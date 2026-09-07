Сотни российских туристов застряли во Вьетнаме: они не могут вылететь домой уже вторые сутки

Самолет должен был вылететь 6 сентября Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Несколько сотен российских туристов застряли в аэропорту Ханоя и не могут вылететь в Москву из-за отмены рейса Vietnam Airlines. Посольство России во Вьетнаме находится в контакте с местными властями для скорейшего разрешения ситуации, сообщили в диппредставительстве.

«Посольство в курсе ситуации и находится в контакте с компетентными вьетнамскими ведомствами для скорейшего ее разрешения», — указали российские дипломаты в беседе с ТАСС.

Рейс VN63 по маршруту Ханой — Москва должен был вылететь 6 сентября, но его отменили, пишет Telegram-канал Mash. Билеты перебронировали на следующий день, однако после прохождения регистрации и паспортного контроля пассажирам снова сообщили об отмене.