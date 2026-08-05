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Образование Как изменится ЕГЭ в ближайшие годы — ответили в Рособрнадзоре

Как изменится ЕГЭ в ближайшие годы — ответили в Рособрнадзоре

Рассказываем всё о нововведениях

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В ведомстве изучают результаты прошедших экзаменов | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUВ ведомстве изучают результаты прошедших экзаменов | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В ведомстве изучают результаты прошедших экзаменов

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Серьезных изменений в модели проведения Единого государственного экзамена в ближайшие два года не ожидается. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Кроме каких-то содержательных изменений в ряде заданий — это мы делаем каждый год, потому что после ЕГЭ анализируются и обрабатываются результаты экзаменов и определяются валидные и невалидные задания — в ближайшие два года мы серьезных изменений не видим», — сказал Музаев в беседе с РИА Новости.

При этом уже обсуждают нововведения, которые могут появиться позже. В ближайшие четыре-пять лет планируют ввести устную часть ЕГЭ по истории. В перспективе аналогичный формат появится и по литературе.

За основу возьмут уже существующие технологии. Речь идет об устной части ЕГЭ по иностранным языкам и итоговом собеседовании по русскому языку в девятых классах. Специалисты уже приступают к разработке моделей устной части по гуманитарным дисциплинам.

В следующем учебном году в нескольких регионах могут запустить пилотный проект по практической части ЕГЭ по физике и химии. Однако массовое внедрение произойдет не ранее чем через несколько лет. Сначала нужно изучить инфраструктуру регионов и материально-техническую базу школ.

Также помощник президента и глава Российского военно‑исторического общества Владимир Мединский заявил, что не против объединить экзамены по истории и обществознанию. Однако решать этот вопрос будет Министерство просвещения. Если там согласятся, на подготовку уйдет не меньше трех лет.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
ЕГЭ Рособрнадзор Анзор Музаев
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