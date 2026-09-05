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Развлечения Инфографика Звездопады и парад планет: чем ярославцев порадует осеннее небо

Звездопады и парад планет: чем ярославцев порадует осеннее небо

Рассказываем, какие астрономические явления можно увидеть в ближайшее время

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Календарь астрономический явлений на осень 2026 года | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUКалендарь астрономический явлений на осень 2026 года | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Календарь астрономический явлений на осень 2026 года

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Осень — благоприятное время для наблюдения за звездами. Дни становятся всё короче, ночи темнее, а это значит, что остается больше времени для изучения астрономических объектов. Главное — утепляться!

«Унылая пора» удивит жителей всей страны, в том числе и ярославцев, звездопадами. В культурно-просветительском центре им. В. В. Терешковой рассказали 76.RU, что интересного можно будет увидеть на осеннем небе.

Список астрономических явлений

Сентябрь

  • 5–21 сентября — сентябрьские эпсилон-Персеиды. Как рассказала эксперт ярославского планетария Олеся Роменская, пик придется на 9–10 сентября. Правда, метеоров будет не так много — не более восьми в час. В другие даты еще меньше.

«Это событие не даст так много впечатлений, как наблюдение Персеид в августе, но наиболее подготовленные наблюдатели смогут увидеть несколько метеоров», — дополнила Олеся Роменская.

Сентябрь будет богат астрономическими явлениями | Источник: Мария Романова / Городские медиаСентябрь будет богат астрономическими явлениями | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Сентябрь будет богат астрономическими явлениями

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Чтобы хорошо и продуктивно наблюдать метеорные потоки, лучше уехать от крупных городов и ярких источников света. Из городов, к сожалению, видны только самые яркие метеоры, а значит, более редкие.

  • 11 сентября — новолуние. В это время можно хорошо рассмотреть космические объекты и даже Млечный путь. Однако помешать может городская подсветка.

«Выбирайте наиболее отдаленные от крупных городов места и дайте глазам хотя бы 15–20 минут на адаптацию к темноте, не используйте телефоны и другие источники света», — посоветовала эксперт.

  • 23 сентября — осеннее равноденствие.

  • 25–26 сентября — Нептун в противостоянии. В этот день можно полюбоваться планетой, только для этого понадобится специальное оборудование.

«Он недоступен для наблюдений без телескопа или хорошего астрономического бинокля. Находится в границах созвездия Рыбы в нескольких градусах к западу от Сатурна. 25 числа Луна пройдет в четырех градусах к северу от Нептуна», — рассказала Олеся Роменская.

  • 26 сентября — урожайная луна. Традиция давать названия полнолуниям зародилась в США, и к России она не имеет никакого отношения. Но вдруг этот день вы проведете за границей? К слову, полную луну будет хорошо видно и в наших краях.

Нептун в противостоянии | Источник: Олеся РоменскаяНептун в противостоянии | Источник: Олеся Роменская

Нептун в противостоянии

Источник:

Олеся Роменская

Октябрь

  • 1 октября — сближение Луны с рассеянным звездным скоплением Плеяды.

  • 4 октября — противостояние Сатурна (лучшее время в 2026 году для наблюдений за планетой и ее кольцами).

В октябре астрономических явлений не так уж и много | Источник: Мария Романова / Городские медиаВ октябре астрономических явлений не так уж и много | Источник: Мария Романова / Городские медиа

В октябре астрономических явлений не так уж и много

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

«Сатурн уже в сентябре виден в вечернее время и наблюдается всю ночь. Находится в границах созвездия Кит, близко к границам созвездия Рыбы. Рыбы расположены рядом с ярким звездным ориентиром — астеризмом Большой квадрат Пегаса. Соедините диагональ квадрата к востоку — и найдете яркую „звездочку“ — это и будет Сатурн. Также этой осенью обладатели телескопов могут попробовать пронаблюдать астероиды Веста и Паллада, которые находятся также вблизи противостояния», — объяснили в планетарии.

  • 21–22 октября — пик активности метеорного потока Ориониды. Тогда видно будет по 20–25 метеоров в час.

Противостояние Сатурна | Источник: Олеся РоменскаяПротивостояние Сатурна | Источник: Олеся Роменская

Противостояние Сатурна

Источник:

Олеся Роменская

Ноябрь

  • 14 ноября — малый парад планет, хотя такого термина в астрономии не существует.

«В одну линию планеты не выстроятся, это будет какой-то странный треугольник, очень узкий и длинный, где Марс и Юпитер близко друг к другу, Венера сильно дальше. Восходит над горизонтом Венера позже, около пяти часов утра. Марс и Юпитер — видны с 23 часов и до рассвета. А Меркурий крайне сложно рассмотреть из-за близости к Солнцу. Эти условия видимости актуальны в течение всего ноября», — объяснила Олеся Роменская.

  • 16 ноября — соединение Марса и Юпитера — планеты окажутся визуально близко друг к другу.

Как объяснила Олеся Роменская, Марс пройдет в одном градусе севернее Юпитера. Далее планеты медленно будут удаляться друг от друга на небе.

В середине ноября можно наблюдать звездопады | Источник: Мария Романова / Городские медиаВ середине ноября можно наблюдать звездопады | Источник: Мария Романова / Городские медиа

В середине ноября можно наблюдать звездопады

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

«Чтобы пронаблюдать, смотрите на восток около полуночи, планеты будут невысоко над горизонтом. Юпитер будет выглядеть как яркая белая звездочка, над которой будет более тусклая красная звездочка — планета Марс. Кстати, Марс и Юпитер сейчас находятся в границах созвездия Лев, который обладает очень необычной формой. Мы с детьми на астрономическом кружке запоминаем его по фигуре, похожей на мышку с изогнутым хвостиком или как утюг», — дополнила эксперт.

  • 17–18 ноября — пик активности метеорного потока Леониды. Ожидается до 10–15 быстрых и ярких метеоров в час, иногда цветных.

  • 24 ноября — суперлуние. Это полнолуние, когда Луна находится близко к перигею, то есть ближайшей к Земле точке орбиты небесного тела, и выглядит чуть крупнее обычного.

Соединение Марса и Юпитера | Источник: Олеся РоменскаяСоединение Марса и Юпитера | Источник: Олеся Роменская

Соединение Марса и Юпитера

Источник:

Олеся Роменская

Напомним, в Ярославской области иногда даже можно наблюдать северное сияние. Такое явление порадовало жителей региона 29 сентября 2025 года. Завораживающими фотографиями можно полюбоваться в этом материале.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Осень Планетарий Космос Астрономическое явление Звездопад
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Комментарии
1
Гость
44 минуты
Осеннее небо "порадует" дождем
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