд Ярославской области принял решение об изъятии дома с атлантами, который расположен на проспекте Октября в Ярославле, и земельного участка под ним у владельца — компании «Момо групп». Решение датировано 3 сентября.

В документе указано, что в дальнейшем объект будет перепродан с публичных торгов в установленном законом порядке.

«Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия», — оговаривается в решении суда.

«Дом Дунаева» на свои средства построил купец Иван Дунаев на территории принадлежавшей ему табачной фабрики в 1886 году. Главным украшением здания являются скульптуры четырех атлантов, расположенных при входе в дом. Во времена СССР в здании работал центр развития творчества детей и юношества, но он был закрыт. После этого продолжительное время объект пустовал.

7 сентября о решении суда высказался губернатор Михаил Евраев.

«„Дом Дунаева» на проспекте Октября является одним из самых узнаваемых зданий Ярославля, но из-за бездействия владельца здесь уже утрачены элементы декора, повреждены несущие конструкции, гниют деревянные перекрытия крыши», — прокомментировал глава региона.

По его данным, служба охраны ОКН неоднократно требовала от владельца немедленных действий по спасению объекта, но собственник игнорирует требования закона по содержанию имущества.

«После вступления в силу решения суда об изъятии объекта будут проведены торги, в ходе которых определится новый владелец. Стоимость памятника культуры будет определена по результатам оценки», — добавил Михаил Евраев.

Напомним, здание является объектом культурного наследия регионального значения «Дом Дунаева». ООО «Момо Групп» владеет им с июля 2023 года. Ранее, в 2022 году дом продали за 48 миллионов рублей предприятию «Ленинский рынок». Но затем оно передало свои права на здание компании.

Собственник планировал провести реставрацию и открыть в здании гостиницу. Согласно проекту предполагалась перепланировка первого и второго этажей, обустройство третьего мансардного этажа. Также должны были восстановить утраченный купол на крыше. Фасад здания планировалось перекрасить из голубого в бежевый цвет, а скульптуры атлантов вместо белых сделать темными. Исследователи, участвовавшие в составлении проекта, утверждают, что именно такими были изначальные расцветки внешних стен и скульптур.

Однако, несмотря на подготовленный и согласованный проект, владельцы особняка не привели его в порядок вовремя. Поэтому власти подали иск об изъятии объекта.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Момо Групп» было образовано в декабре 2022 года в Ярославле. Его генеральным директором и владельцем является Джурат Закиров (он же директор АО «Ленинский рынок»). Среди видов деятельности компании указаны ресторанный бизнес, деятельность гостиниц, торговля продуктами питания, услуги по доставке продуктов питания и другие. По итогам 2025 года компания сработала с убытком в размере 23,9 млн. руб.