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Город На центральной площади Ярославля установят шестиметрового дракона

На центральной площади Ярославля установят шестиметрового дракона

Ищут подрядчика

467
Такой дракон появится у ТЮЗА | Источник: «Госзакупки»Такой дракон появится у ТЮЗА | Источник: «Госзакупки»

Такой дракон появится у ТЮЗА

Источник:

«Госзакупки»

В Ярославле обновят площадь Юности. Поиск подрядчика на обустройство территории у здания театра юного зрителя объявила дирекция «Городского садово-паркового хозяйства и зеленого строительства».

Объявление разместили на сайте «Госзакупки» 28 июня. До 6 июля подрядчики могут присылать свои заявки, после чего с тем, чье предложение будет самым выгодным, заключат контракт. За работы максимально готовы предложить 71 849 887 рублей.

Судя по контракту, на площади появятся новые детские площадки. Обновить планируют и саму плитку. Подрядчик должен будет выполнить следующие задания:

  • Провести демонтажные работы и спилить деревья — 3 740 649 рублей;

  • Проложить кабеля и трубы для канализации, установить фонари, подготовить место под тротуары и плитку, установить основания для шестиметровой «Птицы Говоруна» и «Дракона» такой же высоты, в лапах которого будет телеэкран — 23 334 051 рублей;

  • Проложить тротуары и плитку, оборудовать камеры видеонаблюдения и установить подсветку — 44 775 186 рублей.

Проект благоустройства площади перед ТЮЗом | Источник: «Госзакупки»Проект благоустройства площади перед ТЮЗом | Источник: «Госзакупки»

Проект благоустройства площади перед ТЮЗом

Источник:

«Госзакупки»

Фонтан останется | Источник: «Госзакупки»Фонтан останется | Источник: «Госзакупки»

Фонтан останется

Источник:

«Госзакупки»

Все три этапа работ должны выполнить за 40 дней со дня заключения контракта.

«Размер обеспечения гарантийных обязательств 3% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 2 155 496,61 рублей», — указано в контракте.

Напомним, «Птицу Говоруна» с горкой на площади устанавливают отдельно за 30 млн рублей — нашли подрядчика, кто её поставит. В новом контракте выделили деньги на обустройство остальной части площади и прорезиненной площадки под птицей. Итого на площадь потратят около ста миллионов рублей.

«Помимо городка будут арт-объекты. Дракон, на нем будет экран, транслирующий детскую тематику. Будет новое резиновое покрытие очень мягкое, фонари, скамейки, зона для мам с теневыми навесами. Фонтан будет сохранен, отремонтирован», — рассказала 76.RU директор областного «Проектного института» Маргарита Забелина о том, какую концепцию придумали для площади Юности.

Новую площадку установят на площади Юности в Ярославле | Источник: «Госзакупки»Новую площадку установят на площади Юности в Ярославле | Источник: «Госзакупки»

Новую площадку установят на площади Юности в Ярославле

Источник:

«Госзакупки»

Благоустройство территории у ТЮЗа в Ярославле | Источник: «Госзакупки»Благоустройство территории у ТЮЗа в Ярославле | Источник: «Госзакупки»

Благоустройство территории у ТЮЗа в Ярославле

Источник:

«Госзакупки»

Как вам такая задумка? | Источник: «Госзакупки»Как вам такая задумка? | Источник: «Госзакупки»

Как вам такая задумка?

Источник:

«Госзакупки»

Напомним, в Ярославле прошло голосование за территории, которые благоустроят в 2027 году. Среди них была и площадь Юности, но победителями стали территории у ДК «Нефтяник» и сквера «Россиянка».

Как вам проект благоустройства?

Классно, площадь оживет
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Екатерина Тарыгина
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Благоустройство Контракт Подрядчик
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Написать 10 комментариев

41 минута
Говоруны нам и так слишком дорого обходятся. Пусть займутся историческими зданиями, приведите город в порядок, иначе в город ни одного туристы и на аркане не притащить .
Гость
1 час
Вырубить деревья, чтобы установить это????? Вы, вообще, в своём уме???? Далее без комментариев😡😡😡
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Гость
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