НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

облачно, без осадков

ощущается как +13

0 м/c,

 746мм 88%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,10
EUR 93,48
Сокращения на крупном заводе
Свежий хлеб будут продавать из окошка в центре
Новый спорткомплекс
Ярославский бренд покорил Россию
«Пир на Волге»
Новый водный маршрут
Отменили маршрутку
Буланова даст концерт в Ярославле
Блиновскую взломали
Расписание школьных каникул
Город Вкус ностальгии: в центре Ярославля снова будут продавать горячий хлеб из окошка

Вкус ностальгии: в центре Ярославля снова будут продавать горячий хлеб из окошка

Выпечку можно будет приобрести на Комсомольской улице

2 265
47 комментариев
В центре Ярославля начнут продавать свежий хлеб | Источник: научный архив департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области, Кирилл Поверинов / 76.RUВ центре Ярославля начнут продавать свежий хлеб | Источник: научный архив департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области, Кирилл Поверинов / 76.RU

В центре Ярославля начнут продавать свежий хлеб

Источник:

научный архив департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области, Кирилл Поверинов / 76.RU

На Комсомольской улице в центре Ярославля возобновят продажу свежеиспеченной выпечки «Хлебозавода № 1». В августе там установили окошко, через которое и будут продавать хлеб.

На самом предприятии точной даты открытия пока не оглашают.

«С радостью сообщаем вам, что АО „Хлебозавод № 1“ в ближайшее время возобновит реализацию хлебобулочных изделий прямо от нашего производства! Теперь жители и гости нашего города смогут наслаждаться свежайшей продукцией „из печи“ прямо в самом сердце нашего города — по адресу: Комсомольская, 14», — сообщили в «Хлебозаводе № 1».

Как уточняет производитель, в пекарне будут продавать уникальные изделия, которые не представлены в массовой торговле.

Такое окошко появилось на Комсомольской улице | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТакое окошко появилось на Комсомольской улице | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Такое окошко появилось на Комсомольской улице

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

История хлебозавода

Хлебозавод на Комсомольской улице имеет богатую и долгую историю. Работает он с 1926 года. По сведениям на 1927 год, на предприятии трудились 58 человек, которые изготавливали до 20 тонн белого и черного хлеба. В военный период на заводе производили выпечку для фронта.

В 1950-е годы, после окончания Великой Отечественной войны, на хлебозаводе начали использовать жидкие закваски. Это новшество дало возможность улучшить вкус хлеба и одновременно повысить производительность.

В те годы мощности завода позволяли выпускать до 100–105 тонн продукции в сутки. Предприятие на Комсомольской улице снабжало хлебом не только жителей Ярославля, но и соседних городов и районов — Рыбинска, Ростова, Борисоглебского, Большого Села и других.

АО «Хлебозавод № 1» основано в Ярославле 28 лет назад и работает под зарегистрированным товарным знаком «Мир Сдобрино». Гендиректором выступает Александр Сухомлинов.

По данным сервиса «Контур.Фокус» на 2025 год, акции завода принадлежат частным бизнесменам, параллельно занимающимся недвижимостью, — Наталье и Андрею Ильиным. А также компании «Серебряный век», которая тоже принадлежит Наталье Ильиной.

За 2024 год АО «Хлебозавод № 1» заработало 457 миллионов рублей, выйдя в плюс на 2,5 миллиона. Сейчас пекарня по госконтрактам поставляет хлеб и выпечку в дома престарелых, социально-реабилитационные центры региона, психоневрологические интернаты, больницы, в том числе в областной перинатальный центр. За последние 12 месяцев компания заключила контрактов на 28 миллионов рублей.

Ранее на Комсомольской также через окошко продавали выпечку | Источник: научный архив департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской областиРанее на Комсомольской также через окошко продавали выпечку | Источник: научный архив департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области

Ранее на Комсомольской также через окошко продавали выпечку

Источник:

научный архив департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области

«Запах стоял на весь салон»

В 90-е годы хлебозавод поставлял продукцию во многие магазины Ярославля. Но горожане часто приходили прямо на Комсомольскую, выстраивались в длинные очереди, чтобы купить свежий горячий хлеб, только что вынутый из печи.

По воспоминаниям местных жителей, аромат свежеиспеченного хлеба стоял на всю улицу.

«Ездила с бабушкой за этим вкусным хлебом иногда с „Пятерки“, пока тряслись в транспорте, половину съедала», — пишет в соцсетях Ириша Ткач.

Фото было сделано в 1992 году | Источник: Юрий БарышевФото было сделано в 1992 году | Источник: Юрий Барышев

Фото было сделано в 1992 году

Источник:

Юрий Барышев

«Бывало, едешь утром через центр на работу, а полтроллейбуса — это бабки, у которых полные сумки свежих черных буханок. Запах стоял на весь салон», — делится воспоминаниями Игорь Иродов.

«Хлеб был горячий и дешевле, чем в магазинах! Студентами всегда бегали сюда!» — отметила Галина Сергиенко.

«Покупали вместе с мамой свежий хлеб и сразу отламывали горбушку», — Ольга Удановская.

«Какой черный хлеб был вкусный…» — пишет Елена Мурина.

А вы покупали хлеб на Комсомольской улице?

Да, очень скучаю по тому времени
Нет
Я не из Ярославля
ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Хлебозавод
Лайк
TYPE_LIKE13
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY4
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
47
Гость
2 часа
хорошая новость. Добрая
Гость
2 часа
Ага, как сейчас помню... Начало 90х, ехали от одной бабушки к другой с родителями - сперва на 33 автобусе (до Волкова), потом специально пешком до Подбелки. Купишь черную буханку - ух! Теплая, корки крепкие. На Нефтягу приезжаешь - отрезаешь горбушку (огромную!!!), да с маслом и солью... Попробую, конечно, что у них сейчас будет. Но вряд ли такое повторить смогут.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Без диплома ты будешь носить кофе людям с дипломом»: журналист — о том, почему «вышка» переоценена и бесполезна
Екатерина Чижик
Корреспондент
Мнение
Чезабретта? Почему снятый для зумеров фильм «Иван Семенов. Первый поцелуй» оскорбляет самих зумеров
Мария Зиновьева
Мнение
«Шедевр шашлычного искусства»: обувщик поделился секретным рецептом ребрышек по-армянски
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Мнение
«Не уходя в глухую оборону». HR-директор объяснила, как отвечать на самый неудобный вопрос
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Они там совсем берега потеряли». Журналист — о поездке в Египет двадцать лет спустя
Артем Краснов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление