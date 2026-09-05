«Самое ценное у страусов — это жир»: как фермеры разводят австралийских эму, которых покупают по всей России

Сибиряки разводят экзотических страусов и продают по всей стране Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

Под Новосибирском супруги Виталий и Ольга Долговы построили настоящее фермерское хозяйство. На трех гектарах земли они выращивают сельскохозяйственную птицу, монтируют инкубаторы по собственному проекту и продают птенцов по всей России. Но главной гордостью семьи стали австралийские эму, ради которых в будущем здесь планируют открыть туристическую локацию.

Сегодня в хозяйстве живут семь взрослых эму: три самки и четыре самца, а также пять молодых птиц. По словам Виталия Долгова, основным источником дохода остаются инкубация и продажа молодняка, а эму — это проект «для души», который должен стать визитной карточкой фермы.

«Мы постепенно увеличиваем поголовье. Когда завершим благоустройство территории, хотим принимать гостей. Эму очень нравятся людям, это действительно необычные птицы», — рассказал фермер.

Чтобы лучше понять повадки животных, супруги однажды провели необычный эксперимент. Одного птенца после появления на свет полностью изолировали от остальных эму и вырастили рядом с людьми. По словам Виталия, птица стала воспринимать человека как свою семью: спокойно общалась с гостями, играла с собаками и кошками, а во время ласки ложилась на ноги, словно домашний питомец.

Несмотря на экзотическое происхождение, эму оказались неприхотливы в содержании. Им достаточно утепленного помещения без отопления: птицы согревают его собственным теплом. Рацион тоже мало отличается от питания другой сельскохозяйственной птицы: основу составляет комбикорм, а в период яйцекладки в него добавляют больше белка и кальция.