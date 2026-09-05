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Животные Истории «Самое ценное у страусов — это жир»: как фермеры разводят австралийских эму, которых покупают по всей России

«Самое ценное у страусов — это жир»: как фермеры разводят австралийских эму, которых покупают по всей России

Супруги жертвуют выходными и отпусками, чтобы растить огромных экзотических птиц

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Сибиряки разводят экзотических страусов и продают по всей стране

Источник:

Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

Под Новосибирском супруги Виталий и Ольга Долговы построили настоящее фермерское хозяйство. На трех гектарах земли они выращивают сельскохозяйственную птицу, монтируют инкубаторы по собственному проекту и продают птенцов по всей России. Но главной гордостью семьи стали австралийские эму, ради которых в будущем здесь планируют открыть туристическую локацию.

Сегодня в хозяйстве живут семь взрослых эму: три самки и четыре самца, а также пять молодых птиц. По словам Виталия Долгова, основным источником дохода остаются инкубация и продажа молодняка, а эму — это проект «для души», который должен стать визитной карточкой фермы.

«Мы постепенно увеличиваем поголовье. Когда завершим благоустройство территории, хотим принимать гостей. Эму очень нравятся людям, это действительно необычные птицы», — рассказал фермер.

Чтобы лучше понять повадки животных, супруги однажды провели необычный эксперимент. Одного птенца после появления на свет полностью изолировали от остальных эму и вырастили рядом с людьми. По словам Виталия, птица стала воспринимать человека как свою семью: спокойно общалась с гостями, играла с собаками и кошками, а во время ласки ложилась на ноги, словно домашний питомец.

Несмотря на экзотическое происхождение, эму оказались неприхотливы в содержании. Им достаточно утепленного помещения без отопления: птицы согревают его собственным теплом. Рацион тоже мало отличается от питания другой сельскохозяйственной птицы: основу составляет комбикорм, а в период яйцекладки в него добавляют больше белка и кальция.

Самки несутся лишь несколько месяцев в году и откладывают около 20 яиц за сезон. Поэтому разводить эму ради яиц экономически невыгодно. Зато почти все яйца на ферме оказываются оплодотворенными, поскольку птицы содержатся парами, а значит, вскоре на свет появляются новые птенцы. Подробнее о том, как проходит жизнь на ферме, смотрите в видео выше.

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Сергей УлановСергей Уланов
Сергей Уланов
Видеопродюсер NGS.RU
Страус эму Экзотическое животное Ферма Птица
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