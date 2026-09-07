Сотни российских туристов застряли во Вьетнаме: они не могут вылететь домой уже вторые сутки

Несколько сотен российских туристов застряли в аэропорту Ханоя и не могут вылететь в Москву из-за отмены рейса Vietnam Airlines. Посольство России во Вьетнаме находится в контакте с местными властями для скорейшего разрешения ситуации, сообщили в диппредставительстве.
«Посольство в курсе ситуации и находится в контакте с компетентными вьетнамскими ведомствами для скорейшего ее разрешения», — указали российские дипломаты в беседе с ТАСС.
Рейс VN63 по маршруту Ханой — Москва должен был вылететь 6 сентября, но его отменили, пишет Telegram-канал Mash. Билеты перебронировали на следующий день, однако после прохождения регистрации и паспортного контроля пассажирам снова сообщили об отмене.
Со слов туристов, представители авиакомпании к ним не выходят и не дают никакой информации. Людям предлагают покинуть зону ожидания и пойти в город, указывает Telegram-канал. В Vietnam Airlines пока не прокомментировали ситуацию. Мы отправили запрос в пресс-службу авиакомпании и опубликуем ответ, как только он поступит.