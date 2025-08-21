Вкус ностальгии: в центре Ярославля снова будут продавать горячий хлеб из окошка

В центре Ярославля начнут продавать свежий хлеб Источник: научный архив департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области, Кирилл Поверинов / 76.RU

На Комсомольской улице в центре Ярославля возобновят продажу свежеиспеченной выпечки «Хлебозавода № 1». В августе там установили окошко, через которое и будут продавать хлеб.

На самом предприятии точной даты открытия пока не оглашают.

«С радостью сообщаем вам, что АО „Хлебозавод № 1“ в ближайшее время возобновит реализацию хлебобулочных изделий прямо от нашего производства! Теперь жители и гости нашего города смогут наслаждаться свежайшей продукцией „из печи“ прямо в самом сердце нашего города — по адресу: Комсомольская, 14», — сообщили в «Хлебозаводе № 1».

Как уточняет производитель, в пекарне будут продавать уникальные изделия, которые не представлены в массовой торговле.

Такое окошко появилось на Комсомольской улице Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

История хлебозавода

Хлебозавод на Комсомольской улице имеет богатую и долгую историю. Работает он с 1926 года. По сведениям на 1927 год, на предприятии трудились 58 человек, которые изготавливали до 20 тонн белого и черного хлеба. В военный период на заводе производили выпечку для фронта.

В 1950-е годы, после окончания Великой Отечественной войны, на хлебозаводе начали использовать жидкие закваски. Это новшество дало возможность улучшить вкус хлеба и одновременно повысить производительность.

В те годы мощности завода позволяли выпускать до 100–105 тонн продукции в сутки. Предприятие на Комсомольской улице снабжало хлебом не только жителей Ярославля, но и соседних городов и районов — Рыбинска, Ростова, Борисоглебского, Большого Села и других.

АО «Хлебозавод № 1» основано в Ярославле 28 лет назад и работает под зарегистрированным товарным знаком «Мир Сдобрино». Гендиректором выступает Александр Сухомлинов. По данным сервиса «Контур.Фокус» на 2025 год, акции завода принадлежат частным бизнесменам, параллельно занимающимся недвижимостью, — Наталье и Андрею Ильиным. А также компании «Серебряный век», которая тоже принадлежит Наталье Ильиной. За 2024 год АО «Хлебозавод № 1» заработало 457 миллионов рублей, выйдя в плюс на 2,5 миллиона. Сейчас пекарня по госконтрактам поставляет хлеб и выпечку в дома престарелых, социально-реабилитационные центры региона, психоневрологические интернаты, больницы, в том числе в областной перинатальный центр. За последние 12 месяцев компания заключила контрактов на 28 миллионов рублей.

Ранее на Комсомольской также через окошко продавали выпечку Источник: научный архив департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области

«Запах стоял на весь салон»

В 90-е годы хлебозавод поставлял продукцию во многие магазины Ярославля. Но горожане часто приходили прямо на Комсомольскую, выстраивались в длинные очереди, чтобы купить свежий горячий хлеб, только что вынутый из печи.

По воспоминаниям местных жителей, аромат свежеиспеченного хлеба стоял на всю улицу.

«Ездила с бабушкой за этим вкусным хлебом иногда с „Пятерки“, пока тряслись в транспорте, половину съедала», — пишет в соцсетях Ириша Ткач.

Фото было сделано в 1992 году Источник: Юрий Барышев

«Бывало, едешь утром через центр на работу, а полтроллейбуса — это бабки, у которых полные сумки свежих черных буханок. Запах стоял на весь салон», — делится воспоминаниями Игорь Иродов.

«Хлеб был горячий и дешевле, чем в магазинах! Студентами всегда бегали сюда!» — отметила Галина Сергиенко.

«Покупали вместе с мамой свежий хлеб и сразу отламывали горбушку», — Ольга Удановская.

«Какой черный хлеб был вкусный…» — пишет Елена Мурина.