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Происшествия Сотни российских туристов застряли во Вьетнаме: они не могут вылететь домой уже вторые сутки

Сотни российских туристов застряли во Вьетнаме: они не могут вылететь домой уже вторые сутки

Представители авиакомпании не дают никакой информации

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Самолет должен был вылететь 6 сентября | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUСамолет должен был вылететь 6 сентября | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Самолет должен был вылететь 6 сентября

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Несколько сотен российских туристов застряли в аэропорту Ханоя и не могут вылететь в Москву из-за отмены рейса Vietnam Airlines. Посольство России во Вьетнаме находится в контакте с местными властями для скорейшего разрешения ситуации, сообщили в диппредставительстве.

«Посольство в курсе ситуации и находится в контакте с компетентными вьетнамскими ведомствами для скорейшего ее разрешения», — указали российские дипломаты в беседе с ТАСС.

Рейс VN63 по маршруту Ханой — Москва должен был вылететь 6 сентября, но его отменили, пишет Telegram-канал Mash. Билеты перебронировали на следующий день, однако после прохождения регистрации и паспортного контроля пассажирам снова сообщили об отмене.

Со слов туристов, представители авиакомпании к ним не выходят и не дают никакой информации. Людям предлагают покинуть зону ожидания и пойти в город, указывает Telegram-канал. В Vietnam Airlines пока не прокомментировали ситуацию. Мы отправили запрос в пресс-службу авиакомпании и опубликуем ответ, как только он поступит.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Вьетнам Турист Аэропорт Задержка рейса
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Комментарии
1
Гость
3 минуты
Пусть там и остаются
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