На центральной площади Ярославля установят шестиметрового дракона

Такой дракон появится у ТЮЗА Источник: «Госзакупки»

В Ярославле обновят площадь Юности. Поиск подрядчика на обустройство территории у здания театра юного зрителя объявила дирекция «Городского садово-паркового хозяйства и зеленого строительства».

Объявление разместили на сайте «Госзакупки» 28 июня. До 6 июля подрядчики могут присылать свои заявки, после чего с тем, чье предложение будет самым выгодным, заключат контракт. За работы максимально готовы предложить 71 849 887 рублей.

Судя по контракту, на площади появятся новые детские площадки. Обновить планируют и саму плитку. Подрядчик должен будет выполнить следующие задания:

Провести демонтажные работы и спилить деревья — 3 740 649 рублей;

Проложить кабеля и трубы для канализации, установить фонари, подготовить место под тротуары и плитку, установить основания для шестиметровой «Птицы Говоруна» и «Дракона» такой же высоты, в лапах которого будет телеэкран — 23 334 051 рублей;

Проложить тротуары и плитку, оборудовать камеры видеонаблюдения и установить подсветку — 44 775 186 рублей.

Проект благоустройства площади перед ТЮЗом Источник: «Госзакупки» Фонтан останется Источник: «Госзакупки»

Все три этапа работ должны выполнить за 40 дней со дня заключения контракта.

«Размер обеспечения гарантийных обязательств 3% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 2 155 496,61 рублей», — указано в контракте.

Напомним, «Птицу Говоруна» с горкой на площади устанавливают отдельно за 30 млн рублей — нашли подрядчика, кто её поставит. В новом контракте выделили деньги на обустройство остальной части площади и прорезиненной площадки под птицей. Итого на площадь потратят около ста миллионов рублей.

«Помимо городка будут арт-объекты. Дракон, на нем будет экран, транслирующий детскую тематику. Будет новое резиновое покрытие очень мягкое, фонари, скамейки, зона для мам с теневыми навесами. Фонтан будет сохранен, отремонтирован», — рассказала 76.RU директор областного «Проектного института» Маргарита Забелина о том, какую концепцию придумали для площади Юности.

Новую площадку установят на площади Юности в Ярославле Источник: «Госзакупки»

Благоустройство территории у ТЮЗа в Ярославле Источник: «Госзакупки»

Как вам такая задумка? Источник: «Госзакупки»

Напомним, в Ярославле прошло голосование за территории, которые благоустроят в 2027 году. Среди них была и площадь Юности, но победителями стали территории у ДК «Нефтяник» и сквера «Россиянка».