Звездопады и парад планет: чем ярославцев порадует осеннее небо

Осень — благоприятное время для наблюдения за звездами. Дни становятся всё короче, ночи темнее, а это значит, что остается больше времени для изучения астрономических объектов. Главное — утепляться!
«Унылая пора» удивит жителей всей страны, в том числе и ярославцев, звездопадами. В культурно-просветительском центре им. В. В. Терешковой рассказали 76.RU, что интересного можно будет увидеть на осеннем небе.
Список астрономических явлений
Сентябрь
5–21 сентября — сентябрьские эпсилон-Персеиды. Как рассказала эксперт ярославского планетария Олеся Роменская, пик придется на 9–10 сентября. Правда, метеоров будет не так много — не более восьми в час. В другие даты еще меньше.
«Это событие не даст так много впечатлений, как наблюдение Персеид в августе, но наиболее подготовленные наблюдатели смогут увидеть несколько метеоров», — дополнила Олеся Роменская.
Чтобы хорошо и продуктивно наблюдать метеорные потоки, лучше уехать от крупных городов и ярких источников света. Из городов, к сожалению, видны только самые яркие метеоры, а значит, более редкие.
11 сентября — новолуние. В это время можно хорошо рассмотреть космические объекты и даже Млечный путь. Однако помешать может городская подсветка.
«Выбирайте наиболее отдаленные от крупных городов места и дайте глазам хотя бы 15–20 минут на адаптацию к темноте, не используйте телефоны и другие источники света», — посоветовала эксперт.
23 сентября — осеннее равноденствие.
25–26 сентября — Нептун в противостоянии. В этот день можно полюбоваться планетой, только для этого понадобится специальное оборудование.
«Он недоступен для наблюдений без телескопа или хорошего астрономического бинокля. Находится в границах созвездия Рыбы в нескольких градусах к западу от Сатурна. 25 числа Луна пройдет в четырех градусах к северу от Нептуна», — рассказала Олеся Роменская.
26 сентября — урожайная луна. Традиция давать названия полнолуниям зародилась в США, и к России она не имеет никакого отношения. Но вдруг этот день вы проведете за границей? К слову, полную луну будет хорошо видно и в наших краях.
Октябрь
1 октября — сближение Луны с рассеянным звездным скоплением Плеяды.
4 октября — противостояние Сатурна (лучшее время в 2026 году для наблюдений за планетой и ее кольцами).
«Сатурн уже в сентябре виден в вечернее время и наблюдается всю ночь. Находится в границах созвездия Кит, близко к границам созвездия Рыбы. Рыбы расположены рядом с ярким звездным ориентиром — астеризмом Большой квадрат Пегаса. Соедините диагональ квадрата к востоку — и найдете яркую „звездочку“ — это и будет Сатурн. Также этой осенью обладатели телескопов могут попробовать пронаблюдать астероиды Веста и Паллада, которые находятся также вблизи противостояния», — объяснили в планетарии.
21–22 октября — пик активности метеорного потока Ориониды. Тогда видно будет по 20–25 метеоров в час.
Ноябрь
14 ноября — малый парад планет, хотя такого термина в астрономии не существует.
«В одну линию планеты не выстроятся, это будет какой-то странный треугольник, очень узкий и длинный, где Марс и Юпитер близко друг к другу, Венера сильно дальше. Восходит над горизонтом Венера позже, около пяти часов утра. Марс и Юпитер — видны с 23 часов и до рассвета. А Меркурий крайне сложно рассмотреть из-за близости к Солнцу. Эти условия видимости актуальны в течение всего ноября», — объяснила Олеся Роменская.
16 ноября — соединение Марса и Юпитера — планеты окажутся визуально близко друг к другу.
Как объяснила Олеся Роменская, Марс пройдет в одном градусе севернее Юпитера. Далее планеты медленно будут удаляться друг от друга на небе.
«Чтобы пронаблюдать, смотрите на восток около полуночи, планеты будут невысоко над горизонтом. Юпитер будет выглядеть как яркая белая звездочка, над которой будет более тусклая красная звездочка — планета Марс. Кстати, Марс и Юпитер сейчас находятся в границах созвездия Лев, который обладает очень необычной формой. Мы с детьми на астрономическом кружке запоминаем его по фигуре, похожей на мышку с изогнутым хвостиком или как утюг», — дополнила эксперт.
17–18 ноября — пик активности метеорного потока Леониды. Ожидается до 10–15 быстрых и ярких метеоров в час, иногда цветных.
24 ноября — суперлуние. Это полнолуние, когда Луна находится близко к перигею, то есть ближайшей к Земле точке орбиты небесного тела, и выглядит чуть крупнее обычного.
Напомним, в Ярославской области иногда даже можно наблюдать северное сияние. Такое явление порадовало жителей региона 29 сентября 2025 года. Завораживающими фотографиями можно полюбоваться в этом материале.